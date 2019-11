ഒരു തെളിവും ലഭിച്ചില്ല; ഇത് ഭരണകൂട ഭീകരത: അലനും താഹയും മാധ്യമങ്ങളോട്

കോഴിക്കോട്∙യുഎപിഎ ചുമത്തിയത് കെട്ടിച്ചമച്ച കേസിലാണെന്ന് ലഘുലേഖ വിതരണം ചെയ്തതിൽ അറസ്റ്റിലായ അലന്‍ ശുഹൈബും താഹ ഫസലും. തങ്ങളുടെ കയ്യില്‍ നിന്ന് ഒരു തെളിവും പൊലീസിന് ലഭിച്ചിട്ടില്ല. ഇത് ഭരണകൂട ഭീകരത തന്നെയാണെന്നും ഇവര്‍ മാധ്യമങ്ങളോട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു. പ്രതികളെ ഉടന്‍ കോടതിയില്‍ ഹാജരാക്കും.

സിപിഎം പ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്കെതിരെ യുഎപിഎ ചുമത്തിയ നടപടി ശരിവച്ച് ഐജി രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. യുഎപിഎ വകുപ്പുകള്‍ ചുമത്തിയത് തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്. കൂടുതല്‍ പരിശോധന നടത്തുമെന്നും ഐജി അശോക് യാദവ് പറഞ്ഞു. മാവോയിസ്റ്റ് വധത്തിനെതിരെ ലഘുലേഖ വിതരണം ചെയ്തതിന്റെ പേരിലാണ് അലനും താഹയ്ക്കുമെതിരെ യുഎപിഎ ചുമത്തിയത്.

