നാനാത്വത്തിൽ ഏകത്വം ഇന്ത്യയുടെ അഭിമാനം; കശ്മീരിനു പുതിയ ചുവടുവയ്പ്പ്: മോദി

കെവാഡിയ (ഗുജറാത്ത്) ∙ നാനാത്വത്തിൽ ഏകത്വം ഇന്ത്യയുടെ അഭിമാനവും സ്വത്വവുമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. നമുക്കെതിരെ യുദ്ധം ജയിക്കാൻ കഴിയാത്തവർ രാജ്യത്തിന്റെ ഐക്യം തകർക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. നാനാത്വത്തിൽ ഏകത്വം രാജ്യത്തിന്റെ അഭിമാനവും സ്വത്വവുമാണ്, പാക്കിസ്ഥാന്റെ പേരെടുത്തു പരാമർശിക്കാതെ മോദി പറഞ്ഞു. ജമ്മു കശ്മീരും ലഡാക്കും ഇന്നു പുതിയ ഭാവിയിലേക്ക് ചുവടുവയ്ക്കുകയാണ്.

നിക്ഷിപ്ത താൽപര്യങ്ങൾക്കായി സർക്കാരുകൾ രൂപീകരിച്ച പരിവൃത്തി അവസാനിക്കുകയും ജമ്മു കശ്മീരിൽ രാഷ്ട്രീയ സ്ഥിരത ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്യും. 370–ാം വകുപ്പ് റദ്ദാക്കിയ കേന്ദ്ര സർക്കാർ തീരുമാനത്തെക്കുറിച്ച് മോദി വ്യക്തമാക്കി. സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേലിന്റെ 144-ാം ജന്മവാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ച് ഗുജറാത്തിലെ കെവാഡിയയിൽ നടന്ന സമ്മേളനത്തിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

370–ാം വകുപ്പ് ജമ്മു കശ്മീരിന് വിഘടനവാദവും ഭീകരവാദവും മാത്രമേ നൽകിയിട്ടുള്ളൂ. പ്രത്യേക പദവിയുണ്ടായിരുന്ന രാജ്യത്തെ ഏക സംസ്ഥാനമായിരുന്നു കശ്മീർ. ഭീകകവാദം കാരണം കഴിഞ്ഞ മൂന്നു ദശകങ്ങളിൽ 40,000 ത്തിലധികം പൗരന്മാർ കൊല്ലപ്പെട്ടു. നിരവധി അമ്മമാർക്ക് മക്കളെ നഷ്ടമായി. ഇപ്പോൾ 370–ാം വകുപ്പ് എന്ന മതിൽ പൊളിച്ചുമാറ്റിയിരിക്കുകയാണ്.

ജമ്മു കശ്മീർ സംബന്ധിച്ച സർക്കാർ തീരുമാനങ്ങൾക്ക് പുതിയ അതിർത്തി വരയ്ക്കരുത്. ജമ്മു കശ്മീരിലും, ലഡാക്കിലും പട്ടേൽ സ്വപ്നം കണ്ടിരുന്നതു പോലെ പരസ്പര വിശ്വാസത്തിൽ അടിസ്ഥാനമായ ബന്ധം കെട്ടിപ്പടുക്കാൻ സർക്കാർ ആഗ്രഹിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ട്, രാജ്യത്തിന്റെ വൈകാരികവും സാമ്പത്തികവും ഭരണഘടനാപരവുമായ ഏകീകരണത്തിൽ സർക്കാർ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കും, പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

ജമ്മു കശ്മീർ പ്രശ്‌നം പട്ടേലിന്റെ കൈകളിലായിരുന്നെങ്കിൽ പ്രമേയം കൊണ്ടുവരാൻ ഇത്രയും സമയമെടുക്കില്ലായിരുന്നു. ഏകീകരണമാണ് അതിനുള്ള ഏക വഴി എന്ന് അദ്ദേഹം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നു. പാർലമെന്റിന്റെ തീരുമാനം അദ്ദേഹത്തിനു സമർപ്പിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാൽക്കൽ വയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. വടക്കുകിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നത് പതിറ്റാണ്ടുകൾ നീണ്ട ഒറ്റപ്പെടുത്തലാണ്. വടക്കുകിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളും ഇന്ത്യയുടെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളും തമ്മിലുള്ള അവിശ്വാസത്തിന് ആഴമുള്ള ഒരു കാലമുണ്ടായിരുന്നു. ഭൗതീകവും വൈകാരികവുമായ ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് ഗുരുതരമായ ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ അത് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. വടക്ക് കിഴക്കും വിഘടനവാദത്തിനെതിരെ മുന്നേറുകയാണ്, മോദി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

370–ാം വകുപ്പ്, 35 എ എന്നിവ റദ്ദാക്കി ജമ്മു കശ്മീരിനെ രാജ്യത്തിന്റെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളുമായി യോജിപ്പിക്കുകയെന്ന പട്ടേലിന്റെ ആഗ്രഹം പൂർത്തീകരിച്ചതിന് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയും ബിജെപി അധ്യക്ഷനുമായ അമിത് ഷാ മോദിയെ പ്രശംസിച്ചു. 370–ാം വകുപ്പും, 35 എയും ജമ്മു കശ്മീരിനു ഭീകരവാദത്തിലേക്കുള്ള കവാടമായിരുന്നെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. പട്ടേലിന്റെ ജന്മവാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ച് ഡൽഹിയിൽ നടന്ന ‘റൺ ഫോർ യൂണിറ്റി’ പരിപാടി ഫ്ലാഗ് ഓഫ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു അമിത് ഷാ.

English Summary: "Jammu And Kashmir, Ladakh Taking Step Towards New Future Today," Says PM