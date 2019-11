മാലി ഭീകരാക്രമണത്തിനു പിന്നിൽ ഐഎസ്; പുതിയ തലവന് 2 രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് പിന്തുണ

ബമാകോ (മാലി)∙ പശ്ചിമാഫ്രിക്കൻ രാജ്യമായ മാലിയുടെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഭീകരാക്രമണങ്ങളിലൊന്നിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുത്ത് ഇസ്‌ലാമിക് സ്റ്റേറ്റ്(ഐഎസ്). മാലിയുടെ വടക്കൻ മേഖലയിലെ ഇൻഡെലിമാനിൽ സൈനിക പോസ്റ്റിനു നേരെ നവംബർ ഒന്നിന് ഉച്ചയ്ക്കുണ്ടായ ഭീകരാക്രമണത്തിൽ 50 സൈനികരാണു വീരമൃത്യു വരിച്ചത്. മൂന്നു പേർക്കു പരുക്കേറ്റു. നേരത്തേ 53 പേർ മരിച്ചെന്നും 10 പേർക്കു പരുക്കേറ്റെന്നുമായിരുന്നു സർക്കാർ അറിയിച്ചത്. മാലി സേനയാണു പുതിയ വിവരം പുറത്തുവിട്ടത്.

സമാധാന സംരക്ഷണത്തിന് ഫ്രാൻസിന്റെയും രാജ്യാന്തര സേനയുടെയും സാന്നിധ്യമുണ്ടായിട്ടും തലസ്ഥാനമായ ബമാകോ മേഖലയിലുണ്ടായ ആക്രമണം രാജ്യത്തെ ഞെട്ടിച്ചു. വെടിവയ്പിനു പിന്നാലെ ശനിയാഴ്ച പട്രോളിങ്ങിനിടെയുണ്ടായ സ്ഫോടനത്തിൽ ഒരു ഫ്രഞ്ച് സൈനികനും വീരമൃത്യു വരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇദ്ദേഹം സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന വാഹനത്തിനു നേരെയാണ് ബോംബാക്രമണം ഉണ്ടായത്. ഇതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തവും ഐഎസ് ഏറ്റെടുത്തു. സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെയാണ് ഐഎസ് ആക്രമണത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുത്തത്.

ഐഎസ് തലവൻ അബൂബക്കർ അൽ–ബഗ്ദാദിയെ കൊലപ്പെടുത്തിയതിനു തൊട്ടുപിന്നാലെയുണ്ടായ ഭീകരാക്രമണം യുഎസിനെ ഉൾപ്പെടെ ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്നതാണ്. മധ്യപൂർവദേശത്തു നിന്നു പിൻവലിഞ്ഞ ഐഎസ് ഭീകരർ സംഘർഷഭരിതമായ ആഫ്രിക്കൻ മേഖലയിൽ ശക്തി പ്രാപിക്കാനുള്ള നീക്കമാണു നടത്തുന്നതെന്നു നിരീക്ഷകർ പറയുന്നു. വെള്ളിയാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് ആക്രമണമുണ്ടായതിനു പിന്നാലെ മാലി സൈന്യം വൈകിട്ട് അഞ്ചോടെ നൈഗർ അതിർത്തിയോടു ചേർന്നുള്ള സൈനിക പോസ്റ്റ് തിരികെ പിടിച്ചിരുന്നു. സ്ഥിതിഗതികൾ നിയന്ത്രണ വിധേയമാണെന്നും മാലി സായുധ സേന അറിയിച്ചു.

ഉച്ചഭക്ഷണ സമയത്തായിരുന്നു അപ്രതീക്ഷിത ആക്രമണം. ഒട്ടേറെ സൈനികവാഹനങ്ങൾ തകർത്തു. ചിലതു ഭീകരർ തട്ടിയെടുത്തു. മാലി, നൈഗർ, ബുർക്കിന ഫാസോ എന്നീ രാജ്യങ്ങളുടെ അതിർത്തി ചേരുന്ന മേഖലയിലാണു ഭീകരർ ശക്തി പ്രാപിക്കുന്നതെന്നും ഇതു തടയേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണെന്നും ഫ്രഞ്ച് പ്രതിരോധവകുപ്പ് അറിയിച്ചു. ഉടൻ തന്നെ മാലി സന്ദർശിക്കുമെന്ന് ഫ്രഞ്ച് ആംഡ് ഫോഴ്സസ് വകുപ്പ് മന്ത്രി ഫ്ലോറൻസ് പാർലി വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഫ്രാൻസിന്റെ മുൻ കോളനിയായിരുന്നു മാലി. പ്രസിഡന്റ് ഇമ്മാനുവൽ മക്രോയും ആക്രമണത്തെ അപലപിച്ചിട്ടുണ്ട്.

