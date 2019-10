കശ്മീരിൽ മനുഷ്യാവകാശങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കണം; നിയന്ത്രണങ്ങളിൽ ആശങ്കയറിയിച്ച് യുഎൻ

ന്യൂഡൽഹി ∙ ജമ്മു കശ്മീരിലെ മനുഷ്യാവകാശ ധ്വംസനങ്ങളിൽ ആശങ്കയറിയിച്ച് ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടന. കശ്മീരിലെ നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ പൂര്‍ണമായി നീക്കണമെന്നും കശ്മീര്‍ ജനതയുടെ മനുഷ്യാവകാശങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കണമെന്നും യുഎന്നിന്റെ ഔദ്യോഗിക ട്വിറ്റർ ഹാൻഡിലിൽ യുഎന്‍ മനുഷ്യാവകാശവിഭാഗം വക്താവ് റുപെര്‍ട് കോള്‍വിലെ പറഞ്ഞു. യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ പാർലമെന്റ് എംപിമാരുടെ സന്ദർശനത്തിനിടെയാണ് കശ്മീർ വിഷയത്തിലെ യുഎന്നിന്റെ ഇടപെടൽ എന്നത് യാദൃശ്ചികമായി. കശ്മീരിൽ ഇപ്പോഴും വ്യാപകമായ രീതിയിൽ മനുഷ്യാവകാശ ധ്വംസനങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ടെന്നു റുപെർട് ട്വിറ്ററിൽ കുറിച്ചു.

ജമ്മു കശ്മീരിനു പ്രത്യേക പദവി നൽകിയിരുന്നു 370–ാം വകുപ്പ് ഓഗസ്റ്റിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ റദ്ദാക്കിയതിനു പിന്നാലെയാണ് പ്രദേശത്ത് നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയത്. അയവുകൾ വരുത്തിയെങ്കിൽ മൂന്നു മാസത്തോളമായിട്ടും നിയന്ത്രണങ്ങൾ പൂർണമായും നീക്കിയിട്ടില്ല. മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിമാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾ ഇപ്പോഴും വീട്ടുതടങ്കലിലാണ്. എന്നാൽ സ്ഥിതിഗതികള്‍ വിലയിരുത്താനായി 22 തീവ്ര വലതുപക്ഷ വിഭാഗക്കാര്‍ ഉള്‍പ്പെടുന്ന 27 യൂറോപ്യന്‍ യൂണിയന്‍ എംപിമാരുടെ സംഘത്തെ കശ്മീർ സന്ദർശിക്കാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ അനുമതി നൽകുകയായിരുന്നു.

ഇറ്റലി, പോളണ്ട്, െചക്ക് റിപ്പബ്ലിക്, യുകെ, ബൽജിയം, ഫ്രാൻസ്, ജർമനി, സ്പെയിൻ, സ്ലോവാക്യ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവരാണ് എംപിമാരുടെ സംഘത്തിലുള്ളത്. ജമ്മു കശ്മീരിന്റെ പ്രത്യേക പദവി പിൻവലിച്ച പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഏർപ്പെടുത്തിയ നിയന്ത്രണങ്ങളെ ഇയു വിമർശിച്ചിരുന്നു. വിഷയം പാർലമെന്റിൽ ചർച്ച ചെയ്യുകയുമുണ്ടായി. എന്നാൽ, നടപടികൾക്കെതിരെ പ്രമേയം പാസാക്കാൻ ഇയു മുതിർന്നില്ല. കശ്മീർ ആഭ്യന്തര പ്രശ്നമാണെന്ന നിലപാടാണ് യുഎൻ പൊതുസഭയിൽ ഇന്ത്യ സ്വീകരിച്ച നിലപാട്.

മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിമാരുൾപ്പെടെയുള്ള നേതാക്കളെ സംസ്ഥാനത്ത് തടവിലാക്കുകയും വിവിധ പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളുടെ നേതാക്കളുടെ സന്ദർശനം തടയുകയും െചയ്ത കേന്ദ്ര സർക്കാർ, ഇയു എംപിമാർക്ക് സൗകര്യമൊരുക്കുന്നതിനെ കോൺഗ്രസും സിപിഎമ്മും നിശിതമായി വിമർശിച്ചു. വിവിധ രാജ്യങ്ങളുടെ ഇന്ത്യയിലെ സ്ഥാനപതിമാർക്ക് ജമ്മു കശ്മീർ സന്ദർശിക്കാൻ സർക്കാർ അനുമതി നിഷേധിച്ചിരുന്നു. വിദേശ മാധ്യമ പ്രതിനിധികളെയും വിലക്കി.

