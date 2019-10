കർതാർപുർ ഇടനാഴി: ആദ്യ സംഘത്തിൽ മൻമോഹൻസിങ് ഉൾപ്പെടെ 575 തീർഥാടകർ

ന്യൂഡൽഹി ∙ മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി മൻ‌മോഹൻ സിങ്, കേന്ദ്രമന്ത്രിമാരായ ഹർദീപ് പുരി, ഹർസിമ്രത് കൗർ ബാദൽ, പഞ്ചാബ് മുഖ്യമന്ത്രി അമരീന്ദർ സിങ് എന്നവരടക്കം 575 തീർഥാടകർ കർതാർപുർ ഇടനാഴിയുടെ ഉദ്ഘാടന ജാഥയില്‍ പങ്കെടുക്കും. 575 പേരുടെയും പട്ടിക ഇന്ത്യ പാക്കിസ്ഥാന് കൈമാറി. പഞ്ചാബിൽ നിന്നുള്ള 13 എംപിമാർ, 117 എം‌എൽ‌എമാർ, രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾ മാധ്യമപ്രവർത്തകർ തുടങ്ങിയവർ സംഘത്തിലുണ്ട്.

ആനന്ദ് ശർമ, മുകുൾ വാസ്‌നിക്, ആർ‌പി‌എൻ സിങ്, ജിതേന്ദ്ര സിങ്, ജ്യോതിരാദിത്യ സിന്ധ്യ, കുമാരി സെൽജ, ആശ കുമാരി, രൺ‌ദീപ് സിങ് സുർജേവാല, ദീപേന്ദർ ഹൂഡ, പി‌എൽ പുനിയ, ജിതിൻ പ്രസാദ, ആർ‌സി ഖുന്തിയ എന്നിവരുൾപ്പെടെ വടക്കൻ മേഖലയിൽ നിന്നുള്ള മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളും ജാഥയിൽ പങ്കെടുക്കുമെന്ന് ബന്ധപ്പെട്ട വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു.

പഞ്ചാബ് മുഖ്യമന്ത്രി അമരീന്ദർ സിങ് ഗുരുദ്വാര ദർബാർ സാഹിബിലേക്ക് ജാഥയെ നയിക്കും. ഗുരുദ്വാരയിൽ പ്രണാമമർപ്പിച്ച് അന്നുതന്നെ മടങ്ങിവരുമെന്നും സംസ്ഥാന സർക്കാർ വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു.

എന്നാൽ, ശിരോമണി ഗുരുദ്വാര പർബന്ധക് കമ്മിറ്റി (എസ്‌ജി‌പി‌സി), ഡൽഹി സിഖ് ഗുരുദ്വാര മാനേജ്‌മെന്റ് കമ്മിറ്റി (ഡി‌എസ്‌ജി‌എം‌സി) എന്നിവയുടെ പ്രതിനിധികൾക്ക് പഞ്ചാബ് സർക്കാരിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംയുക്ത പ്രതിനിധി സംഘത്തിനൊപ്പം നങ്കാന സാഹിബിൽ അഖണ്ഡ പാതയും നഗർ കീർത്തനും (മതപരമായ ഘോഷയാത്ര) സംഘടിപ്പിക്കാൻ പാക്കിസ്ഥാൻ അനുമതി നിഷേധിച്ചു.

പാക്ക് ഹൈക്കമ്മിഷന് ഇന്ത്യൻ സർക്കാർ ശുപാർശ നൽകിയിട്ടും പഞ്ചാബ് സർക്കാരിന്റെ 31 അംഗ പ്രതിനിധി സംഘത്തിനും 450 ഇന്ത്യൻ തീർഥാടകർക്കും വീസയും അനുവദിച്ചിട്ടില്ല. 1974 ലെ പ്രോട്ടോക്കോൾ പ്രകാരം നവംബർ 12 ന് 'ഗുർപർബ്' ദിനത്തിൽ സന്ദർശിക്കുന്ന തീർഥാടകരുടെ എണ്ണം 3,000 ൽ നിന്ന് 10,000 ആക്കി ഉയർത്താനുള്ള നിർദ്ദേശത്തോടും പാകിസ്ഥാൻ ഇതുവരെ പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല. പരംജിത് സിങ് സർന തീർഥാടക സംഘത്തിന്റെ നേതൃത്വം പാക്കിസ്ഥാൻ ഏറ്റെടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചതായുമാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ.

പഞ്ചാബിലെ ഗുരുദാസ്പുർ ജില്ലയിലുള്ള ദേരാ ബാബ നാനാക്കിൽനിന്ന് പാക്കിസ്ഥാനിലെ നരോവാൾ ജില്ലയിലെ കർതാർപുരിലെ ദർബാർ സാഹിബുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതാണ് കർതാർപുർ ഇടനാഴി. സിഖ് മത സ്ഥാപകൻ ഗുരു നാനാക്ക് അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന ഗുരുദ്വാരയിലേക്ക് വീസയില്ലാതെ സന്ദർശനം നടത്താൻ ഇന്ത്യൻ തീർഥാടകരെ അനുവദിക്കുന്ന കരാറിൽ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയാണ് ഇരുരാജ്യങ്ങളും ഒപ്പുവച്ചത്.

ഇന്ത്യൻ അതിർത്തിയിൽനിന്നു കർതാർപുരിലെ ഗുരുദ്വാര വരെയുള്ള ഇടനാഴി നിർമിക്കുന്നത് പാക്കിസ്ഥാനാണ്. പഞ്ചാബിലെ ഗുരുദാസ്പൂർ ജില്ലയിലെ ദേരാ ബാബാ നാനാക്കിൽനിന്ന് അതിർത്തി വരെയുള്ള ഇടനാഴി നിർമിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയാണ്. ദിവസം 5000 പേർ വീതം, ആഴ്ചയിൽ 7 ദിവസവും തീർഥാടന സൗകര്യം ഒരുക്കണമെന്ന ഇന്ത്യയുടെ ആവശ്യം പാക്കിസ്ഥാൻ അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിലവിൽ തീർഥാടകർ ലഹോർ വഴി 4 മണിക്കൂറെടുത്താണ് കർതാർപുരിലെത്തുന്നത്. ഇടനാഴി യാഥാർഥ്യമാകുമ്പോൾ ഗുർദാസ്പുരിൽ നിന്ന് 20 മിനിറ്റ് മതി കർതാർപുരിലെത്താൻ.

ഇന്ത്യൻ ഭാഗത്തെ ശിലാസ്ഥാപനം 2018 നവംബർ 26ന് ഉപരാഷ്ട്രപതി വെങ്കയ്യ നായിഡുവും പഞ്ചാബ് മുഖ്യമന്ത്രി അമരീന്ദർ സിങ്ങും ചേർന്നു നിർവഹിച്ചപ്പോൾ പാക്ക് ഭാഗത്തെ ശിലാസ്ഥാപനം 28ന് പാക്കിസ്ഥാൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഇമ്രാൻ ഖാനാണ് നിർവഹിച്ചത്. ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രിമാരായ ഹർസിമ്രത് കൗർ ബാദൽ, ഹർദീപ് സിങ് പുരി, പഞ്ചാബ് മന്ത്രി നവ്ജ്യോത് സിങ് സിദ്ദു എന്നിവരാണ് പാക്കിസ്ഥാനിലെ ഉദ്ഘാടനച്ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തത്.



