മുന്നാക്ക സംവരണം: ദേവസ്വം റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ബോർഡ് ആദ്യ സാധ്യത പട്ടിക നാളെ

തിരുവനന്തപുരം ∙ മുന്നാക്ക സമുദായങ്ങളിലെ സാമ്പത്തികമായി പിന്നാക്കം നിൽക്കുന്നവർക്കു 10% സംവരണം ഉൾപ്പെടുത്തി കേരള ദേവസ്വം റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ബോർഡ് ഉദ്യോഗാർഥികളുടെ ആദ്യ സാധ്യത പട്ടിക നാളെ (നവംബർ 1) പ്രസിദ്ധീകരിക്കും. തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിലെ എൽഡി ക്ലാർക്ക്/സബ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫിസർ ഗ്രേഡ് 2 തസ്തികയിലേക്കുള്ള പട്ടികയാണു പ്രസിദ്ധീകരിക്കുക.



സംസ്ഥാനത്ത് ആദ്യമായാണു സാമ്പത്തിക സംവരണം നടപ്പാക്കുന്നതെന്നു ദേവസ്വം റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ബോർഡ് ചെയർമാൻ എം.രാജഗോപാലൻ നായർ പറഞ്ഞു. പിന്നാക്ക സമുദായങ്ങൾക്കും പട്ടികജാതി വിഭാഗത്തിനും നിലവിലുള്ളതിനേക്കാൾ 8% സംവരണം അധികമായി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ബോർഡിൽ 68:32 എന്ന നിലവിലെ സംവരണക്രമം 50:50 ആക്കി.

ജനറൽ വിഭാഗത്തിലെ 68 ശതമാനത്തിൽ നിന്നു 10% മുന്നാക്കവിഭാഗത്തിലെ സാമ്പത്തികമായി പിന്നാക്കം നിൽക്കുന്നവർക്കും 3 ശതമാനം ഈഴവ സമുദായങ്ങൾക്കും 2% പട്ടികജാതിക്കാർക്കും 3% മറ്റു പിന്നാക്കക്കാർക്കും അധികമായി ലഭിക്കും. ഇതു പ്രകാരം ഈഴവ സമുദായങ്ങൾക്ക് 17%, പട്ടികജാതി/പട്ടികവർഗ വിഭാഗക്കാർക്ക് 12%, മറ്റു പിന്നാക്കക്കാർക്ക് 6%, വിശ്വകർമ വിഭാഗത്തിനു 3%, ധീവര– ഹിന്ദു നാടാർ വിഭാഗങ്ങൾക്ക് ഒരു ശതമാനം വീതവും സംവരണം ഇനി മുതൽ ദേവസ്വം ബോർഡ് നിയമനങ്ങളിൽ ലഭിക്കും.

English Summary: The Kerala Devaswom Recruitment Board will publish its first list of candidates tomorrow with 10% reservation