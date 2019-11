വാളയാർ ∙ ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ ശാന്തമാണ് വാളയാർ; കൊടും ചുഴികളെ ഉള്ളിലൊളിപ്പിച്ച കടൽ പോലെ. കുതിരാൻ മല കയറി ആലത്തൂരും പാലക്കാടും കടന്ന് വാളയാർ ചെക്ക് പോസ്റ്റിലെത്തുന്നതിനു തൊട്ടു മുമ്പ് ബിജെപിയുടെ ഒരു സമരപ്പന്തലിൽനിന്ന് ഉയരുന്ന മുദ്രാവാക്യ ശബ്ദം ഒഴിവാക്കിയാൽ, ഏതൊരു ഗ്രാമവും പോലെ തന്നെ. രാവിലെ എട്ടരയ്ക്ക് എത്തുമ്പോൾ വാളയാർ ഉണർന്നുകഴിഞ്ഞിരുന്നു. സ്കൂൾ ബസ് കാത്തു നിൽക്കുന്ന കുട്ടിക്കൂട്ടങ്ങൾ.

അമ്മയ്ക്കൊപ്പം അങ്കണവാടിയിലേക്കു നടന്നു പോകുന്ന കൊച്ചു കുസൃതികൾ. ധൃതിപിടിച്ച് പണിക്കു പോകുന്ന സ്ത്രീപുരുഷന്മാർ. 100 മണിക്കൂർ സമരപ്പന്തലിലേക്ക് ആളുകൾ എത്തുന്നതേ ഉള്ളൂ. പലരും പത്രവായനയിലാണ്. മരിച്ച പെൺകുട്ടികളുടെ വീടുചോദിച്ച് സമരപ്പന്തലിനു മുന്നിൽ വണ്ടി നിർത്തിയ ഞങ്ങളോട്, വീടുകാണിച്ചു തരാൻ ഒരാളെ വിടാമെന്നു പറഞ്ഞത് അവിടുത്തെ മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് ഷൺമുഖമാണ്.

ഇടുങ്ങിയ റോഡിന് ഇരുവശവും തീപ്പട്ടിക്കൂടുകൾ അടുക്കി വച്ചതു പോലെ അടുത്തടുത്തു വീടുകൾ. സാമ്പത്തികമായി പിന്നാക്കം നിൽക്കുന്ന, ദലിതരടക്കമുള്ള കുടുംബങ്ങൾ കഴിയുന്ന കോളനി. ഇടുങ്ങിയ വഴികളിലൂടെ പരിചയമില്ലാത്ത കാറുകൾ ചെന്നിട്ടും ആരും എത്തിനോക്കുന്നില്ല. കുറച്ചു നാളായി അവർക്കിതു പതിവുകാഴ്ചയാണ്. എല്ലാവരും രാവിലത്തെ പണിത്തിരക്കുകളിലാണ്. അതിനെല്ലാം പുറകിൽ, ഒഴിഞ്ഞ, അൽപം ഉയർന്ന സ്ഥലത്തായിരുന്നു ആ പെൺകുട്ടികളുടെ വീട്. വീടെന്ന് ഇപ്പോൾ പറയാമെങ്കിലും അന്നൊരു വീടില്ലായിരുന്നു. ഒറ്റമുറി ഷെഡ് മാത്രം. മുന്നിൽ വീടിനു തറ കെട്ടിയിട്ടിരുന്നു. കുട്ടികളുടെ മരണശേഷം സർക്കാർ സഹായമൊക്കെ ലഭിച്ചപ്പോഴാണ് വീടു പണി പൂർത്തിയാക്കിയത്.



പെൺകുട്ടികളുടെ അമ്മ സ്ഥലത്തില്ലെന്ന് അവിടെയെത്തും മുമ്പേ അറിഞ്ഞിരുന്നു. അവർ മുഖ്യമന്ത്രിയെ കാണാൻ തിരുവനന്തപുരത്തു പോയിരിക്കുകയാണ്. എന്നാലും മരണം നടന്ന വീടും സമീപത്തുള്ള ആളുകളെയും കാണാമെന്നു കരുതി. ഏതാനും വാഹനങ്ങൾ വീടിനടുത്തു നിർത്തിയിട്ടിട്ടുണ്ട്. വീടിനോടു ചേർന്നുള്ള ഷെഡിന്റെ വാതിൽ ചാരിയിട്ടേ ഉള്ളൂ. ആരുമില്ലാത്തപ്പോൾ എന്തിനു വന്നെന്നു ചോദിച്ചായിരിക്കും, മുറ്റത്തെ കൂട്ടിൽ ഒരു നായ കുരച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു.



