മാവോയിസ്റ്റ് വധത്തിനെതിരെ ലഘുലേഖ; സിപിഎമ്മുകാർ അറസ്റ്റിൽ: യുഎപിഎ ചുമത്തി

പാലക്കാട്∙ മാവോയിസ്റ്റുകളെ വധിച്ചതിനെ അപലപിച്ച് ലഘുലേഖ വിതരണം ചെയ്ത രണ്ട് സിപിഎം പ്രവര്‍ത്തകരെ യുഎപിഎ ചുമത്തി അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. കോഴിക്കോട് പന്തീരാങ്കാവില്‍ ലഘുലേഖ വിതരണം ചെയ്ത താഹ ഫസല്‍ , അലന്‍ ശുഹൈബ് എന്നിവരാണ് അറസ്റ്റിലായത്. കണ്ണൂർ സർവകലാശാലയിൽ നിയമവിദ്യാർഥിയായ അലന്‍ ശുഹൈബ് തിരുവണ്ണൂരിലെ സിപിഎം ബ്രാഞ്ച് അംഗമാണ്. അലന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് മാവോയിസ്റ്റ് അനുകൂല ലഘുലേഖകൾ കണ്ടെടുത്തതായി പൊലീസ് പറഞ്ഞു. താഹ ഫസല്‍ സിപിഎം പാറമ്മല്‍ ബ്രാഞ്ച് അംഗമാണ്.

പിണറായി വിജയന്റേത് ഫാസിസ്റ്റ് ഭരണമാണെന്നു അടക്കമുള്ള രൂക്ഷവിമര്‍ശനങ്ങള്‍ ലഘുലേഖയിലുണ്ട്. അതേസമയം അറസ്റ്റിലായവര്‍ക്കു മാവോയിസ്റ്റ് ബന്ധമില്ലെന്ന് ബന്ധുക്കള്‍ ആരോപിച്ചു. യുഎപിഎ ചുമത്തിയതിനെതിരെ മുഖ്യമന്ത്രിയെ കാണുമെന്ന് താഹ ഫസലിന്റെ ബന്ധുക്കൾ പറഞ്ഞു. ലഘുലേഖ വിതരണം ചെയ്തതിന് യുഎപിഎ ചുമത്തിയതിൽ അതൃപ്തി പ്രകടിപ്പിച്ച് സിപിഎം ജില്ലാ നേതൃത്വവും രംഗത്തെത്തി. വിശദമായി അന്വേഷിക്കാതെ യുഎപിഎ പോലുള്ള വകുപ്പുകൾ ചുമത്തരുതെന്നും അറസ്റ്റിലായവർക്കു മാവോയിസ്റ്റു ബന്ധമുണ്ടെങ്കിൽ സിപിഎമ്മിൽ തുടരാനാകില്ലെന്നും സിപിഎം കോഴിക്കോട് ജില്ലാ സെക്രട്ടറി പി. മോഹനൻ പറഞ്ഞു.

English Summary :Two CPM workers arrested for distributing pamphlet against maoist killing