5000ത്തോളം സൈനികരുമായി ജി5 സഹേൽ ഫോഴ്സിനെ മേഖലയിൽ ഭീകരതയെ പ്രതിരോധിക്കാനായി രൂപീകരിച്ചിരുന്നു. യുഎൻ സമാധാന ദൗത്യസേനയും മേഖലയിൽ നിലയുറപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2012ലുണ്ടായ കലാപം അടിച്ചമർത്തുന്നതിൽ സൈന്യം പരാജയപ്പെട്ടതിനു പിന്നാലെ വടക്കൻ മാലിയിൽ അൽ–ഖായിദ നിയന്ത്രണം ഏറ്റെടുത്തിരുന്നു. തുടർന്ന് ഫ്രഞ്ച് സൈന്യമെത്തിയാണ് ഭീകരരെ തുരത്തിയത്. ഒരു വർഷത്തോളം നീണ്ട പോരാട്ടത്തിനൊടുവിലായിരുന്നു അത്. പക്ഷേ ഇപ്പോഴും മൈൻ ആക്രമണങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ തെക്കൻ മാലിയിലും മധ്യമേഖലയിലും ഭീകരർ നടത്തുന്നുണ്ട്.

ഒരു മാസം മുൻപ് ബുർക്കിന ഫാസോ അതിർത്തിയിൽ രണ്ടു ഭീകരർ നടത്തിയ ആക്രമണത്തിൽ 40 സൈനികർ വീരമൃത്യു വരിച്ചിരുന്നു. നൈഗറിലും മാലിയിലും ബുർക്കിന ഫാസോയിലും നിലനിൽക്കുന്ന വിവിധ മതവിഭാഗങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള സംഘർഷം മുതലെടുത്താണു ഭീകരർ ശക്തി പ്രാപിക്കുന്നതെന്നു വിദഗ്ധർ പറയുന്നു. മാലിയിലാകട്ടെ വടക്കൻ മേഖലയിൽ നിന്നു മധ്യഭാഗത്തേക്കു സംഘർഷം പടരുകയാണ്. സൈനികർക്ക് ആവശ്യമായ സുരക്ഷ സർക്കാർ ഒരുക്കിയില്ലെന്ന് ആരോപിച്ചു കുടുംബാംഗങ്ങൾ തെരുവിലിറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. സെൻട്രൽ മാലി നഗരത്തിന്റെ നിയന്ത്രണം സർക്കാരിനു നഷ്ടമായ സ്ഥിതിയിലാണ്.

സിറിയയിൽ ഐഎസ് ശക്തിപ്രാപിച്ചു സ്വന്തം ഭരണകൂടം സ്ഥാപിച്ചതു പോലുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾക്കാണ് ആഫ്രിക്കയിലെ പല രാജ്യങ്ങളിലും നിലവിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ വഴിമരുന്നിടുന്നതെന്നും നിരീക്ഷകർ പറയുന്നു. അതിനിടെ പുതിയ തലവനായ അബു ഇബ്രാഹിം അൽ–ഹാഷിമി അൽ–ഖുറൈഷിയെ ഈജിപ്തിലെയും ബംഗ്ലദേശിലെയും ഐഎസ് പോഷകസംഘടനകൾ അംഗീകരിച്ചതായി റിപ്പോർട്ട് പുറത്തുവന്നു. ബംഗ്ലദേശിൽ നിന്നുള്ള ഭീകരരുടെ മുഖംമറച്ച ചിത്രങ്ങളും നാഷെർ ന്യൂസ് പുറത്തുവിട്ടു. അൽ–ഖുറൈഷിക്ക് ഐക്യദാർഢ്യവുമായി ഐഎസ് പതാകയ്ക്കു കീഴെ നിൽക്കുന്ന ചിത്രമാണു പുറത്തെത്തിയത്. ഈജിപ്തിലെ സിനായ് മേഖലയിലുള്ള ഭീകരരാണ് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ചുള്ള രണ്ടാമത്തെ ചിത്രം പുറത്തുവിട്ടത്.

