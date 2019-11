ദുരിതാശ്വാസനിധിയിലേക്ക് ആകെ ലഭിച്ചത് 4656.86 കോടി; 578 ചെക്കുകള്‍ മടങ്ങി

തിരുവനന്തപുരം∙ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രളയ ദുരിതാശ്വാസനിധിയിലേക്ക് സംഭാവനയായി ലഭിച്ച ചെക്കുകളില്‍ 578 ചെക്കുകള്‍ മടങ്ങിയതായായി ധനകാര്യ മന്ത്രി ടി.എം.തോമസ് ഐസക്ക് നിയമസഭയെ അറിയിച്ചു. 6.31 കോടിയാണ് ചെക്കുകളുടെ ആകെ തുക. മടങ്ങിയ ചെക്കുകള്‍ നല്‍കിയവരില്‍ നിന്നു തുക ഈടാക്കാനുള്ള നടപടികള്‍ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

5.9 കോടി തിരികെ ലഭിച്ചു. ഇനിയും 331 ചെക്കുകളുടെ തുക ലഭിക്കാനുണ്ട്. പ്രളയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 4656.86 കോടി ദുരിതാശ്വാസനിധിയിലേക്ക് സ്വരൂപിച്ചു. പൊതുജനങ്ങള്‍, സ്ഥാപനങ്ങള്‍, സംഘടനകള്‍, പൊതുമേഖല, സ്വയം ഭരണസ്ഥാപനങ്ങള്‍ എന്നിവ വഴി 3002.13 കോടി ലഭിച്ചു.

ജീവനക്കാരുടെ ഉത്സവ ബത്ത ഇനത്തില്‍ 117.6 കോടിയും സ്പാര്‍ക്ക് മുഖേന ശമ്പളം പറ്റുന്നവരില്‍ നിന്നു സാലറി ചലഞ്ചിലൂടെ 1216.29 കോടിയും പെന്‍ഷന്‍കാരില്‍ നിന്നു സാലറിചാലഞ്ചിലൂടെ 12.07 കോടിയും മദ്യത്തിന്റെ അധിക നികുതിയിലൂടെ 308.68 കോടിയും ലഭിച്ചു.

English Summary: 578 Cheques got to Flood Relief Fund Bounced Says Finance Minister