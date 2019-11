പട്ടികയിൽ പാക്കിസ്ഥാനില്ല; വളർച്ചയിൽ മുന്നോട്ടു നയിക്കുക ഇന്ത്യ: ഐഎംഎഫ്

വാഷിങ്ടൻ∙ ‘രാജ്യാന്തര തലത്തിൽ വളർച്ചയുടെ മുഖ്യകേന്ദ്രമായി തെക്കൻ ഏഷ്യ മാറും, ആ മുന്നേറ്റത്തെ നയിക്കുക ഇന്ത്യയായിരിക്കും’ രാജ്യാന്തര നാണ്യനിധിയുടെ (ഐഎംഎഫ്) ഏറ്റവും പുതിയ റിപ്പോർട്ട് വ്യക്തമാക്കുന്നു. 2040 ആകുമ്പോഴേക്കും ലോകരാജ്യങ്ങളുടെ മൊത്തം വളർച്ചയിൽ മൂന്നിലൊന്നും തെക്കൻ ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നായിരിക്കുമെന്നും ഐഎംഎഫ് റിപ്പോര്‍ട്ട് പറയുന്നു. അതേസമയം ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായി ഐഎംഎഫ് വിവിധ രാജ്യങ്ങളെ തരംതിരിച്ചപ്പോൾ തെക്കൻ ഏഷ്യയില്‍ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനെയും പാക്കിസ്ഥാനെയും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല എന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ്. ഐഎംഎഫ് റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം സൗത്ത് ഏഷ്യയിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന രാജ്യങ്ങള്‍ ഇവയാണ്– ഇന്ത്യ, ബംഗ്ലദേശ്, നേപ്പാൾ, ശ്രീലങ്ക, ഭൂട്ടാൻ, മാലദ്വീപ്.

പ്രകടമായ ഉദാരവൽക്കരണ സാഹചര്യങ്ങൾ, അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്താനുള്ള ശ്രമം, വൻതോതിലുള്ളതും യുവത്വം നിറഞ്ഞതുമായ തൊഴിൽ ശക്തി എന്നിവയുടെ പിൻബലത്തിലായിരിക്കും തെക്കൻ ഏഷ്യ വളർച്ചയിൽ മുന്നിലെത്തുകയെന്നും ‘പറന്നുയരാൻ തയാറായോ തെക്കൻ ഏഷ്യ? സുസ്ഥിരമായ, എല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തിയ വളർച്ചാ അജൻഡ’ എന്നു പേരിട്ട റിപ്പോർട്ടിൽ നിരീക്ഷിക്കുന്നു. തിങ്കളാഴ്ച ഡൽഹിയിൽ റിപ്പോർട്ട് പുറത്തിറക്കും. വളർച്ചാനിരക്കും ഏഷ്യയുടെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളിലുള്ള വികസനവും വിലയിരുത്തുമ്പോൾ ആഗോള വളർച്ചയുടെ കേന്ദ്രമായി തെക്കൻ ഏഷ്യ മാറുമെന്നതു വ്യക്തമാണെന്നും ഐഎംഎഫ് ഏഷ്യ പസിഫിക് വിഭാഗം ഡപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ ആൻ മേരി ഗൽഡ് വൂൾഫ് പറഞ്ഞു.

2030 ആകുമ്പോഴേക്കും മേഖലയിലെ 15 കോടിയിലേറെ വരുന്ന യുവജനം തൊഴിൽമേഖലയിലേക്ക് എത്തും. ഉയര്‍ന്ന നിലവാരമുള്ള, തൊഴിൽ കേന്ദ്രീകൃതമായ വളർച്ചാ പദ്ധതികളാണ് തയാറാക്കുന്നതെങ്കിൽ ഈ യുവാക്കളായിരിക്കും തെക്കൻ ഏഷ്യയുടെ കരുത്ത്. സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയുടെ എല്ലാ മേഖലകളെയും സന്തുലിതമായി കൊണ്ടുപോകുന്നതിനുള്ള പ്രേരകശക്തിയായും ഇവർ മാറും. തെക്കൻ ഏഷ്യയിലെ ഓരോ രാജ്യങ്ങളെയും പ്രത്യേകം കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള നയനിർദേശങ്ങളാ‌ണ് ഐഎംഎഫ് ‌റിപ്പോർട്ടിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നത്.

ഉന്നത വിദ്യഭ്യാസ മേഖലയില്‍ ഇന്ത്യൻ മുന്നേറ്റം തൃപ്തികരമാണ്. അതോടൊപ്പം പ്രൈമറി, സെക്കൻഡറി വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ നിലവാരം കൂട്ടുന്നതിനുള്ള ശ്രമം വേണം. ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായി പലതരത്തിൽ രാജ്യം വിഭജിച്ചു കിടക്കുന്നതിന്റെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. ഇത്രയേറെ വികസന പദ്ധതികൾ നടക്കുന്ന ഒരു രാജ്യത്തെ നിർമാണ മേഖലയുടെ വളർച്ച ഇത്രയല്ല വേണ്ടതെന്നും ഓർക്കണം. ഇന്ത്യയിലെ നിർമാണ മേഖലയിൽ സ്വകാര്യകമ്പനികളെക്കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയെപ്പറ്റി ആലോചിക്കണമെന്നും ആൻ മേരി പറയുന്നു.

സ്വകാര്യ കമ്പനികളുടെ വളർച്ചയ്ക്കാവശ്യമായ സൗകര്യങ്ങൾ ഇന്ത്യ ഒരുക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതോടൊപ്പം നേരിട്ടുള്ള വിദേശ നിക്ഷേപം ആകർഷിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളും വേണം. ഇന്ത്യയിലുണ്ടാകുന്ന അവസരങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ പറ്റിയ തൊഴിലാളികളെയും സൃഷ്ടിക്കേണ്ടതുണ്ട്. കമ്പനികൾ ചുവപ്പുനാടയിൽ കുരുങ്ങുന്ന അവസ്ഥയുമുണ്ടാകരുത്. ഈ രീതിയിൽ പുതിയ പരിഷ്കാരങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചു മുന്നോട്ടുപോകാൻ ഒട്ടും വൈകരുതെന്നും റിപ്പോർട്ട് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു. സമയം വൈകുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന തിരിച്ചടികൾ പരിഹരിക്കാൻ പിന്നീടൊരു പക്ഷേ സാധിക്കാതെ വരുമെന്നും ആൻമേരി വ്യക്തമാക്കി.

വസ്ത്ര വ്യവസായത്തിൽ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള ബംഗ്ലദേശിന്റെ അടുത്ത കാലത്തെ വളർച്ച ശ്രദ്ധേയമാണ്. എന്നാൽ സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥയിൽ വൈവിധ്യവല്‍കരണത്തിന് അവർ ശ്രമിക്കേണ്ടതുണ്ട്. നേപ്പാൾ, മാലദ്വീപ്, ഭൂട്ടാൻ എന്നിവയ്ക്കും അവയുടേതായ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. എന്നാൽ ഇവർക്കെല്ലാം പൊതുവായുള്ള പ്രശ്നം സ്വകാര്യമേഖലയുടെ വികസനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണെന്നും ഐഎംഎഫ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

