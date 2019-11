'ഇനി ചർച്ച മുഖ്യമന്ത്രി പദത്തിൽ മാത്രം'; മഹാരാഷ്ട്രയിൽ നിലപാട് കടുപ്പിച്ച് ശിവസേന

മുംബൈ∙ മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ബിജെപിയുമായുള്ള അധികാരത്തർക്കം പത്താം ദിവസത്തേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ നിലപാട് കടുപ്പിച്ച് ശിവസേന. ബിജെപിയുമായി ചേർന്ന് സർക്കാർ രൂപീകരിക്കണമെങ്കിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പദം വേണമെന്ന് ശിവസേന ആവശ്യപ്പെട്ടു. മുഖ്യമന്ത്രി പദത്തെ കുറിച്ച് മാത്രമേ ഇനി ചർച്ച ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. തങ്ങളുടെ ആവശ്യം അംഗീകരിക്കാൻ ബിജെപി തയാറായില്ലെങ്കിൽ മറ്റു നടപടികളിലേക്കു നീങ്ങുമെന്നും ശിവസേന അറിയിച്ചു. തങ്ങൾ ആദ്യം കണ്ണുചിമ്മുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടെന്നും ശിവസേന വ്യക്തമാക്കി.

'ഇതുവരെ സർക്കാർ രൂപീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചർച്ചകളൊന്നും നടന്നിട്ടില്ല. ചർച്ച നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് മുഖ്യമന്ത്രി പദത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ മാത്രമായിരിക്കും', സേനയുടെ മുതിർന്ന നേതാവ് സഞ്ജയ് റാവുത്ത് വ്യക്തമാക്കി.



സേനയുടെ മുഖപത്രമായ സാംനയിലും ഇതുസംബന്ധിച്ച് പരാമർശമുണ്ടായി. കോൺഗ്രസിന്റെ 44 എംഎൽഎമാരും എൻസിപിയുടെ 54 എംഎൽഎമാരും കുറച്ച് സ്വതന്ത്രരുമായി ചേർന്ന് സേനയ്ക്ക് സർക്കാരുണ്ടാക്കാനാകും. അങ്ങനെവരുമ്പോൾ സേനയ്ക്ക് സ്വന്തം മുഖ്യമന്ത്രിയെ അവതരിപ്പിക്കാൻ കഴിയും. അതിനായി സ്വതന്ത്ര പ്രത്യയശാസ്ത്രമുള്ള 3 പാർട്ടികൾ എല്ലാവർക്കും സ്വീകാര്യമായ നയങ്ങൾ രൂപീകരിക്കുകയും ചെയ്യണം. മഹാരാഷ്ട്രയിൽ രാഷ്ട്രപതി ഭരണം കൊണ്ടുവരാൻ ബിജെപി ശ്രമിച്ചാൽ അതാകും ഈ നൂറ്റാണ്ടിലെ ഏറ്റവും വലിയ പരാജയമെന്നും സേന മുഖപത്രത്തിൽ വ്യക്തിമാക്കി. നവംബർ 7നു മുൻപ് സർക്കാരുണ്ടാക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ സംസ്ഥാനം രാഷ്ട്രപതി ഭരണത്തിലേക്കു പോകുമെന്ന് ബിജെപി മന്ത്രി സുധീർ മുൻഗൻതിവാർ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച പറഞ്ഞിരുന്നു.

അതേസമയം, കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷ സോണിയ ഗാന്ധിയുമായി നാളെ എൻസിപി അധ്യക്ഷൻ ശരദ് പവാർ ഡൽഹിയിൽ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുന്നുണ്ട്. ശിവസേനയോടുള്ള ഇരുപാർട്ടികളുടെയും നിലപാടിൽ മാറ്റമുണ്ടോയെന്ന് ഈ കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്കു ശേഷം അറിയാം. സർക്കാർ രൂപീകരിക്കാൻ ശിവസേനയെ പിന്തുണയ്ക്കണമെന്ന് അഭ്യർഥിച്ച് കോൺഗ്രസ് എംപിയും പാർട്ടിയുടെ ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗം നേതാവുമായ ഹുസൈൻ ദൽവായി പാർട്ടി അധ്യക്ഷ സോണിയ ഗാന്ധിക്കു കത്തെഴുതിയിരുന്നു.

288 അംഗ നിയമസഭയിൽ ബിജെപിക്ക് 105 പേരും സേനയ്ക്ക് 56‌ പേരുമുണ്ട്. മഹാരാഷ്ട്രയിൽ അധികാരം തുല്യമായി പങ്കിടുമെന്ന് ബിജെപി രേഖാമൂലം ഉറപ്പു നൽകണമെന്നാണ് ശിവസേന നേരത്തെ ആവശ്യപ്പട്ടത്. എട്ടിനാണു നിലവിലെ സർക്കാരിന്റെ കാലാവധി അവസാനിക്കുന്നത്. അയോധ്യ വിധി വരാനിരിക്കെ, സർക്കാർ രൂപീകരണ നടപടികൾ വേഗത്തിലാക്കാൻ ദേവേന്ദ്ര ഫഡ്നാവിസ് തയാറാകണമെന്നു പവാർ ആവശ്യപ്പെട്ടു.



English Summary : ‘Talks with BJP only on CM post’: Shiv Sena refuses to budge