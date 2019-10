കണ്ണൂർ, കാസർകോട് ജില്ലകളിലും തൃശൂർ, മലപ്പുറത്തെ തീരദേശ താലൂക്കുകളിലും അവധി

കോഴിക്കോട് ∙ കനത്തമഴ പരിഗണിച്ച് കണ്ണൂർ, കാസർകോട് ജില്ലകളിലും തൃശൂർ, മലപ്പുറം ജില്ലകളിലെ തീരദേശ താലൂക്കുകളിലും വെള്ളിയാഴ്ച വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു.

എംജി സര്‍വകലാശാല നവംബർ ഒന്നിന് നടത്താനിരുന്ന പരീക്ഷകള്‍ മാറ്റി. പുതുക്കിയ തീയതി പിന്നീട് അറിയിക്കും.

കണ്ണൂർ സർവകലാശാല നവംബർ ഒന്നിന് നടത്താനിരുന്ന മുഴുവൻ പരീക്ഷകളും മാറ്റി.

കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ പ്രഫഷനൽ കോളജുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും വെള്ളിയാഴ്ച അവധിയായിരിക്കുമെന്ന് ജില്ലാ കലക്ടർ അറിയിച്ചു. സിബിഎസ്ഇ, ഐസിഎസ്ഇ സ്‌കൂളുകൾക്കും അംഗനവാടികൾക്കും അവധി ബാധകമാണ്.

കാസർകോട് ജില്ലയിലെ അങ്കണവാടികൾ, പ്രഫഷണൽ കോളജുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് വെള്ളിയാഴ്ച അവധിയായിരിക്കുമെന്ന് കലക്ടർ ഡി.സജിത് ബാബു അറിയിച്ചു.



മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ തീരദേശ താലൂക്കുകളിൽ (പൊന്നാനി, തിരൂർ, തിരൂരങ്ങാടി) പ്രഫഷനൽ കോളജുകൾ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും ജില്ലാ കലക്ടർ അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു. അങ്കണവാടികൾക്കും മദ്രസകൾക്കും അവധി ബാധകമായിരിക്കും. എന്നാൽ മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിച്ച പരീക്ഷകൾക്ക് അവധി ബാധകമല്ല.



തൃശൂർ ജില്ലയിലെ കൊടുങ്ങല്ലൂർ, ചാവക്കാട് താലൂക്കുകളിലെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കാണ് ജില്ലാ കലക്‌ടർ അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ഓറഞ്ച് അലർട്ട് മുന്നറിയിപ്പുണ്ടായിരുന്ന ഈ താലൂക്കുകൾക്ക് വ്യാഴാഴ്ചയും അവധിയായിരുന്നു. പ്രഫഷനൽ കോളജുകൾക്കും അങ്കണവാടികൾക്കും അവധി ബാധകമാണ്. അതേസമയം, സർവകലാശാല പരീക്ഷകൾക്കു മാറ്റമുണ്ടാകില്ലെന്നും ജില്ലാ കലക്ടർ അറിയിച്ചു.

