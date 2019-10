ലൈംഗിക അതിക്രമം പരാതിപ്പെട്ടതിൽ ഗുണ്ടാ ആക്രമണം: ഏഴ് പേർ അറസ്റ്റിൽ

ഗൂഡല്ലൂർ∙ കരാട്ടെ അധ്യാപകൻ ലൈംഗികമായി ഉപദ്രവിച്ചെന്നു പൊലീസിൽ പരാതി നൽകിയ വിദ്യാർഥിനിയെയും അമ്മയെയും ഗുണ്ടാസംഘം ആക്രമിച്ച കേസിൽ ഏഴ് പേർ അറസ്റ്റിൽ. കരാട്ടെ അധ്യാപകൻ ഷാബു എബ്രഹാം(55), ബിനോയ്(43), ബിനു(40), ബിജു(45), രാജു(47), ഷാജി(47), സാബു(43), സിറിൽ(35) എന്നിവരെയാണ് അറസ്റ്റു ചെയ്തത്. എല്ലാവരും മലയാളികളാണ്. പോക്സോ നിയമപ്രകാരമാണ് ഷാബുവിന്റെ അറസ്റ്റ്.

പരാതി നൽകി ആദ്യഘട്ടത്തിൽ കേസെടുക്കാൻ മടിച്ച പൊലീസ് ചൊവ്വാഴ്ച രാത്രി വൈകിയാണ് പ്രതികളുടെ അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. ലൈംഗിക അതിക്രമ കേസിൽ ഏഴു ദിവസം വൈകിയാണ് പ്രഥമ വിവര റിപ്പോർട്ട് തയാറാക്കിയതെന്നും പരാതി ഉണ്ട്. പ്രതികളെ രക്ഷിക്കാൻ പൊലീസ് ശ്രമിക്കുന്നെന്ന് ആരോപണം ഉയരുകയും മാധ്യമങ്ങൾ വാർത്തയാക്കുകയും ചെയ്തതോടെയാണ് ആണ് പൊലീസ് കേസ് റജിസ്റ്റർ ചെയ്തത്.

കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് ഗൂഡല്ലൂർ വിമലഗിരിയിൽ ലൈംഗിക അതിക്രമത്തിന് ഇരയായത് പരാതിപ്പെട്ട മലയാളികളായ പ്ലസ്‍വൺ വിദ്യാർഥിനിയെയും അമ്മയെയും ഗുണ്ടാസംഘം വീടിനുള്ളിൽ പൂട്ടിയിട്ട് മർദിച്ചതായി വാർത്ത പുറത്തുവന്നത്. പിതാവ് ഉൾപ്പടെയുള്ളവരാണ് ഇരുവരെയും ക്രൂരമായി മർദിച്ചത്. മർദനത്തിൽ പെൺകുട്ടിക്ക് ചെവിക്ക് ഗുരുതരമായ പരുക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്. മാതാവിനും പരുക്കേറ്റു. ഇതിനെത്തുടർന്ന് ഇവർ പൊലീസിൽ പരാതി നൽകുകയായിരുന്നു.

പെൺകുട്ടി കരാട്ടെ ക്ലാസിൽ പഠിക്കുന്ന സ്ഥാപനത്തിലെ അധ്യാപകനാണ് കുട്ടിയെ ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിച്ചത്. സ്കൂളിലും പള്ളിയിലും കരാട്ടെ ക്ലാസ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഒരേ അധ്യാപകനാണ്. രണ്ടിടത്തും പെൺകുട്ടി ക്ലാസിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. പെൺകുട്ടി പഠിക്കുന്ന സ്കൂളിലെ പ്രിൻസിപ്പലിനോടും മറ്റും ലൈംഗികമായി ഉപദ്രവിക്കപ്പെടുന്ന കാര്യം വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നത്രെ. ഇക്കാര്യം പൊലീസിനു നൽകിയ പരാതിയിലും കാണിച്ചിരുന്നു. സ്കൂൾ അധികൃതർക്കെതിരെ പരാതി നൽകി എന്നാരോപിച്ചാണ് ഗുണ്ടാ സംഘം വീട്ടിലെത്തി പെൺകുട്ടിയെയും അമ്മയെയും ആക്രമിച്ചത്.

English Summary: Seven arrested in attack against rape victim and mother