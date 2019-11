മാലിയിൽ സൈനിക പോസ്റ്റിനു നേരേ ഭീകരാക്രമണം; 53 സൈനികർ കൊല്ലപ്പെട്ടു

ബമാക്കോ∙ ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യമായ മാലിയിൽ ഭീകരാക്രമണത്തിൽ 53 സൈനികർ കൊല്ലപ്പെട്ടു. പത്തോളം പേർക്ക് പരുക്കേറ്റതായാണ് വിവരം. ബുർകിനഫാസോയുമായി ചേർന്നുള്ള അതിർത്തിയിൽ സെപ്റ്റംബർ 30 ന് നടന്ന ഭീകരാക്രമണത്തിൽ 40 സൈനികർ കൊല്ലപ്പെട്ടിരുന്നു.

സ്ഥിതി നിയന്ത്രണ വിധേയമാണെന്നു മാലി ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. അൽഖായിദ ബന്ധമുള്ള ഭീകരരാണ് ആക്രമണത്തിനു പിന്നിലെന്നാണ് നിഗമനം. എന്നാൽ ആക്രണത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം ആരും ഏറ്റെടുത്തിട്ടില്ല. വർഷങ്ങളായി കലാപ ഭൂമിയായ മാലിയിൽ 2015ൽ സർക്കാരും ഭീകരസംഘടനകളുമായി സമാധാന കരാറുണ്ടാക്കിയെങ്കിലും ഫലമുണ്ടായില്ല. ഫ്രാന്‍സിന്റെ നേതൃത്വത്തില്‍ അഞ്ചുരാജ്യങ്ങള്‍ ചേര്‍ന്നു രൂപം നല‍്കിയ സേനാവ്യൂഹത്തിനു കൂടി തിരിച്ചടിയാണ് ഈ ആക്രമണം.

English Summary: Mali says at least 53 soldiers killed in militant attack