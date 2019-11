ബിജെപി–ശിവസേന തർക്കം കുട്ടിക്കളി; എൻസിപി പ്രതിപക്ഷത്തിരിക്കും: പവാർ

മുംബൈ ∙ പ്രതിപക്ഷത്ത് ഇരിക്കാനാണ് എൻസിപിയോട് ജനങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടതെന്നും പാർട്ടി അതു ചെയ്യുമെന്നും പാർട്ടി അധ്യക്ഷൻ ശരദ് പവാർ. എൻസിപി, കോൺഗ്രസ് പിന്തുണയോടെ ബിജെപി സഖ്യകക്ഷിയായ ശിവസേന മഹാരാഷ്ട്രയിൽ സർക്കാർ രൂപീകരിക്കുമെന്ന അഭ്യൂഹങ്ങൾക്കിടെയാണ് ശരദ് പവാറിന്റെ പ്രസ്താവന.

മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനം പങ്കിടുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ബിജെപിയും ശിവസേനയും തമ്മിലുള്ള തർക്കത്തെ ‘കുട്ടിക്കളി’ എന്ന് ശരദ് പവാർ പരിഹസിച്ചു. എൻ‌സി‌പിയുടെയും കോൺഗ്രസിന്റെയും പിന്തുണയോടെ ശിവസേന സർക്കാർ രൂപീകരിക്കുന്നതിനുള്ള സാധ്യതയെക്കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യത്തിന് ഇക്കാര്യത്തിൽ തന്റെ പാർട്ടിയിൽ ഒരു ചർച്ചയും നടന്നിട്ടില്ലെന്നും പവാർ മറുപടി നൽകി.

‘ഞങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായ ഭൂരിപക്ഷമില്ല. പ്രതിപക്ഷത്ത് ഇരിക്കാൻ ജനങ്ങൾ ഞങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ആവശ്യം ഞങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്നു, ആ സ്ഥാനം ഫലപ്രദമായി വഹിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കും,’ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അധികാരത്തിനായി ശിവസേനയെയും ബിജെപിയെയും തമ്മിൽ നടക്കുന്ന വടംവലിയെയും പവാർ കുറ്റപ്പെടുത്തി. സർക്കാർ രൂപീകരിക്കാൻ ജനങ്ങൾ അവർക്ക് അവസരം നൽകി. അവരത് ഉപയോഗിക്കണം. തന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ അവർക്കിടയിൽ ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത് കുട്ടിക്കളിയാണെന്നും പവാർ പറഞ്ഞു.

ശിവസേനയും ബിജെപിയും തമ്മിലുള്ള യുദ്ധം മഹാരാഷ്ട്രയിൽ സർക്കാർ രൂപീകരണം പ്രതിസന്ധിയിലാക്കിയിരിക്കെ സംസ്ഥാനത്തെ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ പാർട്ടി അധ്യക്ഷ സോണിയ ഗാന്ധിയെ സന്ദർശിച്ചു. സ്ഥിതിഗതികൾ തുറന്നുകാട്ടാൻ കാത്തിരിക്കുകയാണെന്ന് കൂടിക്കാഴ്ച്ചയ്ക്കു ശേഷം നേതാക്കൾ പ്രതികരിച്ചു. ശരദ് പവാർ സോണിയ ഗാന്ധിയെ ഈ മാസം 4 ന് സന്ദർശിക്കുമെന്നും സേനയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സർക്കാരിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യുമെന്നും പാർട്ടി വൃത്തങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കി.

പ്രതിസന്ധി അവസാനിപ്പിക്കാൻ ബിജെപി ഒരു നടപടിയും സ്വീകരിച്ചില്ലെന്നും, തന്റെ പാർട്ടി സർക്കാർ രൂപീകരിക്കാൻ തയ്യാറാണെന്നും നിയസഭയിൽ ഭൂരിപക്ഷം തെളിയിക്കുമെന്നും ശിവസേന എംപി സഞ്ജയ് റാവുത്ത് പറഞ്ഞു. മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനം രണ്ടര വര്‍ഷം വീതം പങ്കിടണമെന്ന ശിവസേനയുടെ ആവശ്യത്തിനു പുറംതിരിഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ് ബിജെപി. ഒക്ടോബർ 21 നടന്ന മഹാരാഷ്ട്ര നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബിജെപിയും ശിവസേനയും 105, 56 സീറ്റുകളാണ് യഥാക്രമം നേടിയത്. എൻ‌സി‌പി 54ഉം കോൺഗ്രസ് 44ഉം സീറ്റുകൾ നേടി. 288 അംഗ സംസ്ഥാന നിയമസഭയിൽ സർക്കാർ രൂപീകരിക്കാൻ 145 എം‌എൽ‌എമാരുടെ പിന്തുണ ആവശ്യമാണ്.

