ന്യൂഡൽഹി∙ തുമ്പിയെപ്പോലെ പറക്കുന്ന ഒരു ഹെലികോപ്ടർ. അതിൽ നിന്നു താഴേക്കു നീണ്ടു കിടക്കുന്ന കയറിന്റെ അറ്റത്ത് ചിറകൊടിഞ്ഞ തുമ്പിയെപ്പോലെ മറ്റൊരു കോപ്ടർ. കേദാർനാഥിന്റെ ഉയരങ്ങളിൽ തകർന്നു വീണ ഒരു സ്വകാര്യ കോപ്ടർ ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേനയുടെ (ഐഎഎഫ്) എംഐ17 വി5 ഹെലികോപ്ടർ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടു പോകുന്ന ദൃശ്യമായിരുന്നു അത്. അപൂർവമായൊരു ദൗത്യത്തിന്റെ ഈ ചിത്രങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേന പുറത്തുവിട്ടത്.

ഒക്ടോബർ 26നായിരുന്നു സംഭവം. യുടി എയർ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡിന്റെ ഹെലികോപ്ടറാണ് കേദാർനാഥിൽ ഏകദേശം 11,500 അടി ഉയരത്തിൽ തകർന്നു വീണത്. കേദാർനാഥ് ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്ന് അൽപം മാറിയുള്ള ഹെലിപാഡിലായിരുന്നു സംഭവം. കേദാർനാഥിലേക്കു കാൽനടയായി മാത്രമേ എത്താനാവുകയുള്ളൂ. അതിനാൽത്തന്നെ ഹെലികോപ്ടർ അവശിഷ്ടം താഴേക്ക് എത്തിക്കുകയെന്നത് ദുഷ്കരമായിരുന്നു. മഞ്ഞുകാലം ആരംഭിച്ചതിനെത്തുടർന്ന് കേദാർനാഥ് നട അടയ്ക്കാനൊരുങ്ങുകയുമായിരുന്നു.

ഈ സാഹചര്യത്തിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഹെലികോപ്ടർ മാറ്റേണ്ടി വന്നു. തുടർന്നു കമ്പനി ഉത്തരാഖണ്ഡ് സർക്കാർ വഴി വ്യോമസേനയുടെ സഹായം തേടുകയായിരുന്നു. ഇക്കഴിഞ്ഞ ശനിയാഴ്ച രാവിലെ ദൗത്യത്തിനായി രണ്ട് എംഐ17 വി5 ഹെലികോപ്ടറുകൾ സേന വിട്ടുകൊടുത്തു. തകർന്ന ഹെലികോപ്ടർ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടു വരാൻ ഒരു കോപ്ടറും അതിനു വേണ്ട സഹായമൊരുക്കാൻ രണ്ടാമത്തേതും ഉപയോഗപ്പെടുത്തി.

തകർന്ന ഹെലികോപ്ടറിനെ എംഐ17 വി5നോട് ‌അതീവശ്രദ്ധയോടെ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് തൂക്കിയെടുത്തു താഴ്‌വാരത്തിലേക്കു പറക്കുകയായിരുന്നു. ഡെറാഡൂണിനു സമീപം സഹസ്ത്രധാരയിൽ സുരക്ഷിതമായി കോപ്ടറുകൾ ഇറക്കുകയും ചെയ്തു. സൈനിക ആവശ്യങ്ങൾക്കല്ലാതെയും ഇത്തരം ദുഷ്കരമായ ദൗത്യങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുന്നതിന് വ്യോമസേന സദാ സജ്ജ‍മാണെന്നും ഐഎഎഫ് വക്താവ് പറഞ്ഞു.

English Summary: Mi 17 V5 helicopters of Indian Air Force Airlift Helicopter After It Crashed Near Kedarnath