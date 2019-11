സാമ്പത്തികമാന്ദ്യം: രാജ്യത്തെ തൊഴിലില്ലായ്മ 3 വർഷത്തെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്കിൽ

ന്യൂഡൽഹി ∙ രാജ്യത്തെ തൊഴിലില്ലായ്മ നിരക്ക് മൂന്നു വർഷത്തിനിടയിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്കിൽ. ഒക്ടോബറിൽ 8.5 ശതമാനമാണ് ഇന്ത്യയിലെ തൊഴിലില്ലായ്മ. 2016 ഓഗസ്റ്റിനുശേഷം രേഖപ്പെടുത്തിയ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്കാണിത്. സെപ്റ്റംബറിൽ ഇത് 7.2 ശതമാനമായിരുന്നു. സെന്റർ ഫോർ‍‍‍‍‍‍‍‍‍ മോണിറ്ററിങ് ഇന്ത്യൻ ഇക്കോണമിയാണ് (സിഎംഐഇ) കണക്കുകൾ പുറത്തുവിട്ടത്.

സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയിലെ മാന്ദ്യമാണ് തൊഴിലില്ലായ്മ നിരക്ക് കുത്തനെ ഉയരാനുള്ള കാരണം. രാജ്യത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളുടെ ഉൽപാദനം സെപ്റ്റംബറിൽ 5.2 ശതമാനമായി ഇടിഞ്ഞിരുന്നു. ഈ വർഷത്തെ ഏറ്റവും മോശം പ്രകടനമെന്നാണ് കണക്കുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. ആറുവർഷത്തിനിടെ, ഓഗസ്റ്റിൽ വ്യാവസായിക ഉൽപാദനവും ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ കുറഞ്ഞിരുന്നു.

