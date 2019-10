ഇനി ‘പുതിയ’ കശ്മീർ; ചൈനീസ് പ്രദേശം പിടിച്ചെന്ന് പരാതി, ഇടപെടേണ്ടെന്ന് ഇന്ത്യ

ശ്രീനഗർ∙ ഭരണഘടനയുടെ 370–ാം വകുപ്പ് പരിഷ്കരിച്ച് ജമ്മു കശ്മീർ, ലഡാക്ക് എന്നീ കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശങ്ങൾ നിലവിൽ വന്നതിനു പിന്നാലെ വിഷയത്തിൽ ഇടപെട്ട് ചൈന. ഇന്ത്യയുടെ നടപടി നിയമവിരുദ്ധവും നിരർഥകവുമാണെന്നു ചൈന ആരോപിച്ചു. ഇന്ത്യയുടെ അധികാരപരിധിയിൽ ചൈനയുടെ ചില ഭാഗങ്ങളും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് അംഗീകരിക്കാനാകാത്തതും ചൈനയുടെ പരമാധികാരത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതുമാണെന്നും ചൈനീസ് വിദേശകാര്യ വക്താവ് പറഞ്ഞു.

എന്നാൽ ജമ്മു കശ്മീർ പുനഃസംഘടന ഇന്ത്യയുടെ ആഭ്യന്തര വിഷയമാണെന്നും മറ്റു രാജ്യങ്ങൾ അതിൽ മറുപടി പറയേണ്ടതില്ലെന്നും ഇന്ത്യൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി. ജമ്മു കശ്മീരിലെയും ലഡാക്കിലെയും ഒട്ടേറെ പ്രദേശങ്ങളിൽ ചൈനയുടെ സാന്നിധ്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പാക്ക് അധിനിവേശ കശ്മീരിലെ ഇന്ത്യൻ പ്രദേശങ്ങൾ പലതും അനധികൃതമായി ചൈന സ്വന്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. 1963ലെ ചൈന–പാക്കിസ്ഥാൻ അതിർത്തി കരാറിലൂടെയാണ് ഈ നീക്കമെന്നും മന്ത്രാലയം വക്താവ് രവീഷ് കുമാർ തിരിച്ചടിച്ചു.

ഒക്ടോബർ 31ഓടെ ഇന്ത്യയിൽ ജമ്മു കശ്മീർ സംസ്ഥാനം ഇല്ലാതായി. പകരം ജമ്മു കശ്മീർ, ലഡാക്ക് എന്നീ കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങൾ നിലവിൽ വന്നു. ജമ്മു കശ്മീരിന്റെ ലഫ്. ഗവർണറായി ഗിരിഷ് ചന്ദ്ര മുർമു ശ്രീനഗറിലും ലഡാക്കിന്റെ ലഫ്.ഗവർണരായി രാധാ കൃഷ്ണ മാഥുർ ലേയിലും സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തു.

സുരക്ഷാസൈനികരുടെ കാവലിൽ ശ്രീനഗർ.

ത്രിപുരയിൽ നിന്നുള്ള 1977 ബാച്ച് ഐഎഎസ് ഓഫിസറാണ് ആർ.കെ. മാഥുർ. മുന്‍ പ്രതിരോധ സെക്രട്ടറിയുമായിരുന്നു. ഗുജറാത്തിൽ നിന്നുള്ള 1985 ബാച്ച് ഐഎഎസ് ഓഫിസറാണ് ജി.സി.മുർമു. ഈ മാസം അവസാനം എക്സ്പെൻഡിച്വർ സെക്രട്ടറിയായി വിരമിക്കാനിരിക്കെയായിരുന്നു മുർമുവിന് പുതിയ പദവി. ഒഡിഷക്കാരനായ മുർമു, നരേന്ദ്രമോദി ഗുജറാത്ത് മുഖ്യമന്ത്രിയായിരിക്കെ അഡി.പ്രിന്‍സിപ്പൽ സെക്രട്ടറിയായി പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്.

