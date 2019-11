അയോധ്യ മുതൽ ശബരിമല വരെ; നിർണായകം 10 ദിവസം: 4 സുപ്രധാന വിധികൾ

ന്യൂഡൽഹി ∙ ഇന്ത്യയിൽ നിലവിലുള്ള സ്ഥിതിയെ മുഴുവനായി ബാധിക്കാവുന്ന നാല് സുപ്രീം കോടതി വിധികൾക്കാണ് നവംബർ 4 മുതൽ പത്ത് ദിവസത്തേയ്ക്കു രാജ്യം കാത്തിരിക്കുന്നത്. ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് രഞ്ജൻ ഗൊഗോയ് വിരമിക്കുന്ന ഈ മാസം 17നു മുൻപ് ഈ സുപ്രധാന വിധികൾ പുറപ്പെടുവിക്കുമെന്നാണ് കരുതുന്നത്. രാജ്യത്തിന്റെ സാമൂഹിക, മത, രാഷ്ട്രീയ മേഖലകളിൽ ദൂരവ്യാപകമായ സ്വാധീനം ചെലുത്താൻ സാധ്യതയുള്ള വിധികളാണ് ഇവ നാലുമെന്നതാണ് പ്രത്യേകത.

1. അയോധ്യ കേസ്

പതിറ്റാണ്ടുകളായി രാജ്യം കാത്തിരിക്കുന്ന വിധി. 1858 മുതൽ ഇന്ത്യയുടെ സാമൂഹ്യ-മതപരമായ ഇടങ്ങളിൽ പ്രധാന ഘടകമാണ് അയോധ്യ. വിഷയത്തിൽ 1885 മുതൽ കോടതി വ്യവഹാരങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. ഈ മാസം ഉണ്ടാകുന്ന വിധി നൂറ്റ‌ാണ്ടുകൾ നീണ്ട തർക്കത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ ഒരു പുതിയ അധ്യായമാകുമെന്ന് ഉറപ്പാണ്. 1885–ൽ ക്ഷേത്രം പണിയാൻ സ്ഥലം നൽകണമെന്ന രഘുബീർ ദാസ് എന്ന പുരോഹിതൻ ഫൈസാബാദ് ജില്ലാ കോടതിയിൽ അപേക്ഷ നൽകിയതു മുതലാണ് അയോധ്യ കോടതി കയറി തുടങ്ങിയത്.

1950‌–ൽ ജുഡീഷ്യൽ മജിസ്ട്രേട്ട് കെ.കെ. നായർ ബാബറി മസ്ജിദ് വളപ്പ് ഏറ്റെടുത്ത് അയോധ്യ മുനിസിപ്പൽ കോർപറേഷന്റെ റിസീവർ ഭരണത്തിലാക്കി. ആ സ്ഥലം ആവശ്യപ്പെട്ട് ഗോപാൽ സിങ് വിശാരദും പിന്നീട് പരമഹംസ രാമചന്ദ്രയും നിർമോഹി അഖാഡയും കോടതിയിൽ ഹർജി നൽകി. 1961–ൽ സ്ഥലം ആവശ്യപ്പെട്ട് യുപി സുന്നി സെൻട്രൽ വഖഫ് ബോർഡും കോടതിയെ സമീപിച്ചു. 1982–ൽ രാമജന്മഭൂമി പ്രസ്ഥാനവുമായി വിഎച്ച്പിയുടെ രംഗപ്രവേശത്തോടെയാണ് അയോധ്യ വിഷയം കലുഷിതമായത്. 1989ൽ ബിജെപി അയോധ്യ ക്ഷേത്ര നിർമാണം അജൻഡയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി. 1990ൽ രാമക്ഷേത്ര നിർമാണത്തിനു പിന്തുണ തേടി എൽ.കെ. അഡ്വാനി രഥയാത്ര സംഘടിപ്പിച്ചു. രണ്ടു വർഷത്തിനു ശേഷം 1992 ഡിസംബർ ആറിനാണ് കർസേവകർ ബാബറി മസ്ജിദ് തകർത്തത്.

