ന്യൂനമർദം ചുഴലിക്കാറ്റാകും; അതിശക്തമായ കാറ്റിനും മഴയ്ക്കും സാധ്യത

തിരുവനന്തപുരം∙ അറബിക്കടലിൽ രൂപമെടുത്ത ന്യൂനമർദം ചുഴലിക്കാറ്റായി മാറും. ശനിയാഴ്ചവരെ സംസ്ഥാനത്ത് അതിശക്തമായ കാറ്റിനും മഴയ്ക്കും സാധ്യതയുണ്ട്. മൽസ്യബന്ധനത്തിനും പൂർണ നിരോധനം ഏർപ്പെടുത്തി. കേരളത്തിൽ വിവിധയിടങ്ങളിൽ തീരമേഖലയിലും മലയോര മേഖലയിലും ശക്തമായ കാറ്റ് വീശാനുള്ള സാധ്യതയുമുണ്ട്. മണിക്കൂറില്‍ 75 കി.മീ. വേഗതയുള്ള കാറ്റിന് സാധ്യത.



തിരുവനന്തപുരത്തിന് 220 കി.മീ. അകലെയാണ് ഇപ്പോള്‍ ന്യൂനമര്‍ദം. ബുധനാഴ്ച തിരുവനന്തപുരം ,കൊല്ലം, ആലപ്പുഴ, എറണാകുളം, ഇടുക്കി, മലപ്പുറം എന്നീ ജില്ലകളില്‍ ഓറഞ്ച് അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു. വ്യാഴാഴ്ച എറണാകുളം, തൃശൂർ, മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട് എന്നീ ജില്ലകളിലും കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് ഓറഞ്ച് അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു.



ബുധനാഴ്ച പത്തനംതിട്ട, കോട്ടയം, തൃശൂർ, പാലക്കാട്, കോഴിക്കോട്, വയനാട് എന്നീ ജില്ലകളില്‍ യെല്ലോ അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. 31ന് തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, പത്തനംതിട്ട, ആലപ്പുഴ, കോട്ടയം, ഇടുക്കി, പാലക്കാട്, വയനാട്, കണ്ണൂർ, കാസർകോട് ജില്ലകളിലും നവംബർ 1ന് കോഴിക്കോട്, കണ്ണൂർ, കാസർകോട് ജില്ലകളിലും യെല്ലോ അലർട്ടുണ്ട്. കേരള തീരത്തു മണിക്കൂറിൽ 45 മുതൽ 55 കി.മി വേഗതയിലും ചില അവസരങ്ങളിൽ 65 കി.മി വേഗതയിലും ശക്തമായ കാറ്റും ഇടിയോടു കൂടിയ മഴയ്ക്കും സാധ്യതയുണ്ട്.

കൊല്ലം ബീച്ചിൽ സന്ദർശകർക്കു വിലക്ക്

കൊല്ലം∙ ശക്തമായ മഴ തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ കാലാവസ്ഥ ഭീഷണി നിലനിൽക്കെ കൊല്ലം ബീച്ചിൽ ഇന്നും നാളെയും സന്ദർശകർക്കു വിലക്ക്. മലയോര മേഖലയിൽ ഇന്ന് (30) വൈകിട്ട് 6 മുതൽ നാളെ രാവിലെ 6 വരെ യാത്രാ നിരോധനവും ഏർപ്പെടുത്തി. അത്യാവശ്യത്തിന് ഒഴികെ മലയോര മേഖലയിലേക്കുള്ള യാത്ര ഒഴിവാക്കണമെന്നു കലക്ടർ അഭ്യർഥിച്ചു.

English Summary: Heavy depression in Arabian sea will turn as cyclone