ആ വീടിനു തൊട്ടടുത്ത് ഒരു വീടുമില്ല. എതിർവശത്തുള്ള വീടാണെങ്കിൽ ഒന്നുറക്കെ വിളിച്ചാൽപോലും എത്താത്തത്ര അകലെ. പിന്നിലുള്ള മറ്റൊരു വീട് ഒരു പൊന്തക്കാടിനപ്പുറത്താണ്. പ്രതികളിൽ ഒരാൾ താമസിച്ചിരുന്ന വാടക വീട്ടിലേക്കും കുറച്ചു ദൂരമുണ്ട്. കന്നിനെ മേയ്ക്കാൻ നിൽക്കുന്ന മണിച്ചേട്ടനോടു കുശലം ചോദിച്ചപ്പോൾ, ഇതൊക്കെ കുറേ കാണുന്നു എന്ന മട്ടിൽ പ്രതികരണം. അപരിചിതരോടു മറുപടി പറഞ്ഞ് അവരും മടുത്തിട്ടുണ്ടാകണം. സംസാരിച്ചു തുടങ്ങിയപ്പോൾ സൗഹൃദത്തിലായ മണിച്ചേട്ടന് പെൺകുട്ടികൾ മരിച്ചതിന്റെ സങ്കടം പങ്കുവയ്ക്കാനുണ്ട്. ഇതുവരെ അനങ്ങാതിരുന്നവർ ഇപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് സമരവും ബഹളവുമായി എത്തുന്നത് എന്തിനാണെന്നാണ് ചേട്ടന്റെ സംശയം.



‘എട്ടു വർഷമായി ആ കുടുംബം അവിടെ താമസമാക്കിയിട്ട്. പെൺകുട്ടികളുടെ അമ്മ രാവിലെ പണിക്കു പോയാൽ രാത്രിയാകും തിരിച്ചെത്താൻ. അതുകൊണ്ടു തന്നെ അയൽവാസികളുമായൊന്നും അത്ര അടുപ്പമില്ല. കുട്ടികളെ ഇടയ്ക്കു കാണാറുണ്ടെന്നതൊഴിച്ചാൽ കാര്യമായ അടുപ്പമുണ്ടായിരുന്നില്ല’ എന്ന് മറ്റൊരു അയൽവാസി കൃഷ്ണൻ. ‘ഇടയ്ക്ക് ഇടവഴിയിലൂടെ കയറി വീട്ടുമുറ്റത്തു കൂടി അവരുടെ വീട്ടിലേക്കു പോകുമായിരുന്നു. രണ്ടു കുട്ടികളും പെട്ടെന്നു മരിച്ചത് ഞങ്ങൾക്കെല്ലാം ഷോക്കായി. എന്താണു കാര്യമെന്ന് ഒരറിവുമില്ല. ആത്മഹത്യ ചെയ്തതാണെന്നും അല്ല, കൊന്നതാണെന്നും പലരും പറയുന്നുണ്ട്. ടിവിയിൽ കൂടിയാണ് പലതും അറിയുന്നത്.’ – കൃഷ്ണൻ പറയുന്നു.



കോഴിക്കോടുനിന്നു വന്നു താമസിക്കുന്നതാണ് അടുത്തുള്ള മറ്റൊരു കുടുംബം. ‘ഒഴിഞ്ഞ, നല്ല കാറ്റുള്ള സ്ഥലമായതുകൊണ്ട് വരുന്നവർക്കെല്ലാം ഇഷ്ടപ്പെടും. അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വീടു പണിതത്. കുട്ടികൾ വല്ലപ്പോഴും നടന്നു പോകുന്നതു കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ അടുപ്പമൊന്നും പുലർത്തിയിരുന്നില്ല’ – പേരു പറയരുതെന്നു പറഞ്ഞ് വീട്ടുടമസ്ഥയുടെ പ്രതികരണം. ‘ഇപ്പോൾ നാടിന്റെ പേര് എല്ലായിടത്തുമായി. പക്ഷേ ഇനി ഇവിടെ താമസിക്കാൻ വയ്യ. വീടു വിറ്റു പോകാനാണ് ആലോചിക്കുന്നത്. നാട്ടുകാരൊന്നും അത്തരക്കാരായിരിക്കില്ല, പക്ഷേ പേടിയായതുകൊണ്ടാണ്. ഒറ്റയ്ക്കുള്ളപ്പോൾ വീടുപോലും തുറക്കാറില്ല’ – അവർ പറയുന്നു.



