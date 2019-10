കൊച്ചി∙ തിരുവനന്തപുരം – ഷൊർണൂർ വേണാട് എക്സ്പ്രസ് എറണാകുളം ജംക്‌ഷൻ ഒഴിവാക്കില്ലെന്നു ദക്ഷിണ റെയിൽവേ. ചെന്നൈയിൽ നടന്ന സോണൽ റെയിൽവേ യൂസേഴ്സ് കമ്മിറ്റി യോഗത്തിൽ പ്രിൻസിപ്പിൽ ചീഫ് ഒാപ്പറേഷൻസ് മാനേജർ എസ്.അനന്തരാമനാണു അത്തരമൊരു തീരുമാനം റെയിൽവേ കൈക്കൊളളില്ലെന്നു വ്യക്തമാക്കിയത്. വേണാടിനു പുതിയ കോച്ചുകൾ നൽകുന്നതിന്റെ പേരിൽ ജംക്‌ഷൻ ഒഴിവാക്കി സർവീസ് നടത്താൻ തിരുവനന്തപുരം ഡിവിഷൻ ആലോചിച്ചിരുന്നെങ്കിലും പ്രതിഷേധം ഉയർന്നതോടെ ശുപാർശ ദക്ഷിണ റെയിൽവേ ആസ്ഥാനത്തേക്ക് അയച്ചിരുന്നില്ല.



ഏറ്റവും കൂടുതൽ യാത്രക്കാർ എറണാകുളം ജംക്‌ഷനിൽ ഇറങ്ങുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ട്രെയിൻ ടൗൺ വഴി തിരിച്ചു വിടാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ലെന്നു ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥർ വ്യക്തമാക്കി. തൃശൂർ റെയിൽവേ പാസഞ്ചേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ ജന.സെക്രട്ടറി പി.കൃഷ്ണകുമാറാണു യോഗത്തിൽ ഈ വിഷയം ഉന്നയിച്ചത്. കൊച്ചുവേളി യാഡ് വികസനം സംബന്ധിച്ചു തീരുമാനമെടുക്കേണ്ടതു തിരുവനന്തപുരം ഡിവിഷനാണെന്നും അധികൃതർ മറുപടി നൽകി.



എറണാകുളം മൂന്നാം പിറ്റ്‍ലൈൻ‍ യാഥാർത്ഥ്യമാക്കുന്ന മുറയ്ക്കു രാമേശ്വരത്തേക്കു സ്ഥിരം സർവീസ് പരിഗണിക്കും. പാലക്കാട് മെമു ഷെഡ് വിപുലീകരണം പൂർത്തിയാകുന്ന മുറയ്ക്കു മലബാർ മേഖലയിൽ മെമു സർവീസ് സാധ്യമാകും. പാലക്കാടും കൊല്ലത്തും പുതിയ പിറ്റ്‌ലൈനുകളും എറണാകുളത്തു പുതിയ ടെർമിനൽ പദ്ധതിയും സജീവ പരിഗണനയിലുണ്ട്. നിലമ്പൂർ പാതയിൽ രാത്രി ഗതാഗതം ആരംഭിക്കുന്നതു പരിശോധിക്കുമെന്നും അധികൃതർ പറഞ്ഞു.

എറണാകുളം–ഹൗറ അന്ത്യോദയ എക്സ്പ്രസിനു ആലുവയിൽ സ്റ്റോപ്പ് ശുപാർ‍ശ ചെയ്തതായും അധികൃതർ യോഗത്തിൽ അറിയിച്ചു. ദക്ഷിണ റെയിൽവേ ജനറൽ മാനേജർ ജോൺ തോമസ്, ചീഫ് പാസഞ്ചർ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ മാനേജർ ടി.ശിവകുമാർ, ചീഫ് കൊമേഴ്സ്യൽ മാനേജർ പ്രിയംവദ വിശ്വനാഥൻ, ചീഫ് കൊമേഴ്സ്യൽ മാനേജർ (പാസഞ്ചർ മാർക്കറ്റിങ്) ജെ.വിനയൻ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു.

