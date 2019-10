വ്യാജ ഏറ്റുമുട്ടലെന്ന് കാനം; ‘ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ ക്ലോസ് റേഞ്ചിൽ വെടിവച്ചു’

പാലക്കാട്∙ അട്ടപ്പാടിയിൽ ഉണ്ടായത് വ്യാജ ഏറ്റുമുട്ടലെന്ന നിലപാടിലുറച്ച് സിപിഐ. പ്രാദേശിക സിപിഐ നേതാക്കള്‍ നല്‍കിയ വിവരം ഇതാണെന്ന് സിപിഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കാനം രാജേന്ദ്രൻ വാര്‍ത്താസമ്മേളനത്തില്‍ പറഞ്ഞു. ടെന്റിൽ ഇരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ പൊലീസ് ക്ലോസ് റേഞ്ചിൽ വെടിവയ്ക്കുകയായിരുന്നു.

ഏറ്റുമുട്ടലിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട മണിവാസകം രോഗാതുരനായി നടക്കാൻ പോലും കഴിയാത്ത അവസ്ഥയിലായിരുന്നെന്നാണ് അവിടെ നിന്നു വരുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ. അട്ടപ്പാടിയില്‍ മാവോയിസ്റ്റുകളെ വെടിവച്ചുകൊന്നതിനെക്കുറിച്ച് മജിസ്ട്രേറ്റ് തല അന്വേഷണം വേണമെന്നും സിപിഐ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

പൊലീസിനെതിരെ ആഞ്ഞടിച്ച കാനം പൊലീസിന് അമിതാധികാരം നൽകുന്നത് ശരിയല്ലെന്നും പറഞ്ഞു. പൊലീസ് തന്നെ വിധി നടപ്പാക്കുന്നത് പ്രാകൃത നടപടിയാണ്. പൊലീസിന് അമിതാധികാരം നൽകുന്നതിന് എന്നും സിപിഐ എതിരായിരുന്നു. മാവോയിസ്റ്റുകളുടെ കൈയിൽ എകെ 47 തോക്കുണ്ടായിരുന്നെന്ന പൊലീസിന്റെ വാദം അവിശ്വസനീയമാണ്. അട്ടപ്പാടിയിൽ ഒരു പൊലീസുകാരനുപോലും വെടിയേറ്റിട്ടില്ല. തണ്ടർബോൾട്ടിന്റെ ഇത്തരം നടപടികൾക്ക് അവർ ആവശ്യപ്പെട്ടാലും കേരള പൊലീസ് കൂട്ടുനിൽക്കണമെന്നില്ലെന്നും കാനം പറഞ്ഞു.

മാവോയിസ്റ്റുകൾ വഴിതെറ്റിപ്പോയ സഹോദരങ്ങളാണ്. വിപ്ലവത്തിന്റെയോ, കമ്യൂണിസത്തിന്റെയോ ശത്രുക്കളല്ല. ആന്ധ്രാ, കർണാടക, തമിഴ്നാട്, മധ്യപ്രദേശ്, ഛത്തീസ്ഗഡ് തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ അവർ സജീവമായ പ്രവർത്തനം നടത്തുന്നുണ്ട്. മാവോയിസ്റ്റുകൾ ഉയർത്തുന്ന ജനങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങളോട് സിപിഐ യോജിക്കുന്നുണ്ട്. – കാനം രാജേന്ദ്രൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

English Summary: 'It was a fake encounter': Kanam rajendran on Attappadi Police Encounter