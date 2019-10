പാക്കിസ്ഥാനില്‍ ട്രെയിന് തീപിടിച്ച് 65 മരണം; ചാടി രക്ഷപ്പെടാന്‍ ശ്രമിച്ചവരും മരിച്ചു

ഇസ്‌ലാമബാദ്∙ പാക്കിസ്ഥാനില്‍ ഓടിക്കൊണ്ടിരുന്ന ട്രെയിനില്‍ ഉണ്ടായ തീപിടിത്തത്തില്‍ 65 പേര്‍ മരിച്ചു. പ്രഭാതഭക്ഷണം പാചകം ചെയ്യാന്‍ യാത്രക്കാരില്‍ ചിലര്‍ ഉപയോഗിച്ച ചെറിയ ഗ്യാസ് സ്റ്റൗ പൊട്ടിത്തെറിച്ചാണ് ദുരന്തമുണ്ടായത്. ട്രെയിന്റെ മൂന്ന് ബോഗികള്‍ പൂര്‍ണമായി കത്തിനശിച്ചെന്നാണു റിപ്പോര്‍ട്ട്. തീ പടര്‍ന്നതു കണ്ടു രക്ഷപ്പെടാനായി ട്രെയിനില്‍നിന്നു യാത്രക്കാര്‍ ചാടിയതാണു മരണസംഖ്യ ഉയരാന്‍ കാരണം.

പഞ്ചാബ് പ്രവിശ്യയിലെ റഹിം യാര്‍ഖാന്‍ നഗരത്തിന് സമീപത്താണ് അപകടമുണ്ടായത്. രണ്ട് സൗവ്വുകള്‍ക്കാണു തീപിടിച്ചത്. പാചകത്തിന് ഉപയോഗിച്ച എണ്ണയിലേക്കു തീപടര്‍ന്നതും അപകടത്തിന്റെ വ്യാപ്തി വര്‍ധിപ്പിച്ചുവെന്നു റെയില്‍വേ മന്ത്രി ഷെയ്ഖ് റഷീദ് അഹമ്മദ് പറഞ്ഞു. 15 പേര്‍ക്കു പരുക്കേറ്റു. മരണസംഖ്യ ഉയരാന്‍ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. നീണ്ട യാത്രകളില്‍ പാചകം ചെയ്യാനായി യാത്രക്കാര്‍ ഗ്യാസ് സ്റ്റൗ ട്രെയിനുകളില്‍ ഒളിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നതാണ് പ്രശ്‌നമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