യുഎന്നിനെ ‘വലിച്ചിഴച്ച്’ ചൈന

ഓഗസ്റ്റ് അഞ്ചിനാണ് ജമ്മു കശ്മീരിലെ പ്രത്യേകപദവി എടുത്തു കളയുന്നതുൾപ്പെടെയുള്ള പരിഷ്കരണങ്ങൾ കേന്ദ്ര സർക്കാർ നടപ്പാക്കിയത്. ഇതിനെതിരെയും ലഡാക്കിനെ പ്രത്യേക കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശമാക്കുന്നതിനെയും ചൈന ഓഗസ്റ്റിൽ തന്നെ എതിർത്തിരുന്നു. ‘ലഡാക്കിലെ ചില ഭാഗങ്ങൾ ചൈനയുടേതാണ്. ആ ഭാഗങ്ങളും ഇന്ത്യയുടെ അധികാര പരിധിയിലാക്കിയതിനെ ചൈന അപലപിക്കുകയും എതിർക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഏകപക്ഷീയമായി നിയമം മാറ്റിമറിക്കുകയും അധികാരപരിധിയിൽ മാറ്റം വരുത്തുകയും ചെയ്യുന്നത് ചൈനയുടെ പരമാധികാരത്തെ വെല്ലുവിളിച്ചാണ്’– വിദേശകാര്യ വക്താവ് ജെങ് ഷുവാങ് പറഞ്ഞു.

യഥാർഥത്തിൽ ചൈനയുടെ അധികാരപരിധിയിലുള്ള മേഖലകൾ അങ്ങനെത്തന്നെ തുടരും. ഒരു തരത്തിലും ഇന്ത്യയുടെ ഇടപെടൽ നീക്കം നടപ്പാകില്ല. ചൈനയുടെ അധികാര പരിധിയിലുള്ള പ്രദേശങ്ങൾ അംഗീകരിച്ച് ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിൽ ഒപ്പിട്ടതും യുഎൻ അംഗീകരിച്ചതുമായ കരാറുകൾ പ്രകാരം അതിർത്തിയിൽ സമാധാനത്തിനുള്ള ശ്രമം ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടാകണമെന്നും ചൈന ആവശ്യപ്പെട്ടു.

കശ്‌മീരിൽ നിന്നുള്ള കാഴ്ച.

ഭരണഘടനയുടെ 370–ാം വകുപ്പ് പരിഷ്കരിച്ചതിനു പിന്നാലെ ഓഗസ്റ്റിൽ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി എസ്.ജയശങ്കർ ചൈന സന്ദർശിച്ചിരുന്നു. ജമ്മു കശ്മീരിൽ നടന്നത് ഇന്ത്യയുടെ ആഭ്യന്തര കാര്യമാണെന്നും അതിർത്തിയിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട യാതൊരു മാറ്റങ്ങളുമുണ്ടാകില്ലെന്നുമായിരുന്നു അന്ന് ചൈനീസ് വിദേശകാര്യമന്ത്രി വാങ് യിയോട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. ഇന്ത്യയും ചൈനയും തമ്മിലുള്ള യഥാർഥ നിയന്ത്രണരേഖയെയും(എൽഎസി) ഇതു ബാധിക്കില്ലെന്നും ജയശങ്കർ വ്യക്തമാക്കി. 3488 കിമീ നീളത്തിലാണ് എൽഎസി. ഇതു സംബന്ധിച്ച തർക്കം പരിഹരിക്കാൻ ഇരുരാജ്യത്തെയും പ്രതിനിധികൾ ഇതുവരെ ഇരുപതിലേറെ തവണ ചർച്ച നടത്തിയിട്ടുണ്ട്.

എന്നാൽ ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടന സുരക്ഷാ കൗൺസിലും യുഎൻ ചാർട്ടറും ഇടപെട്ടു തയാറാക്കിയ പ്രമേയങ്ങളും കരാറും അനുസരിച്ചു വേണം മുന്നോട്ടു പോകാനെന്നാണ് ഇപ്പോൾ ചൈനയുടെ നയം. ഓഗസ്റ്റിനു ശേഷമാണ് വിഷയത്തിലേക്ക് യുഎന്നിലെ ചൈന വലിച്ചിഴച്ചതും. ഒക്ടോബർ ഒൻപതിനു ചൈനീസ് സന്ദർശനത്തിനിടെ പാക്ക് പ്രധാനമന്ത്രി ഇമ്രാൻ ഖാനും സമാനമായ ആവശ്യം ഉന്നയിച്ചിരുന്നു. അതിനിടെ യുഎൻ സുരക്ഷാ കൗൺസിലിന്റെ അനൗദ്യോഗിക യോഗം ചൈനയുടെ പിന്തുണയോടെ പാക്കിസ്ഥാനു സംഘടിപ്പിക്കാനായെങ്കിലും പരിഹാരമൊന്നും കണ്ടില്ല. ഒക്ടോബർ 11നും 12നും ചൈനീസ് പ്രസിഡന്റ് ഷി ചിൻപിങ് ഇന്ത്യയിൽ മഹാബലിപുരത്തെത്തി നരേന്ദ്രമോദിയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയെങ്കിലും കശ്മീർ വിഷയം ചർച്ചയായില്ല.