‘അവൾടെ (കുട്ടികളുടെ അമ്മയുടെ) ചേച്ചിയും ഒരു അനിയത്തിയും രാത്രി മരിച്ചത് ഇതുപോലെയാണ്. അതും എന്താണെന്ന് ആർക്കും അറിയില്ല. അന്ന് ആരും ചോദിക്കാനും ഇല്ലാരുന്നു.’ ഇതു പറയുന്നത് കോളനിയിലെതന്നെ അവരുടെ ഒരു അകന്ന ബന്ധുവാണ്. കുട്ടികളുടെ അമ്മവീടിന്റെ അടുത്തുള്ളതാണ് അദ്ദേഹം. ‘ആ കുട്ടികൾ ഇവിടെ വളർന്നതാണ്. ഞങ്ങൾ എടുത്തു കൊണ്ടു നടന്നു വളർത്തിയതാണ്. ഇവിടെനിന്ന് അങ്ങോട്ട് അവൾ താമസം മാറ്റണ്ടായിരുന്നു. എങ്കിൽ ഇപ്പോഴും ആ കുട്ടികൾ ഇപ്പോഴും ‍ഞങ്ങളുടെ കൂടെത്തന്നെയുണ്ടാകുമായിരുന്നു. കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് എന്താ പറ്റിയത് എന്നറിയാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്. പക്ഷേ ആരാണു കുറ്റക്കാർ എന്ന കാര്യത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോഴും സംശയമുണ്ട്’ – അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.



‘പ്രതികൾ ആരാണെന്ന് പൊലീസിനും കോടതിക്കും അറിയാം. പക്ഷേ അവരെ ശിക്ഷിക്കാൻ പൊലീസിനു പറ്റില്ല. ഇപ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് നീതി വേണമെന്ന് പറയുന്നവരും അപ്പോൾ പ്രതികളായെന്നു വരും.’ - നാട്ടുകാരില്‍ ഒരാളുടെ പ്രതികരണം ഇതായിരുന്നു. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ കോടതി വിട്ടയച്ചവർ പ്രതികളല്ലെന്നാണോ എന്ന ചോദ്യത്തിന്, ‘അങ്ങനെ പറയില്ല. അവരെല്ലാം അവിടുത്തെ പങ്കാളികളാണ്. ഇവർ മാത്രം ആയിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല പ്രതികൾ’ എന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ മറുപടി.



കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കു നീതി വേണമെന്ന കാര്യത്തിൽ നാട്ടുകാരിൽ ആർക്കും സംശയമില്ല. അപ്പോഴും വരികൾക്കിടയിൽ അവർ എന്തൊക്കെയൊ മറച്ചു വയ്ക്കുന്നു. പ്രതികളെ വെറുതെ വിട്ടപ്പോൾ ബഹളം വയ്ക്കുന്നവർ, ഇത്രനാൾ എവിടെയായിരുന്നു എന്നാണു പലരുടെയും ചോദ്യം. ബന്ധുക്കളും അടുപ്പക്കാരും പ്രതികളായ കേസിൽ ഒരു അഭിപ്രായം പറയാനില്ലെന്നു പറഞ്ഞൊഴിഞ്ഞവരും നിരവധി. ഒരക്ഷരം പോലും പറയരുതെന്ന് കർശന നിർദേശമുള്ളതിനാൽ ഒന്നും പറയില്ലെന്ന് വാളയാർ പൊലീസ്. കേസ് നടക്കുമ്പോൾ സ്ഥലത്തുണ്ടായിരുന്ന പല ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഇതിനകം സ്ഥലം മാറിപ്പോയിട്ടുണ്ട്.

