യൂറോപ്യന്‍ നേതാക്കള്‍ കശ്മീരിലേക്ക്; ഇന്ത്യന്‍ ജനാധിപത്യത്തിന് അപമാനമെന്ന് തരൂര്‍

ന്യൂഡല്‍ഹി ∙ യൂറോപ്യന്‍ യൂണിയന്‍ പാര്‍ലമെന്റ് അംഗങ്ങളെ ജമ്മു കശ്മീര്‍ സന്ദര്‍ശിക്കാന്‍ അനുവദിച്ച കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ നടപടിയെ ചോദ്യം ചെയ്ത് കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് ശശി തരൂരും. കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് ജയറാം രമേശിനു പിന്നാലെയാണ് ചോദ്യവുമായി തരൂരും രംഗത്തെത്തിയത്.

'ആര്‍ട്ടിക്കിള്‍ 370 നെക്കുറിച്ചുള്ള ലോക്‌സഭാ ചര്‍ച്ചയ്ക്കിടെ, എംപിമാരുടെ ഒരു പ്രതിനിധിസംഘത്തെ സാഹചര്യം വിലയിരുത്താനായി കശ്മീര്‍ സന്ദര്‍ശിക്കാന്‍ അനുവദിക്കണമെന്ന എന്റെ അഭ്യര്‍ത്ഥന ഇതുവരെ അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ല. എന്നാല്‍ യൂറോപ്യന്‍ പാര്‍ലമെന്റ് അംഗങ്ങള്‍ക്ക് സര്‍ക്കാര്‍ അതിഥികളായി യാത്രചെയ്യാന്‍ കഴിയുമോ? ഇന്ത്യന്‍ ജനാധിപത്യത്തിന് അപമാനം!' തരൂര്‍ ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

സ്ഥിതിഗതികള്‍ വിലയിരുത്താനായി 22 തീവ്ര വലതുപക്ഷ വിഭാഗക്കാര്‍ ഉള്‍പ്പെടുന്ന 27 യൂറോപ്യന്‍ യൂണിയന്‍ എംപിമാരുടെ ഒരു സംഘം ഇന്ന് കശ്മീര്‍ സന്ദര്‍ശിക്കും. ഓഗസ്റ്റ് 5 മുതലുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് കശ്മീര്‍ നിവാസികളോട് അംഗങ്ങള്‍ സംസാരിക്കും. സന്ദര്‍ശനം ജമ്മു കശ്മീരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളില്‍ യൂറോപ്യന്‍ സംഘത്തെ ബോധവാന്മാരാക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷ പ്രകടിപ്പിച്ച പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി രാവിലെ പ്രതിനിധി സംഘത്തോടൊപ്പം ഫോട്ടോയ്ക്ക് പോസ് ചെയ്തിരുന്നു.

എന്തുകൊണ്ട് ജമ്മു കശ്മീര്‍ സന്ദര്‍ശിക്കാന്‍ വിദേശ നേതാക്കളെ അനുവദിക്കുന്നുവെന്ന് ജയറാം രമേശ് നേരത്തെ ചോദിച്ചിരുന്നു. 'ഇന്ത്യന്‍ രാഷ്ട്രീയ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്ക് സന്ദര്‍ശനാനുമതി നിഷേധിക്കപ്പെട്ടു. ജമ്മുകശ്മീരിലെ പൗരന്മാരെ കാണുന്നതില്‍ നിന്ന് ഇന്ത്യന്‍ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളെ തടയുകയും യൂറോപ്യന്‍ രാഷ്ട്രീയക്കാര്‍ക്ക് അനുമതി നല്‍കുകയും ചെയ്തത് ദേശീയതയുടെ നെഞ്ചില്‍ അടിച്ച് വിജയിക്കുന്നതിനു തുല്യമാണ്. ഇന്ത്യന്‍ പാര്‍ലമെന്റിനെയും ജനാധിപത്യത്തെയും അപമാനിക്കുന്നതും', അദ്ദേഹം ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

