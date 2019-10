ഇറാനിലിറങ്ങിയാൽ കൊല്ലപ്പെടും, ഭയന്നു വിറച്ച് സൗന്ദര്യറാണി, താമസം വിമാനത്താവളത്തിൽ

മനില∙ കൊല്ലപ്പെടുമെന്ന ഭയത്താല്‍ സ്വന്തം രാജ്യത്തേക്കു മടങ്ങാനാകാതെ ഇറാനിയൻ സൗന്ദര്യറാണി രണ്ട് ആഴ്ചയായി ജീവിക്കുന്നതു വിമാനത്താവളത്തിൽ. ഇറാനിലേക്കു നാടു കടത്തപ്പെട്ടാല്‍ താൻ കൊല്ലപ്പെടുമെന്നാണ് ഫിലിപ്പീൻസിലെ രാജ്യാന്തര സൗന്ദര്യമത്സരത്തിൽ ഇറാന്റെ പ്രതിനിധിയായി പങ്കെടുത്ത ബഹോറെ സറി ബഹാരി പറയുന്നത്. ഇവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനായി ഇന്റർപോളിന്റെ റെഡ് നോട്ടിസ് ലഭിച്ചതായി ഫിലിപ്പീന്‍സ് ഇമിഗ്രേഷന്‍ വിഭാഗം വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഏതു രാജ്യമാണു റെഡ് നോട്ടിസിനായി ആവശ്യമുന്നയിച്ചതെന്ന കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല. ഇതുൾപ്പെടെയുള്ള അനിശ്ചിതത്വത്തിന്റെ ആശങ്കയിൽ സഹായത്തിനായി രാജ്യാന്തര ഇടപെടൽ വേണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ബഹോറെ.

കഴിഞ്ഞ 14 ദിവസമായി മനില രാജ്യാന്തര വിമാനത്താവളത്തിലാണ് ബഹോറെയുടെ താമസം. മനിലയിൽ അടുത്തിടെ നടന്ന മിസ് ഇന്റർകോണ്ടിനന്റൽ പേജന്റ് മത്സരത്തില്‍ പങ്കെടുക്കാനെത്തിയതായിരുന്നു ഇവർ. ഇറാനിയൻ സർക്കാരിനെതിരെ പൊതുവേദികളിൽ സ്വീകരിച്ച നിലപാടുകളുടെ പേരിലാണ് തന്നെ വേട്ടയാടുന്നതെന്നാണ് ബഹോറെയുടെ പരാതി. 2018ലാണ് ഇറാന്റെ ആവശ്യപ്രകാരം ഇന്റര്‍പോൾ തന്നെ വേട്ടയാടാൻ തുടങ്ങിയതെന്ന് ഇവർ പറയുന്നു.

ബഹോറെ സറി ബഹാരി

2014 മുതൽ ഫിലിപ്പീൻസിലാണു താമസം. ഇറാനിലേക്കു തിരികെ പോകുന്നില്ലെന്നാണു തീരുമാനം. ഫിലിപ്പീന്‍സിൽ താമസിക്കുന്ന തനിക്കെതിരെ ഇറാനിൽ എങ്ങനെയാണ് ക്രിമിനൽ കേസുണ്ടാകുന്നതെന്ന് ഞാന്‍ പല തവണ അവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചതാണെന്നും ബഹോറെ പറഞ്ഞു. ഫിലിപ്പീൻസിൽ അഭയാർഥിയാകാൻ താൽപര്യമില്ല. അവിടെ എനിക്കു സുരക്ഷ ലഭിക്കുമെന്നു തോന്നുന്നില്ല. മറ്റേതെങ്കിലും രാജ്യത്തേക്കു കടക്കാനാണ് ആഗ്രഹമെന്നു ബഹോറെ സമൂഹമാധ്യമത്തിൽ അറിയിച്ചു.

മനിലയിലെ നിനോയ് അക്വിനോ രാജ്യാന്തര വിമാനത്താവളത്തിലെ മൂന്നാം ടെര്‍മിനലിലെ പാസഞ്ചർ റൂമിലാണു ദിവസങ്ങളായി ബഹോറെ ജീവിക്കുന്നത്. ദുബായിൽ നിന്നു മടങ്ങിയെത്തിയ ഇവരെ വിമാനത്താവളത്തിൽ തടയുകയായിരുന്നു. കേസിലെ അനിശ്ചിതത്വം തന്നെ തകർക്കുന്നതായും മാനസികമായി അസ്വസ്ഥതകളുണ്ടെന്നും ബഹോറെ പ്രതികരിച്ചു കഴിഞ്ഞു.

ബഹോറെ സറി ബഹാരി

1979ലെ ഇറാൻ വിപ്ലവത്തില്‍ സ്ഥാനഭ്രഷ്ടനാക്കിയ രാജാവ് മുഹമ്മദ് റിസ പഹ്‍ലവിയുടെ മകൻ റിസ പഹ്‍ലവിയെ പിന്തുണച്ചതിനാലാണ് ഇറാൻ തന്നെ ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്നും ഈ മുപ്പത്തിയൊന്നുകാരി ആരോപിച്ചു. ഇറാനിൽനിന്നു നാടുകടത്തപ്പെട്ടയാളാണു റിസ പഹ്‍ലവി. അടുത്തിടെ നടന്ന ഒരു സൗന്ദര്യ മത്സരത്തിൽ പഹ്‍ലവിയുടെ ചിത്രവും ഇറാൻ മുൻ രാജവംശത്തിന്റെ പതാകയും ബഹോറെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. ജനങ്ങളുടെ ശബ്ദമാകാനായിരുന്നു ശ്രമിച്ചിരുന്നതെന്നാണ് അന്ന് ‌വിദ്യാർഥിനി കൂടിയായിരുന്ന ഇവർ പറഞ്ഞത്.

