ഒളിസങ്കേതം കാട്ടി; ബഗ്ദാദിയുടെ അടിവസ്ത്രം നൽകി; ചാരന് യുഎസ് വക 177 കോടി രൂപ !

വാഷിങ്ടൻ ∙ ഇസ്‍ലാമിക് സ്റ്റേറ്റ് തലവൻ അബൂബക്കർ അൽ ബഗ്‌ദാദിയെ യുഎസ് കുടുക്കിയത് രഹസ്യനീക്കങ്ങളിൽ. ബഗ്ദാദിയുടെ ഒളിസങ്കേതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങളും കെട്ടിടത്തിന്റെ രൂപരേഖ അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളും വിശ്വസ്തനായ ചാരൻ വഴിയാണ് യുഎസ് സൈന്യത്തിനു ലഭിച്ചത്. ബഗ്‌ദാദിയെക്കുറിച്ചു വിവരങ്ങൾ നൽകിയ ചാരന് യുഎസ് രണ്ടരക്കോടി ഡോളർ ( ഏകദേശം 177 കോടിയോളം രൂപ) പാരിതോഷികം നൽകുമെന്ന സൂചനയും പുറത്തു വന്നു. ബഗ്ദാദിയെ പിടികൂടുന്നവർക്കു ഇത്രയും തുക യുഎസ് മുൻപ് പാരിതോഷികം പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ഇയാളെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല.

സിറിയയിലെ ഇദ്‌ലിബ് പ്രവശ്യയിലെ ബഗ്ദാദിയുടെ ഒളിത്താവളവും സിറിയന്‍ അതിര്‍ത്തിയില്‍ കൂടുതല്‍ സുരക്ഷ തേടി ബഗ്ദാദി നീങ്ങാനിടയുള്ള വിവരവും യുഎസ് സേനയ്ക്ക് കൈമാറിയത് ഇയാളാണെന്നാണ് സൂചന. ബഗ്ദാദിയെ സൈന്യം വളയുമ്പോഴും ഇയാള്‍ ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്നു. ബഗ്ദാദി കൊല്ലപ്പെട്ടതിനു ശേഷം ഇയാള്‍ കുടുംബത്തോടൊപ്പം രക്ഷപെട്ടതായാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്. ഐഎസ് ആക്രമണത്തില്‍ അടുത്ത ബന്ധു കൊല്ലപ്പെട്ടതാണ് ഐഎസിനെതിരെ പ്രവര്‍ത്തിക്കാന്‍ ഇയാളെ പ്രേരിപ്പിച്ചത്. എന്നാൽ ഇങ്ങനെയൊരു ചാരനെ കുറിച്ച് പെന്റഗണോ വൈറ്റ്ഹൗസോ ഇതുവരെ പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല. തീർത്തും അനൗദോഗികമായ വിവരങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നതെന്നും രാജ്യാന്തര മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.

ബ‌ഗ്ദാദിയുടെ ഒളിസങ്കേതത്തിൽ കടന്നു കയറിയ കുർദ് ചാരനാണു കെട്ടിടത്തിന്റെ രൂപരേഖ, ബഗ്ദാദിക്കൊപ്പം എത്ര പേർ തുടങ്ങിയ വിവരങ്ങൾ ചോർത്തിയതെന്നാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം വാർത്തകൾ പുറത്തു വന്നത്. കമാൻഡോ നടപടിക്ക് സഹായമാകുന്ന രീതിയിൽ ചില വിവരങ്ങള്‍ കുർദുകള്‍ നല്‍കിയിരുന്നതായി യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപും നേരത്തേ പറഞ്ഞിരുന്നു.

ബഗ്ദാദിയുടെ താമസസ്ഥലം വരെ എത്താൻ സാധിച്ചിരുന്നതായും ഇവിടെ നിന്നാണ് ബഗ്ദാദിയുടെ അടിവസ്ത്രം ശേഖരിച്ചതെന്നും കുർദുകൾ നയിക്കുന്ന എസ്ഡിഎഫിന്റെ ഉപദേശകൻ പൊലാറ്റ് കാൻ നേരത്തെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ഡിഎൻഎ പരിശോധനയ്ക്കായി ബഗ്ദാദിയുടെ അടിവസ്ത്രം മോഷ്ടിച്ചത് താനാണെന്നു കുർദുകളിലൊരാൾ അവകാശവാദം ഉന്നയിച്ചിരുന്നു. ഇയാൾക്കാണ് പാരിതോഷികം പ്രഖ്യാപിച്ചതെന്നും ബഗ്ദാദിയെ കുടുക്കിയത് ഇയാളെന്നും രാജ്യാന്തര മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.

ഞായറാഴ്ച പുലർച്ചെ സിറിയയിൽ നടത്തിയ സൈനിക നടപടിക്കൊടുവിലാണ് ബഗ്ദാദി കൊല്ലപ്പെട്ടത്. ബഗ്ദാദി സ്വയം പൊട്ടിത്തെറിക്കുകയായിരുന്നുവെന്നു യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപ് വെളിപ്പെടുത്തി. തുർക്കി അതിർത്തിയോടു ചേർന്ന് വടക്കുപടിഞ്ഞാറൻ സിറിയയിലെ ഇദ്‍ലിബ് പ്രവിശ്യയിലെ ബാരിഷ ഗ്രാമത്തിൽ ബഗ്ദാദിയുടെ ഒളിത്താവളം യുഎസ് വളയുകയായിരുന്നു.



പിടിക്കപ്പെടുമെന്നായപ്പോൾ, സ്വയം നടത്തിയ സ്ഫോടനത്തിൽ ബഗ്ദാദിയുടെ മൂന്നു കുട്ടികളും കൊല്ലപ്പെട്ടതായും ട്രംപ് വ്യക്തമാക്കി. യുഎസ് സൈന്യത്തിന്റെ കയ്യിൽപെടാതെ ഭയന്നോടിയ ബഗ്ദാദി സ്ഫോടക വസ്തുക്കൾ പൊട്ടിത്തെറിച്ച്ജീ വനൊടുക്കുകയായിരുന്നു. അഞ്ചു വർഷത്തിലേറെയായി ഒളിവിൽ കഴിയുകയായിരുന്ന ബഗ്ദാദി ‘നായയെപ്പോലെയാണു മരിച്ചതെന്നാണു’ യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പ്രതികരിച്ചത്.

