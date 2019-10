ശ്രീനഗർ ∙ സർക്കാരിന്റെ ഭീകരതയ്ക്കതിരെയുള്ള പോരാട്ടത്തിനും സമാധാന അന്തരീക്ഷം നിലനിർത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങൾക്കും പൂർണ പിന്തുണ അറിയിച്ച് യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ (ഇയു) പാർലമെന്റ് അംഗങ്ങൾ. ഇന്ത്യയുടെ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഇടപടുന്നതിനല്ല ഇവിടെയെത്തിയത്. ഭീകരതയ്ക്കെതിരെയുള്ള രാജ്യത്തിന്റെ പോരാട്ടത്തിൽ പിന്തുണ അറിയിക്കുന്നതിനു വേണ്ടിയാണെന്നു യുകെയിൽ നിന്നുള്ള ഇയു എംപി ന്യൂട്ടൺ ഡൺ പറഞ്ഞു.

ഒരുപാട് കാലത്തെ പോരാട്ടത്തിനൊടുവിൽ സമാധാനം നിലവിൽ വന്നയിടമാണ് യൂറോപ്പ്. ഇന്ത്യ ലോകത്തെ ഏറ്റവും സമാധാന രാജ്യമായി മാറുന്നതു കാണാനാണ് ആഗ്രഹം. ആഗോള ഭീകരതയ്തക്കെതിരായ പോരാട്ടത്തിൽ യൂറോപ്പ് ഇന്ത്യയോടൊപ്പമുണ്ടാകും. ഈ സന്ദർശനം കണ്ണുതുറപ്പിക്കുന്നതായിരുന്നു. കാര്യങ്ങൾ താഴെത്തട്ടിൽ നിന്നു മനസ്സിലാക്കുന്നതിനു സാധിച്ചു. – ന്യൂട്ടൺ പറഞ്ഞു.

ജമ്മു കശ്മീരിനു പ്രത്യേക പദവി നൽകിയിരുന്നു 370–ാം വകുപ്പ് ഓഗസ്റ്റിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ റദ്ദാക്കിയതിനു ശേഷം കശ്മീർ സന്ദർശിക്കുന്ന ആദ്യ രാജ്യാന്തര സംഘമാണ് ഇയു എംപിമാരുടേത്. ശ്രീനഗറിലെ ദാല്‍ തടാകത്തില്‍ ഇയു എംപിമാർ ബോട്ടുയാത്ര നടത്തുന്നതിന്റെ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ച‌ിത്രങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പുറത്തുവന്നിരുന്നു. ചൊവ്വാഴ്ച സൈനിക കേന്ദ്രത്തിലെത്തിയ എംപിമാര്‍ക്കുമുന്നില്‍ അധികൃതർ സുരക്ഷാ സാഹചര്യങ്ങള്‍ വിശദീകരിച്ചു. തിരിച്ചെത്തിയതിനു ശേഷം കശ്മീരിലെ സ്ഥിതിഗതികൾ യൂറോപ്യൻ യൂണിയനെ അറിയിക്കുമെന്ന് എംപിമാർ അറിയിച്ചു.

കശ്മീർ സന്ദർശനം പൂർത്തിയാക്കിയതിനു ശേഷം ബുധനാഴ്ച നടത്തിയ വാർത്താസമ്മേളനത്തിലായിരുന്നു എംപിമാരുടെ പ്രസ്താവന. തിരഞ്ഞെടുത്ത മാധ്യമങ്ങൾക്ക് മാത്രമായിരുന്നു വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ പ്രവേശനം. പ്രാദേശിക പത്രങ്ങളെ പൂർണമായി ഒഴിവാക്കിയാണ് യൂറോപ്യൻ എംപിമാർ മാധ്യമങ്ങളെ കണ്ടത്. യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ പാർലമെന്റിലെ 27 അംഗങ്ങളാണ് ഇന്ത്യയിലെത്തിയത്. ഇവരിൽ 24 പേരും വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലെ തീവ്ര വലതുപക്ഷ പാർട്ടികളുടെ പ്രതിനിധികളാണെന്നും സർക്കാർ മുൻകയ്യെടുത്താണ് സന്ദർശനമെന്നും ആരോപണമുയർന്നിരുന്നു. 27 എംപിമാരിൽ 23 പേർ മാത്രമാണ് കശ്മീരില്‍ സന്ദർശനം നടത്തിയത്.

ഇറ്റലി, പോളണ്ട്, െചക്ക് റിപ്പബ്ലിക്, യുകെ, ബൽജിയം, ഫ്രാൻസ്, ജർമനി, സ്പെയിൻ, സ്ലോവാക്യ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവരാണ് എംപിമാരുടെ സംഘത്തിലുള്ളത്. മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിമാരുൾപ്പെടെയുള്ള നേതാക്കളെ സംസ്ഥാനത്ത് തടവിലാക്കുകയും വിവിധ പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളുടെ നേതാക്കളുടെ സന്ദർശനം തടയുകയും െചയ്ത കേന്ദ്ര സർക്കാർ, ഇയു എംപിമാർക്ക് സൗകര്യമൊരുക്കുന്നതിനെ കോൺഗ്രസും സിപിഎമ്മും നിശിതമായി വിമർശിച്ചിരുന്നു.

