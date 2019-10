2024 ഓടെ 100 വിമാനത്താവളങ്ങൾ കൂടി; ചെലവ് ലക്ഷം കോടി രൂപ

ന്യൂഡൽഹി ∙ 2024 ഓടെ രാജ്യത്താകെ 100 വിമാനത്താവളം കൂടി നിർമിക്കാൻ സർക്കാർ പദ്ധതിയിടുന്നതായി റിപ്പോർട്ട്. ഏഷ്യയിലെ മൂന്നാമത്തെ വലിയ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയായ ഇന്ത്യയുടെ സാമ്പത്തികനില പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളുടെ ഭാഗമായാണ് നീക്കം. ചെറു പട്ടണങ്ങളെയും ഗ്രാമങ്ങളെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന 1,000 പുതിയ വ്യോമപാത ഉൾപ്പെടെയാണ് പദ്ധതി വിഭാവനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. 2025 ഓടെ വേണ്ട അടിസ്ഥാനസൗകര്യ വികസനങ്ങളെക്കുറിച്ചു ചർച്ചചെയ്യാൻ കൂടിയ യോഗത്തിലാണ് പുതിയ വിമാനത്താവളങ്ങൾ നിർമിക്കാൻ തീരുമാനമായത്.

വിമാനങ്ങൾ വാടകയ്ക്കു കൊടുക്കുന്നതു സംബന്ധിച്ചള്ള നിർണായക തീരുമാനങ്ങളും യോഗത്തിലുണ്ടായെന്നാണ് സൂചന. ‌‌2035 ഓടെ 450 പുതിയ വിമാനത്താവളങ്ങൾ കൂടി നിർമിക്കാനുള്ള ചൈനയുടെ തീരുമാനത്തെത്തുടർന്നാണ് ഇന്ത്യയുടെ നീക്കം. പ്രാദേശിക പരിശീലനം ലഭിച്ച പൈലറ്റുമാരുടെ എണ്ണം പ്രതിവർഷം 600 ആക്കി ഉയർത്തുക, ആഭ്യന്തര വിമാനക്കമ്പനികളുടെ എണ്ണം 1,200 ആക്കുക തുടങ്ങിയവയും പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഒരു ലക്ഷം കോടി രൂപയാണ് പദ്ധതിയുടെ ആകെ ചെലവ്. എന്നാൽ ഇതു സംബന്ധിച്ച് വ്യോമയാന മന്ത്രാലയം ഔദ്യോഗികമായി പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല.

2016–ൽ രാജ്യത്ത് ആകെയുള്ള 450 വിമാനത്താവളങ്ങളിൽ 75 എണ്ണം മാത്രമായിരുന്നു പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നത്. ഇപ്പോൾ 113 എണ്ണം പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് ഔദ്യോഗിക വിവരം. 63 എണ്ണം താൽക്കാലികമായും പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. നിലവിൽ ആറുവർഷത്തെ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന നിരക്കിലുള്ള ഇന്ത്യയുടെ സാമ്പത്തിക നില വിവിധ പദ്ധതകളിലൂടെ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കാനാണ് സർക്കാർ തീരുമാനം. 2025 ഓടെ 5 ട്രില്യൻ ഡോളറിന്റെ സമ്പദ്ഘടന എന്ന സ്വപ്നം സാക്ഷാത്കരിക്കാനാകുമെന്നാണ് മോദി സർക്കാർ കരുതുന്നത്.

English Summary: 100 New Airports In India By 2024 At A Cost Of Rs. 1 Lakh Crore: Report