തിരുവനന്തപുരം∙ വാളയാര്‍ കേസില്‍ ഇരകള്‍ക്കു നീതി ആവശ്യപ്പെട്ട് ക്ലാസ് മുറിയില്‍ പോസ്റ്റര്‍ പതിച്ച പ്ലസ് ടു വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്കു സസ്പെന്‍ഷന്‍. തിരുവനന്തപുരം വിളവൂര്‍ക്കല്‍ ഗവ.ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്കൂളിലെ മൂന്നുപേരെയാണ് സസ്പെന്‍ഡ് ചെയ്തത്. മൂന്നുദിവസത്തേക്കാണ് സസ്പെന്‍ഷന്‍. അനുമതി ഇല്ലാതെ പോസ്റ്റര്‍ ഒട്ടിച്ചെന്നാണ് സ്കൂള്‍ അധികൃതരുടെ വിശദീകരണം.

മാതൃകാപരമായി പ്രതികരിച്ച വിദ്യാര്‍ഥികളെ അന്യായമായി ശിക്ഷിക്കുകയായിരുന്നുവെന്നായിരുന്നു രക്ഷിതാക്കളുടെ പ്രതികരണം. സ്കൂള്‍ അസംബ്ലിയില്‍ പരസ്യമായി മാപ്പുപറയാന്‍ വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ തയാറായിട്ടും സ്കൂള്‍ അധികൃതര്‍ ചെവിക്കൊണ്ടില്ലെന്നും രക്ഷിതാക്കള്‍ ആരോപിക്കുന്നു.



അതേസമയം വാളയാർ കേസിൽ പ്രതികളായ വി.മധു, ഷിബു,എം മധു എന്നിവരെ വെറുതെ വിട്ടുകൊണ്ടുളള പാലക്കാട് പോക്സോ കോടതിയുടെ വിധിപകർപ്പ് പുറത്തു വന്നിരുന്നു.



പ്രോസിക്യൂഷന്‍ ദയനീയപരാജയമാണെന്നും തെളിവുകളില്ലെന്നും അന്വേഷണസംഘത്തിന്റെ നിഗമനങ്ങള്‍ പ്രകാരം ക്രിമിനല്‍കേസില്‍ ശിക്ഷിക്കാനാവില്ലെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കി. അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥന്റേത് നിഗമനങ്ങള്‍ മാത്രമാണ് കോടതിയിൽ അവതരിപ്പിച്ചതെന്നും .സാക്ഷികള്‍ പൊലീസിനുകൊടുത്ത മൊഴിയും കോടതിയില്‍ പറഞ്ഞ മൊഴിയും പരസ്പരവിരുദ്ധമാണെന്നും പീഡനസ്ഥലം ഉറപ്പിച്ചിട്ടില്ലെന്നും കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നു.