പിന്നീട് രാജ്യം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ സംഘർഷങ്ങൾക്കും കോടതി നടപടികൾക്കും ശേഷം 2010 സെപ്റ്റംബർ 30ന് അയോധ്യയിലെ 2.77 ഏക്കർ തർക്ക ഭൂമി ഹിന്ദുക്കൾക്കും മുസ്‌ലിംകൾക്കും നിർമോഹി അഖാഡയ്ക്കുമായി മൂന്നായി വിജജിക്കാൻ അലഹാബാദ് ഹൈക്കോടതി ലക്നൗ ബെഞ്ചിന്റെ ഭൂരിപക്ഷ വിധിയുണ്ടായി. എന്നാൽ 2011 മേയിൽ ഹൈക്കോടതി വിധി സുപ്രീം കോടതി സ്റ്റേ ചെയ്തു. വിധിക്കെതിരെ 14 അപ്പീലുകളാണു സുപ്രീം കോടതി പരിഗണിച്ചത്. തർക്കം മധ്യസ്ഥ ചർച്ചയിലൂടെ പരിഹരിക്കാൻ ജസ്റ്റിസ് ഇബ്രാഹിം ഖലീഫുല്ല അധ്യക്ഷനായി മൂന്നംഗ സമിതിയെ കോടതി നിയോഗിച്ചിരുന്നു. ശ്രമം പരാജയപ്പെട്ടതിനു പിന്നാലെ, ഈ മാസം ഓഗസ്റ്റ് 6 മുതൽ 40 ദിവസമാണു ഭരണഘടനാ ബെഞ്ച് വാദം കേട്ടത്.

സുപ്രീം കോടതിയിൽ ഭരണഘടനാ ബെഞ്ച് മുൻപാകെ വാദം നടന്ന ദിവസങ്ങളുടെ എണ്ണത്തിൽ അയോധ്യ കേസ് രണ്ടാം സ്ഥാനത്താണെന്നാണ് അഭിഭാഷകവൃത്തങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. എന്തുതന്നെ ആണെങ്കിലും അഞ്ചംഗ ബെഞ്ച് ഏകകണ്‌ഠമായ വിധി പുറപ്പെടുവിക്കുമോ എന്നാണ് ഉറ്റുനോക്കുന്നത്. 4–1, 3–2 രീതിയിലുള്ള വിധി വീണ്ടും തർക്കങ്ങൾക്കും സംശയങ്ങൾക്കും വാതിൽ തുറക്കും.

2. ശബരിമല യുവതീപ്രവേശം

പ്രായഭേദമെന്യേ എല്ലാ സ്ത്രീകൾക്കും ശബരിമലയിൽ പ്രവേശനം അനുവദിച്ച സുപ്രീംകോടതി വിധിക്കെതിരെ സമർപ്പിച്ച പുനഃപരിശോധനാ ഹർജികളിൽ ഈ മാസം വിധി വരുമെന്നാണ് കരുതുന്നത്. കഴിഞ്ഞ വർഷം സെപ്റ്റംബർ 28നാണ് ശബരിമലയിൽ യുവതീപ്രവശം അനുവദിച്ചു കൊണ്ടുള്ള സുപ്രീം കോടതിയുടെ സുപ്രധാന വിധി. ഇന്ത്യൻ യങ് ലോയേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ 2006ൽ നൽകിയ കേസിൽ 12 വർഷത്തെ നിയമ പോരാട്ടത്തിനു ശേഷമായിരുന്നു വിധി. വിധിക്കു പിന്നാലെ വൻ പ്രതിഷേധങ്ങൾക്കാണ് കേരളം സാക്ഷ്യം വഹിച്ചത്. ശബരിമല പ്രക്ഷോഭത്തിന്റെ പേരിൽ പൊലീസ് എടുത്ത 9000 ക്രിമിനൽ കേസുകളിൽ പ്രതികളായത് 27,000 പേരാണ്.

2016ൽ ജസ്റ്റിസ് ദീപക് മിശ്ര അധ്യക്ഷനായ മൂന്നംഗ ബെഞ്ചിനു മുൻപാകെ കേസ് വന്നപ്പോൾ ഉമ്മൻചാണ്ടി സർക്കാരായിരുന്നു അധികാരത്തിൽ. ശബരിമലയിൽ യുവതീപ്രവേശം വേണ്ടെന്നും തൽസ്ഥിതി തുടരണമെന്നും സത്യവാങ്മൂലം നൽകി. എന്നാൽ എൽഡിഎഫ് സർക്കാരിന്റെ കാലത്താണ് കേസ് ഭരണഘടനാ ബെഞ്ച് പരിഗണിച്ചത്. യുവതീപ്രവേശത്തെ അനുകൂലിച്ച് പുതിയ സത്യവാങ്മൂലം നൽകി കോടതിയിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാർ വാദിച്ചു.

