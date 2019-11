ന്യൂഡല്‍ഹി∙ സ്‌ഫോടനത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആര്‍ഡിഎക്‌സ് സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് സംശയിക്കുന്ന ബാഗ് ഇന്ന് പുലര്‍ച്ചെ ഡല്‍ഹി ഇന്ദിരാഗാന്ധി രാജ്യാന്തര വിമാനത്താവളത്തില്‍ നിന്ന് കണ്ടെത്തിയത് പരിഭ്രാന്തിക്കിടയാക്കി.

ടെര്‍മിനല്‍ മൂന്നിനടുത്ത് പുലര്‍ച്ചെ ഒരു മണിയോടെ സിഐഎസ്എഫ് ഉദ്യോഗസ്ഥരാണ് കറുത്ത ബാഗ് കണ്ടെത്തിയത്. ഇതോടെ യാത്രയില്‍ മണിക്കൂറുകളോളം നിയന്ത്രണം ഏര്‍പ്പെടുത്തി. ടെര്‍മിനലില്‍ നിന്ന് പുറത്തുകടക്കാന്‍ അനുവദിക്കാത്തതും യാത്രക്കാര്‍ക്കിടയില്‍ പരിഭ്രാന്തി സൃഷ്ടിച്ചു.



ബാഗിനകത്ത് ആര്‍ഡിഎക്‌സ് ആണെന്നാണ് പ്രാഥമിക അന്വേഷണത്തില്‍ ലഭിക്കുന്ന വിവരമെന്ന് അധികൃതര്‍ പറഞ്ഞു. സ്‌ഫോടകവസ്തുവിന്റെ കൃത്യമായ സ്വഭാവം അന്വേഷിച്ചുവരികയാണ്. അടുത്ത 24 മണിക്കൂറോളം ബാഗ് നിരീക്ഷണത്തിലാണ്. അതിനുശേഷം മാത്രമേ എന്തെങ്കിലും പറയാന്‍ കഴിയൂ. വീര്യമുള്ള സ്‌ഫോടക വസ്തു (ഐഇഡി) ആണോ എന്നത് നിലവില്‍ വ്യക്തമല്ലെന്നും ബന്ധപ്പെട്ട വൃത്തങ്ങള്‍ അറിയിച്ചു.

പുലര്‍ച്ചെ ഒരു മണിയോടെ ലഭിച്ച ഫോണ്‍കോളിനെ തുടര്‍ന്ന് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തില്‍ ടെര്‍മിനലിന്റെ ഗേറ്റ് നമ്പര്‍ രണ്ടിനടുത്തു നിന്ന് ബാഗ് കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു. സിഐഎസ്എഫിന്റെ സഹായത്തോടെ ബാഗ് നീക്കം ചെയ്ത് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് മാറ്റി. വിമാനത്താവളത്തിന്റെ സുരക്ഷ വര്‍ധിപ്പിച്ചതായി ഡെപ്യൂട്ടി പോലീസ് കമ്മീഷണര്‍ സഞ്ജയ് ഭാട്ടിയ പറഞ്ഞു.

സിഐഎസ്എഫിലെയും ഡല്‍ഹി പൊലീസിലെയും ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ വിമാനത്താവളത്തില്‍ അട്ടിമറി വിരുദ്ധ പരിശോധനയും നടത്തി. ശേഷം പുലര്‍ച്ചെ നാലുമണിയോടെയാണ് യാത്ര അനുവദിച്ചത്. വിമാനത്താവളത്തിനു പുറത്തുള്ള റോഡുകളും തടഞ്ഞിരുന്നു.

