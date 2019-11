അലനും താഹയും സിപിഐ മാവോയിസ്റ്റുകള്‍; കുറ്റസമ്മതം നടത്തിയതായി പൊലീസ്

കോഴിക്കോട്∙ മാവോയിസ്റ്റ് അനുകൂല ലഘുലേഖകൾ കൈവശം വച്ചതിന്റെ പേരിൽ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത വിദ്യാർഥികൾ മാവോയിസ്റ്റെന്നു സമ്മതിച്ചതായി പൊലീസിന്റെ എഫ്ഐആർ. പ്രതികൾ സിപിഐ മാവോയിസ്റ്റുകളെന്നു സമ്മതിച്ചു. പിടിയിലായപ്പോൾ പ്രതികളുടെ കൈവശമുണ്ടായിരുന്ന ബാഗിൽ നിരവധി രേഖകളുണ്ടായിരുന്നു. കോ‍ഡ് ഭാഷയിലുള്ള കുറിപ്പും സമരങ്ങളുടെ നോട്ടിസും കിട്ടി.



സിപിഐ മാവോയിസ്റ്റ് കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റിയുടെ പുസ്തകവും ലഭിച്ചു. കേന്ദ്ര സർക്കാർ യുഎപിഎ നിയമപ്രകാരം നിരോധിച്ച പുസ്തകമാണ് ഇതെന്നുമാണു പൊലീസിന്റെ നിലപാട്. അതേസമയം പ്രതികളുടെ ജാമ്യാപേക്ഷയിൽ കോടതി നാളെ വിധി പറയും. അറസ്റ്റിലായ അലൻ ഷുഹൈബിനും താഹ ഫസലിനുമെതിരെ യുഎപിഎ നിലനിൽക്കില്ലെന്നാണു പ്രതിഭാഗത്തിന്റെ വാദം.



അലന്‍ ഷുഹൈബിനെതിരെ കൂടുതല്‍ തെളിവുകളും പൊലീസ് പുറത്തുവിട്ടു. തീവ്രസ്വഭാവമുളള സംഘടനകളോടു ചേര്‍ന്നു പ്രവര്‍ത്തിച്ചതിന്റെ ഫോട്ടോകളാണു പൊലീസ് പുറത്തുവിട്ടത്. 15 വയസു മുതല്‍ അലന്‍ നിരീക്ഷണത്തിലാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നതാണു ചിത്രങ്ങള്‍. പന്തീരാങ്കാവിൽ വിദ്യാര്‍ഥികൾക്കൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്ന മൂന്നാമനു വേണ്ടിയുള്ള തിരച്ചിൽ തുടരുകയാണ്.



