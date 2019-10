മുംബൈ ∙ മഹാരാഷ്ട്രയിൽ മുതിർന്ന ശിവസേന നേതാവ് ഏക്‌നാഥ് ഷിൻഡെയെ ശിവസേന നിയമസഭാ കക്ഷി നേതാവായി തിരഞ്ഞെടുത്തു. യുവസേനാ അധ്യക്ഷനും ഉദ്ധവ് താക്കറെയുടെ മകനുമായ ആദിത്യ താക്കറെയും പരിഗണനയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലും അവസാന നറുക്ക് എക്നാഥ് ഷിൻഡെയ്ക്കായിരുന്നു.

ശിവസേന നിയമസഭാകക്ഷി യോഗത്തിലായിരുന്നു തീരുമാനം. ആദിത്യ താക്കറെ തന്നെയാണ് ഷിൻഡെയുടെ പേര് നിർദ്ദേശിച്ചത്. ആദിത്യ താക്കറെയെ നിയമസഭാ കക്ഷി നേതാവായി അവരോധിക്കേണ്ടതില്ലെന്ന പാർട്ടി അധ്യക്ഷൻ ഉദ്ധവ് താക്കറെയുടെ നിലപാടാണ് ഷിൻഡെയ്ക്ക് തുണയായത്. സുനിൽ പ്രഭുവിനെ പാർട്ടിയുടെ ചീഫ് വിപ്പായി തെരഞ്ഞെടുത്തു.

മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ബിജെ.പി - ശിവസേന സഖ്യം സര്‍ക്കാര്‍ രൂപീകരിക്കുമെന്ന് ഇന്നലെ നിയമസഭ കക്ഷി നേതാവായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ശേഷം ദേവേന്ദ്ര ഫെഡ്നാവിസ് പറഞ്ഞിരുന്നു. തുല്യ അധികാര പങ്കാളിത്തം വേണമെന്ന ശിവസേനയുടെ അവകാശവാദത്തെ തുടര്‍ന്ന് മഹാരാഷ്ട്രയിലെ സര്‍ക്കാര്‍ രൂപീകരണം കടുത്ത അനിശ്ചിതാവസ്ഥയിലായിരുന്നു. അതിനിടെയാണ് നിലപാട് മയപ്പെടുത്തി ശിവസേന രംഗത്തെത്തിയത്.

സഖ്യത്തിന്‍റെ മുഖ്യമന്ത്രിയായി ഫെഡ്നാവിസ് തന്നെ അധികാരമേല്‍ക്കുമെന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി നരേന്ദ്രസിങ് തോമറും വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ഉറപ്പുള്ള സർക്കാർ സംസ്ഥാനത്ത് അനിവാര്യമാണെന്നും വ്യക്തിപരമായ അധികാരത്തെക്കാൾ സംസ്ഥാനത്തിനാണു പ്രാധാന്യമെന്നും മുതിർന്ന സേനാ നേതാവ് സഞ്ജയ് റാവുത്തും പ്രതികരിച്ചിരുന്നു.

English Summary: Eknath Shinde is Shiv Sena’s House Leader After Aaditya Thackeray Proposes Name