മുന്‍ നയതന്ത്രജ്ഞന്‍ കെ സി സിങ്ങും സന്ദര്‍ശത്തെ എതിര്‍ത്തു. യൂറോപ്യന്‍ യൂണിയനിലെ തീവ്ര വലതുപക്ഷ പാര്‍ട്ടികളില്‍ നിന്നുള്ള രാഷ്ട്രീയക്കാരെ സന്ദര്‍ശിക്കാന്‍ അനുവദിച്ചത് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ മോശമായ തീരുമാനമാണ്, അദ്ദേഹം ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് മനീഷ് തിവാരി പരിഹാസരൂപേണയാണ് വിമര്‍ശിച്ചത്. യൂറോപ്യന്‍ പാര്‍ലമെന്റിലേക്ക് മത്സരിച്ചു ജയിക്കുന്ന കാര്യം ഇന്ത്യന്‍ എംപിമാര്‍ ആലോചിക്കണം. ജമ്മു കശ്മീര്‍ സന്ദര്‍ശിക്കാന്‍ കഴിയും, അദ്ദേഹം ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

അറസ്റ്റിലായ പീപ്പിള്‍സ് ഡെമോക്രാറ്റിക് പാര്‍ട്ടി നേതാവ് മെഹബൂബ മുഫ്തിയും ജമ്മു കശ്മീര്‍ സന്ദര്‍ശിക്കാന്‍ നേതാക്കളെ അനുവദിച്ചതിനെ ചോദ്യം ചെയ്തു. രാഹുല്‍ ഗാന്ധിയെ കശ്മീര്‍ സന്ദര്‍ശിക്കുന്നതില്‍ നിന്ന് വിലക്കിയത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? പകരം, തീവ്ര വലതുപക്ഷ-ഫാസിസ്റ്റ് ചായ്‌വുള്ള യൂറോപ്യന്‍ യൂണിയന്‍ എംപിമാരെ അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നു. മുസ്്‌ലിംകളോട് വിദ്വേഷമുള്ള ഒരു ഫാസിസ്റ്റ് ആണെങ്കില്‍ കശ്മീരിലേക്കുള്ള ടിക്കറ്റ് സാധ്യമാകും- മുഫ്തിയുടെ മകള്‍ ഇല്‍റ്റ ട്വിറ്റ് ചെയ്തു.

മുതിര്‍ന്ന കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് രണ്‍ദീപ് സുര്‍ജേവാല, ജമ്മു കശ്മീര്‍ ഇന്ത്യയുടെ ആഭ്യന്തര കാര്യമാണെന്ന നിലപാടിനെ ഓര്‍മിപ്പിച്ചു. ജമ്മു കശ്മീര്‍ ഇന്ത്യയുടെതാണെങ്കില്‍, യൂറോപ്യന്‍ യൂണിയനില്‍ നിന്നുള്ളവരെ അനുവദിക്കുന്നതെന്തിന്? മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നിന്നുള്ളവരെ കശ്മീര്‍ സന്ദര്‍ശിക്കുന്നതില്‍ നിന്ന് തടയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഇതു മോദി സര്‍ക്കാരിന്റെ തെറ്റായ ദേശീയ ബോധത്തെ തുറന്നുകാട്ടിയെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

കശ്മീര്‍ സന്ദര്‍ശിക്കാനെത്തിയ മുന്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് അധ്യക്ഷന്‍ രാഹുല്‍ ഗാന്ധിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘത്തെ ഓഗസ്റ്റ് 25 ന് ശ്രീനഗര്‍ വിമാനത്താവളത്തില്‍ തടഞ്ഞിരുന്നു. അതേ മാസം തന്നെ ശ്രീനഗറില്‍ ഇറങ്ങാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെ മുന്‍ മുഖ്യമന്ത്രി ഗുലാം നബി ആസാദിനെയും കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. രാഷ്ട്രീയക്കാരെ നാട്ടുകാരുമായി സംവദിക്കാന്‍ അനുവദിക്കുന്നത് മേഖലയില്‍ സംഘര്‍ഷമുണ്ടാക്കുമെന്ന് അധികൃതര്‍ അവകാശപ്പെടുന്നു.

