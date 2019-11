വിരണ്ടോടിയ പോത്ത് കുത്തി ഒരാൾ മരിച്ചു; 4 പേർക്ക് പരുക്ക്

പനമരം ∙ വിരണ്ടോടിയ പോത്ത് കുത്തി പരുക്കേല്‍പ്പിച്ചയാള്‍ മരിച്ചു. ആറാംമൈല്‍ മാനാഞ്ചിറ പൊന്നാണ്ടി ഇബ്രാഹിം (85) ആണു മരിച്ചത്. ഇന്നലെ രാവിലെ ഏഴരയോടെയാണ് ആറാംമൈലില്‍ കശാപ്പിനായി കൊണ്ടുവന്ന പോത്ത് വിരണ്ടോടിയത്.

ഭയന്നോടിയ ഇബ്രാഹിം ഉള്‍പ്പെടെ 5 പേരെ പോത്ത് കുത്തിപ്പരുക്കേല്‍പ്പിച്ചിരുന്നു. ഒരു കാറും ജീപ്പും പോത്ത് കുത്തിമറിച്ചിടുകയും ചെയ്തു. വയറിനു ഗുരുതര പരുക്കേറ്റ ഇബ്രാഹിം മാനന്തവാടിയിലെ ജില്ലാ ആശുപത്രിയില്‍ ചികില്‍സയിലായിരുന്നു. ഇന്നു രാവിലെ ഏഴരയോടെയാണു മരിച്ചത്. വിരണ്ടോടിയ പോത്തിനെ 6 മണിക്കൂറിനുശേഷം കെല്ലൂര്‍ സ്കൂളിനു സമീപം ഏറെ സാഹസികമായാണു നാട്ടുകാര്‍ പിടിച്ചുകെട്ടിയത്. പരുക്കേറ്റ മറ്റു 4 പേരും പ്രഥമശുശ്രൂഷയ്ക്കുശേഷം ആശുപത്രി വിട്ടു.