‘ഇറാനിലെ സാമൂഹ്യ പ്രശ്നങ്ങളില്‍ ഇടപെടുന്നതിനാലാണു എന്നെ ലക്ഷ്യമാക്കുന്നത്. പെൺകുട്ടികൾക്കു വിദ്യാഭ്യാസം ലഭിക്കണമെന്ന ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നതിനാലാണു ഞാൻ ഒരു അധ്യാപികയായത്. അവർ വസ്തുക്കളോ, കളിപ്പാട്ടങ്ങളോ അല്ല. മനുഷ്യരാണ്. ആൺകുട്ടികൾക്കുള്ള എല്ലാ അവകാശങ്ങളും അവർക്കും ഉണ്ട്’– ബഹോറെ പറയുന്നു. എന്നാൽ വിഷയത്തിൽ പ്രതികരിക്കാൻ ഫിലിപ്പീൻസ് ഇമിഗ്രേഷൻ വിഭാഗം തയാറായിട്ടില്ല.

മനിലയിലെ ഇറാനിയൻ എംബസിയും ഇറാൻ സർക്കാരും മൗനം തുടരുകയാണ്. സ്റ്റുഡന്റ് വീസയിൽ ദന്തവൈദ്യം പഠിക്കുന്നതിനായി അഞ്ചു വർഷം മുൻപാണ് ബഹോറെ ഫിലിപ്പീൻസിലെത്തുന്നത്. സ്റ്റുഡന്റ്സ് വീസ ഓരോ വർഷവും പുതുക്കി. തനിക്കുള്ള ഇപ്പോഴത്തെ വീസയുടെ കാലാവധി 2020 ജനുവരി വരെയുണ്ടെന്നും അവർ അവകാശപ്പെട്ടു. ദുബായ് യാത്രയ്ക്കുശേഷം ഒക്ടോബർ 17ന് മനിലയില്‍ മടങ്ങിയെത്തിയപ്പോഴാണ് ബഹോറെയെ വിമാനത്താവളത്തിൽ തടഞ്ഞത്.

ഫിലിപ്പീൻസിലെ ദഗുപൻ നഗരത്തിലെ ആക്രമണക്കേസിലും ഈ പെൺകുട്ടി പ്രതിയാണെന്നാണ് ഫിലിപ്പീൻസ് ഇമിഗ്രേഷൻ വിഭാഗം പറയുന്നത്. എന്നാൽ ഈ പ്രശ്നമാണോ റെഡ് നോട്ടിസ് പുറപ്പെടുവിക്കാൻ കാരണമെന്ന് അവർ വ്യക്തമാക്കുന്നുമില്ല. രാജ്യാന്തര സ്വഭാവമുള്ള ക്രിമിനൽ കേസുകളുടെ അന്വേഷണത്തിൽ റെഡ് നോട്ടിസിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ പുറത്തുവിടാറില്ല.

ഇത്തരം കേസുകളിൽ പ്രതികരിക്കാനില്ലെന്നാണ് ഏജൻസിയും വ്യക്തമാക്കിയതെന്ന് ഇന്റർപോളിന്റെ മാധ്യമ വിഭാഗവും അറിയിച്ചു. എന്നാൽ ഫിലിപ്പീൻസിൽ ആക്രമണ കേസുണ്ടെന്ന ആരോപണം പച്ചക്കള്ളമാണെന്നാണു ബഹോറെ പറയുന്നത്. ഇറാനിലേക്കു തിരികെ വിടാനുള്ള തന്ത്രമാണ് ഇതിനു പിന്നിൽ. ഫിലിപ്പീൻസിൽ തനിക്കെതിരെ ഒരു കേസും നിലവിലില്ലെന്നും ബഹോറെ തിരിച്ചടിച്ചു.

വിമാനത്താവളത്തിൽ നാടകീയ സംഭവങ്ങൾ

ഒക്ടോബർ 17നു ദുബായില്‍നിന്നു മടങ്ങിയെത്തിയപ്പോഴാണു രാജ്യത്തു പ്രവേശിക്കാനാകില്ലെന്നു ഫിലിപ്പീൻസ് അധികൃതർ ബഹോറെയെ അറിയിച്ചത്. തുടർന്നു വിമാനത്താവള ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി വാക്കുതർക്കമുണ്ടായി. വീസയിൽ ചില പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെന്നാണു ബഹോറെയോട് അധികൃതർ ആദ്യം പറഞ്ഞത്. ഇറാനിലേക്കു മടങ്ങിപ്പോകണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടു.

ഇതോടെ ബഹോറെ ഒരു സുഹൃത്തിനെ സഹായത്തിനായി വിളിച്ചു. എവിടേക്കും പോകില്ലെന്നു മറുപടി കൊടുത്ത യുവതി വിമാനത്താവളത്തിൽ തന്നെ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു. ബഹളമായതോടെ സുഹൃത്തെത്തി വിമാനത്താവള അധികൃതരെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. എന്നാൽ ഇദ്ദേഹത്തെയും പിന്നീട് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു നീക്കുകയായിരുന്നു. വിദേശ പൗരന്മാർ ഫിലിപ്പീൻസിലെ നിയമത്തെ ബഹുമാനിക്കാൻ തയാറാകണമെന്ന നിലപാടാണ് ഇമിഗ്രേഷൻ കമ്മിഷണർ ജെയിം മൊറെന്റെ സ്വീകരിച്ചത്.

English Summary: Stuck in an airport for almost 2 weeks, Iranian beauty queen says she will be killed if deported