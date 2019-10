ഹരിയാനയിൽ 40 ഗ്രാമിന്റെ സ്വർണാഭരണം കാള വിഴുങ്ങി

സിർസ (ഹരിയാന) ∙ ഹരിയാനയിലെ കലനവാലിയിൽ 40 ഗ്രാം സ്വർണാഭരണം കാള വിഴുങ്ങി. ഒക്ടോബർ 19 നാണ് സംഭവം. ജനക്‌രാജ് എന്നയാളുടെ ഭാര്യയും മരുമകളും പച്ചക്കറിമുറിക്കുന്ന പാത്രത്തിൽ സ്വർണാഭരണങ്ങളും അഴിച്ചുവച്ചു. പാത്രത്തിൽ അവശേഷിച്ച പച്ചക്കറി അവശിഷ്ടങ്ങൾ വലിച്ചെറിയുന്നതിനിടെ അതിനൊപ്പം ആഭരണങ്ങളും പെട്ടു. തുടർന്ന് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽ, പച്ചക്കറിഅവശിഷ്ടം ഒരു കാള ഭക്ഷിക്കുന്നത് സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങളിൽ വ്യക്തമായി.

വെറ്ററിനറി ഡോക്ടറിന്റെ സഹായത്തോടെ കാളയെ കണ്ടെത്തി. ചാണകത്തിൽനിന്നു സ്വര്‍ണാഭരണം തിരികെ ലഭിക്കുന്ന പ്രതീക്ഷയോടെ കാളയെ വീടിനടുത്ത് കെട്ടിയിട്ട് ഭക്ഷണം നൽകുകയാണ്. ചാണകത്തിൽനിന്നു സ്വർണം ലഭിച്ചില്ലെങ്കിൽ കാളയെ ഗോശാലയിൽ നൽകുമെന്ന് ജനക്‌രാജ് മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.



English Summary : Bull Eats Gold Ornaments Thrown Out With Garbage By Haryana Family