ആർട്ടിക്കിൾ 370 കശ്മീരിലേക്കുള്ള തീവ്രവാദ കവാടം; മോദി അടച്ചു: അമിത് ഷാ

ന്യൂഡൽഹി ∙ ആർട്ടിക്കിൾ 370, 35 എ എന്നിവ ജമ്മു കശ്മീരിലേക്കുള്ള തീവ്രവാദത്തിന്റെ കവാടമായിരുന്നുവെന്ന്‌ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷാ. ‘ആർട്ടിക്കിൾ 370, 35 എ എന്നിവയാണ് ഭീകരതയുടെ കവാടങ്ങൾ. ഈ കവാടങ്ങളെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി അടച്ചു. ഓഗസ്റ്റ് 5 ന് ആർട്ടിക്കിൾ 370, 35 എ ഇവ റദ്ദാക്കിയതോടെ ജമ്മു കശ്മീരിനെ രാജ്യത്തിന്റെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളുമായി സമന്വയിപ്പിക്കുകയെന്ന സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേലിന്റെ ആഗ്രഹം അദ്ദേഹം പൂർത്തീകരിച്ചു’. പട്ടേലിന്റെ 144-ാം ജന്മവാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ച് 'റൺ ഫോർ യൂണിറ്റി' പരിപാടി ഫ്ലാഗ് ഓഫ് ചെയ്യുന്നതിനിടെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

‘560 ലധികം നാട്ടുരാജ്യങ്ങളെ ഇന്ത്യൻ യൂണിയനിൽ ലയിപ്പിച്ച സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേലിന്റെ 144-ാം ജന്മവാർഷിക ദിനത്തിലാണ് രണ്ട് പുതിയ കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങൾ നിലവിൽ വന്നത്. ഇന്ന് ഒക്ടോബർ 31, ദേശീയ ഐക്യദിനമായി ആചരിക്കുന്നു’, അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

രണ്ടാം തവണ അധികാരത്തിൽ തിരിച്ചെത്തിയ നരേന്ദ്ര മോദി സർക്കാർ ഭരണത്തിന്റെ 100 ദിനങ്ങൾ പിന്നിടുമ്പോഴാണ് ബിജെപിയുടെ ദീർഘകാല വാഗ്ദാനം നിറവേറ്റിക്കൊണ്ട് ഓഗസ്റ്റ് 5 ന് ജമ്മു കശ്മീരിന്റെ പ്രത്യേക പദവി റദ്ദാക്കിയത്. നടപടിക്കു പിന്നാലെ ആർട്ടിക്കിൾ 370, 35 എ എന്നിവ ഭരണഘടനാപരമായി ദുർബലവും വിവേചനപരവുമാണെന്നും സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വികസനത്തെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നുവെന്നും സർക്കാർ വാദിച്ചു.

മൂന്ന് മാസത്തിന് ശേഷം ഇന്നലെ അർദ്ധരാത്രി മുതൽ ഔദ്യോഗികമായി ജമ്മു കശ്മീർ, ലഡാക്ക് എന്നീ രണ്ടു കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങങ്ങൾ നിലവിൽ വന്നു. ഇതോടെ ഇന്ത്യയിലെ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ എണ്ണം 28 ആയി കുറഞ്ഞു. കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളുടെ എണ്ണം ഒമ്പതായി ഉയർന്നു. പുതുച്ചേരിയെ പോലെ ജമ്മു കശ്മീർ, നിയമസഭയുള്ള കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശമായിരിക്കും. ലഡാക്ക് ചണ്ഡിഗഡിനെപ്പോലെ നിയമസഭയില്ലാത്ത കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശവും.