പട്ടേലിന്റെ ജന്മദിനത്തിൽ...

88 ദിവസത്തെ രാഷ്ട്രപതി ഭരണത്തിനു ശേഷം ഒക്ടോബർ 31ന് സർദാർ വല്ലഭ് ഭായ് പട്ടേലിന്റെ 144–ാം ജന്മദിനത്തിലാണ് ജമ്മു കശ്മീർ, ലഡാക്ക് കേന്ദ്രഭരണപ്രദേശങ്ങള്‍ ഔദ്യോഗികമായി നിലവിൽ വന്നത്. ഇതോടെ രണ്ടിടത്തും ഇനി ലഫ്. ഗവർണർ ഭരണമായി. ജമ്മു കശ്മീർ ഹൈക്കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഗീത മിത്തൽ ഇരുവർക്കും സത്യവാചകം ചൊല്ലിക്കൊടുത്തു. ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രത്തിൽ ഇതാദ്യമായാണ് ഒരു സംസ്ഥാനത്തെ ഇല്ലാതാക്കി കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങൾ രൂപീകരിക്കുന്നത്. ഇതോടെ ഇന്ത്യയിൽ ഇനി മുതൽ 28 സംസ്ഥാനങ്ങളും ഒൻപതു കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശങ്ങളുമായി.

ജമ്മു കശ്മീരിൽ പുതുച്ചേരിയിലേതു പോലെ നിയമസഭയുണ്ടാകുമെന്നും എന്നാൽ ലഡാക്ക് ചണ്ഡിഗഡിനു സമാനമായി കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശമായി തുടരുമെന്നും ആഭ്യന്തരമന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ജമ്മു കശ്മീരിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തി അഞ്ചു വർഷത്തേക്ക് മുഖ്യമന്ത്രിയോടു കൂടി മന്ത്രിസഭയുണ്ടാകും. എന്നാൽ ലഡാക്ക് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിനു കീഴിൽ ലഫ്. ഗവർണർ ഭരിക്കും. രണ്ടു കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശങ്ങൾക്കും പൊതുവായ ഹൈക്കോടതിയായിരിക്കും.

ലഡാക്കിൽ യൂണിയൻ പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മിഷനാണ് ഓഫിസർമാരെ നിയോഗിക്കാനുള്ള ചുമതല. ജമ്മു കശ്മീരിൽ പിഎസ്‌സിക്കും. ഏഴാം ശമ്പള കമ്മിഷന്റെ ശുപാർശ പ്രകാരമുള്ള ശമ്പളവും മറ്റ് ആനുകൂല്യങ്ങളുമായിരിക്കും ഇനി മുതൽ രണ്ട് കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളിലെയും സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കു ലഭിക്കുക.

അതേസമയം കശ്മീർ താഴ്‌വരയിൽ അസ്വസ്ഥത തുടരുകയാണ്. കടകളും മാർക്കറ്റുകളും അടഞ്ഞു കിടക്കുന്നു. പലയിടത്തും നിരത്തുകൾ വിജനമാണ്. കുട്ടികളും വിദ്യാലയങ്ങളിലേക്കെത്തുന്നത് കുറവാണെന്നും വാർത്താ ഏജൻസികൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ലാൻഡ്‌ ലൈൻ, പോസ്റ്റ്–പെയ്ഡ് മൊബൈൽ സേവനങ്ങൾ താഴ്‌വരയിൽ സജീവമായെങ്കിലും ഇന്റർനെറ്റിന് ഇപ്പോഴും വിലക്കുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ എംപിമാർ കശ്മീർ സന്ദർശിച്ചിരുന്നു. ഇത് കശ്മീർ വിഷയത്തെ രാജ്യാന്തര തലത്തിൽ എത്തിക്കാനല്ലെന്നും ആത്യന്തികമായി രാജ്യതാൽപര്യങ്ങൾക്കാണു പരിഗണനയെന്നും വിദേശകാര്യമന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി.

