തിരുവനന്തപുരം∙ എംജി സർവകലാശാല മാർക്ക് ദാനത്തിൽ ഇടപെട്ട കെ.ടി. ജലീലിനെ മന്ത്രിസഭയിൽനിന്നു പുറത്താക്കണമെന്ന് പ്രതിപക്ഷം നിയമസഭയിൽ. ആരോപണം തെളിയിച്ചാൽ പൊതുപ്രവർത്തനം അവസാനിപ്പിക്കാമെന്ന് കെ.ടി. ജലീൽ വെല്ലുവിളിച്ചു. ആരോപണം ശരിയായത് കൊണ്ടാണ് മാർക്ക് ദാനം റദ്ദാക്കി ജലീൽ രക്ഷപെടാൻ ശ്രമിച്ചതെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് കുറ്റപ്പെടുത്തി. മോഡറേഷൻ നൽകിയത് സർവകലാശാല സിൻഡിക്കറ്റാണെന്നും ചട്ടവിരുദ്ധമായി ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നും മന്ത്രി കെ.ടി ജലീൽ മറുപടി നല്‍കി.

സർവകലാശാലയുടെ സ്വയംഭരണാവകാശത്തിൽ കൈകടത്തിയ വിഷയം സഭ നിർത്തിവച്ച് ചർച്ച ചെയ്യണമെന്നവശ്യപ്പെട്ടാണ് പ്രതിപക്ഷം നിയമസഭയിൽ അടിയന്തിര പ്രമേയത്തിന് നോട്ടീസ് നൽകിയത്. ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നത് പോലെയാണ് അദാലത്തിൽ മന്ത്രി പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടതെന്ന് വി.ഡി. സതീശൻ പരിഹസിച്ചു. ആദ്യം മുതൽ ചട്ടവിരുദ്ധമായി മന്ത്രി ഇടപെട്ടുവെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല ആരോപിച്ചു. അടിയന്തിര പ്രമേയത്തിന് അവതരണാനുമതി നിഷേധിച്ചെങ്കിലും പ്രതിപക്ഷം പ്രതിഷേധം ഉയർത്തിയില്ല.

English Summary: Mark donation controversy, K.T. Jaleel has defended Allegation against him