121 ഇന്ത്യക്കാരുടെ വിവരങ്ങൾ ചോർന്നു; 2 തവണ കേന്ദ്രത്തെ അറിയിച്ചെന്ന് വാട്സാപ്

ന്യൂഡൽഹി∙ വ്യക്തികളുടെ സ്വകാര്യ വിവരങ്ങൾ ഇസ്രയേൽ ചാരകമ്പനിയായ പെഗാസസ് ചോർത്തിയ വിവരം ഇന്ത്യയെ രണ്ടു തവണ അറിയിച്ചതായി വാട്സാപ്. 121 ഇന്ത്യൻ ഉപയോക്താക്കളെ ഇസ്രയേൽ കമ്പനിയുടെ സ്പൈവെയർ ലക്ഷ്യം വച്ചിരുന്നതായി ഈ വർഷം മെയ്, സെപ്റ്റംബർ മാസങ്ങളിൽ മുന്നറിയിപ്പു നൽകിയിരുന്നു എന്നാണ് വാട്സാപ്പിന്റെ വിശദീകരണം. ജൂൺ മുതൽ പലവട്ടം ചർച്ച നടത്തിയിട്ടും പെഗാസസ് ചാര സോഫ്റ്റ്‌വെയർ ഉപയോഗിച്ചതിന്റെ വിവരം വാട്സാപ് അറിയിച്ചില്ലെന്നാണ് കേന്ദ്രസർക്കാർ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞത്. കമ്പനിയുടെ വിശദീകരണത്തോടെ സർക്കാർ വീണ്ടും പ്രതിരോധത്തിലായി.

രാജ്യത്തെ മാധ്യമപ്രവർത്തകരും മനുഷ്യാവകാശ പ്രവർത്തകരും ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരുടെ ഫോണുകളിലേക്ക് പെഗാഗെസ് നുഴഞ്ഞുകയറി സ്വകാര്യ വിവരങ്ങൾ ചോർത്തിയതു സംബന്ധിച്ച് വാട്സാപ്പിനോട് കേന്ദ്രം വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. രണ്ടു തവണ കേന്ദ്രത്തിനു മറുപടി നൽകിയിരുന്നതായാണ് വാട്സാപ്പിന്റെ വിശദീകരണം. മേയ്, സെപ്റ്റംബർ മാസങ്ങളിൽ സ്പൈവെയർ ആക്രമണത്തെ കുറിച്ച് കേന്ദ്ര ഐടി മന്ത്രാലയത്തിനു നൽകിയ കത്തുകളും ഇതിനൊപ്പം ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നാല്‍ വാട്സാപിന്റെ മുന്‍സന്ദേശങ്ങളില്‍ പെഗാസസിനെക്കുറിച്ചോ, ചോര്‍ത്തലിനെക്കുറിച്ചോ പരാമര്‍ശമില്ലെന്നും സങ്കീര്‍ണമായ സാങ്കേതിക വിവരങ്ങള്‍ മാത്രമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നതെന്നുമാണ് െഎടി മന്ത്രാലയ വൃത്തങ്ങള്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നത്.

വാട്സാപ് അയച്ച കത്ത് സെപ്റ്റംബറിൽ ലഭിച്ചത് കേന്ദ്ര ഐടി മന്ത്രാലയം സ്ഥിരീകരിച്ചതായി റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. എന്നാൽ കത്ത് അവ്യക്തമായിരുന്നെന്നാണ് മന്ത്രാലയം പറഞ്ഞത്. 121 ഇന്ത്യക്കാർക്ക് സൈബർ ആക്രമണ ഭീഷണി നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അത് ആരൊക്കെയാണെന്നോ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നോ വാട്സാപ് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നില്ലെന്നും ഐടി മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചത്. അതേസമയം വാട്സാപ് നൽകിയ വിവരങ്ങളിൽ എന്തൊക്കെ നടപടികളാണ് സ്വീകരിച്ചതെന്ന് കേന്ദ്രം വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല.

വാട്സാപ് ചോർത്തലിൽ കേന്ദ്രസർക്കാരിന് പങ്കുണ്ടെന്ന് കോൺഗ്രസും തെളിവു ലഭിച്ചതായി ഇരകളായ മനുഷ്യാവകാശപ്രവർത്തകരും വിമർശനങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച സാഹചര്യത്തിലാണ് പുതിയ വെളിപ്പെടുത്തൽ. സുപ്രീംകോടതി സ്വമേധയ കേസെടുക്കണമെന്നും കോണ്‍ഗ്രസ് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. വാട്‌സാപ് ചോര്‍ത്തലില്‍ സര്‍ക്കാരിന് പങ്കുണ്ടെന്ന്, ഇതേക്കുറിച്ച് അറിയിപ്പ് നല്‍കാന്‍ വിളിച്ച വ്യക്തിപറഞ്ഞതായി ഛത്തീസ്‌ഗഡിൽ നിന്നുള്ള പൊതുപ്രവര്‍ത്തക ബേല ഭാട്ട്യ വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ഫോണ്‍ ചോര്‍ത്തല്‍ വിവാദത്തില്‍ തിങ്കളാഴ്ചയ്ക്കകം വിശദീകരണം നല്‍കാനായിരുന്നു വാട്സാപിനോട് കേന്ദ്രത്തിന്റെ നിർദേശം

ഇസ്രയേല്‍ ചാര സോഫ്റ്റ് വെയറായ പെഗാസസ് ഉപയോഗിച്ച് ഇരുപത്തിയഞ്ചോളം ഇന്ത്യക്കാരുടെ വിവരങ്ങള്‍ ചോര്‍ത്തിയെന്നാണ് വാട്സാപ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം വെളിപ്പെടുത്തിയത്. രാജ്യാന്തര തലത്തിൽ 1400 ഓളം ഉപയോക്താക്കളുടെ ഫോണിലേക്ക് വാട്സാ‌പ് വഴി നുഴഞ്ഞു കയറിയെന്നും പറയുന്നു. പെഗാസസിനു പിന്നിലുള്ള ഇസ്രയേൽ സൈബർ കമ്പനി എൻഎസ്ഒ ഗ്രൂപ്പിനെതിരെ കേസ് ഫയൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നും കമ്പനി അറിയിച്ചു.

English Summary : WhatsApp Had Said 121 Indians Were Snooped On In Second Alert: Sources