യുവതീപ്രവേശം അനുവദിച്ച് വിധി വന്നപ്പോൾ അതു നടപ്പാക്കാൻ സർക്കാർ ശ്രമിച്ചു. ഇതിനെതിരെ കടുത്ത പ്രതിഷേധ സമരങ്ങൾ ഉയർന്നു. വിധിക്കെതിരെ പുനഃപരിശോധനാ ഹർജികളും റിട്ടും ഉൾപ്പെടെ 65 പരാതികളാണു ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് രഞ്‌ജൻ ഗൊഗോയുടെ മുൻപാകെ എത്തിയത്. പുനഃപരിശോധനാ ഹർജികൾ ഫെബ്രുവരിയിൽ പരിഗണിച്ചെങ്കിലും വിധി പറയാനായി മാറ്റിവച്ചു. ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് വിരമിക്കുന്ന നവംബർ 17ന് മുൻപ് വിധി ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് കരുതപ്പെടുന്നത്.

3. റഫാൽ കേസ്

റഫാൽ ഇടപാടിൽ കഴിഞ്ഞ ഡിസംബർ 14ന് 28 പേജ് വിധിന്യായത്തിലൂടെ സുപ്രീം കോടതി മോദി സർക്കാരിനു നൽകിയ ക്ലീൻചിറ്റിനെതിരെ നൽകിയ പുനഃപരിശോധനാ ഹർജികളിലും ഈ മാസം വിധിയുണ്ടായേക്കും. ഫ്രഞ്ച് കമ്പനിയായ ഡാസോ ഏവിയേഷനിൽനിന്നു 36 വിമാനങ്ങൾ വാങ്ങാനുള്ള കരാറിൽ അഴിമതി നടന്നുവെന്ന ആരോപണത്തിൽ അന്വേഷണം ആവശ്യമില്ലെന്നായിരുന്നു സുപ്രീം കോടതി വിധി. റഫാൽ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ഇല്ലാത്ത സിഎജി റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ടെന്നും അതു പാർലമെന്റിന്റെ പബ്ലിക് അക്കൗണ്ട്സ് കമ്മിറ്റി പരിശോധിച്ചെന്നുമാണ് ഡിസംബറിലെ വിധിയിൽ കോടതി പറഞ്ഞത്.

ഇതിനെതിരെയാണ് ബിജെപി വിമതരും മുന്‍കേന്ദ്രമന്ത്രിമാരുമായ യശ്വന്ത് സിന്‍ഹ, അരുണ്‍ ഷൂറി, മുതിര്‍ന്ന അഭിഭാഷകന്‍ പ്രശാന്ത് ഭൂഷണ്‍ എന്നിവര്‍ സമര്‍പ്പിച്ച പുനഃപരിശോധനാ ഹര്‍ജികൾ സമർപ്പിച്ചത്. മേയിൽ വാദം കേട്ട ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് രഞ്ജന്‍ ഗൊഗൊയ് അധ്യക്ഷനായ മൂന്നംഗ ബെഞ്ച് വിധി പറയാന്‍ മാറ്റിവയ്ക്കുകയായിരുന്നു.

4. സിജെഐ ഓഫിസ് ആർടിഐ പരിധിയിൽ

ചീഫ് ജസ്റ്റിസിന്റെ ഓഫിസ് വിവരാവകാശ നിയമത്തിന്റെ പരിധിയിൽ കൊണ്ടുവരണമെന്ന ആവശ്യവുമായി വിവരവകാശ പ്രവർത്തകൻ സുഭാഷ് ചന്ദ്ര അഗർവാളാണ് കോടതിയെ സമീപിച്ചത്. ആവശ്യം തള്ളിക്കൊണ്ടുള്ള ഡൽഹി ഹൈക്കോടതി വിധിക്കെതിരെ സമർപ്പിച്ച അപ്പീലിൽ ഏപ്രിൽ നാലിന് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് അധ്യക്ഷനായ ഭരണഘടനാ ബെഞ്ച് വാദം കേട്ടിരുന്നു. വിധി പറയാൻ മാറ്റുകയായിരുന്നു.

