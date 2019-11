അട്ടപ്പാടിയിലെ പൊലീസ് നടപടിയെ അനുകൂലിച്ച് ലേഖനം: ചീഫ് സെക്രട്ടറിക്കെതിരെ സിപിഐ

തിരുവനന്തപുരം∙അട്ടപ്പാടിയിൽ മാവോയിസ്റ്റുകൾക്കെതിരെയുള്ള സർക്കാർ നടപടിയെ ന്യായീകരിച്ചു ലേഖനമെഴുതിയ ചീഫ് സെക്രട്ടറി ടോം ജോസ് ഐഎഎസിനെതിരെ സിപിഐ. കേരളം ഭരിക്കുന്നത് ചീഫ് സെക്രട്ടറിയല്ലെന്നും ലേഖനം എഴുതാൻ ചീഫ് സെക്രട്ടറിക്ക് ആരാണ് അധികാരം നൽകിയതെന്നും സിപിഐ അസിസ്റ്റൻറ് സെക്രട്ടറി പ്രകാശ് ബാബുവും സംസ്ഥാന നിർവാഹക സമിതി അംഗം പി. പ്രസാദും ചോദിച്ചു. അട്ടപ്പാടിയിലെ ആക്രമണത്തെക്കുറിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് റിപ്പോർട്ട് നൽകിയ ശേഷം മാധ്യമങ്ങളോട് പ്രതികരിക്കുകയായിരുന്നു ഇരുവരും.

ചീഫ് സെക്രട്ടറി ഇത്തരത്തിൽ ലേഖനം എഴുതാൻ പാടില്ലായിരുന്നു. ചീഫ് സെക്രട്ടറിയല്ല ഏത് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഇങ്ങനെ ലേഖനം എഴുതിയാലും തെറ്റാണ്. ഉദ്യോഗസ്ഥർ രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വത്തിനു മുകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് കേരളത്തിൽ. ഉദ്യോഗസ്ഥരെ തിരുത്താൻ രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വം ഇടപെടണം. എന്തെങ്കിലും സ്വാധീനം പൊലീസിനു മേലുണ്ടോയെന്നു സംശയിക്കേണ്ട സാഹചര്യമാണെന്നും സിപിഐ നേതാക്കൾ പറഞ്ഞു.



ദേശീയ ദിനപത്രത്തിലെഴുതിയ ലേഖനത്തിലാണ് അട്ടപ്പാടിയിലെ പൊലീസ് നടപടിയെ ചീഫ് സെക്രട്ടറി അനുകൂലിച്ചത്. സാധാരണക്കാർക്കുള്ള മനുഷ്യാവകാശം മാവോയിസ്റ്റുകൾക്കില്ലെന്നു ലേഖനത്തിൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറി വ്യക്തമാക്കുന്നു. മാവോയിസ്റ്റ് ഭീകകരിൽനിന്ന് ജനങ്ങളെ രക്ഷിക്കുക എന്ന ദൗത്യമാണ് സുരക്ഷാ സേന നിർവഹിച്ചത്. ജനാധിപത്യ സർക്കാരിനെ അട്ടിമറിച്ച് 2050ൽ സർക്കാർ കൊണ്ടുവരാനാണ് മാവോയിസ്റ്റുകളുടെ ലക്ഷ്യം. കേരളത്തിൽ പാലക്കാട്, മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട്, വയനാട്, കണ്ണൂർ ജില്ലകളിലാണ് മാവോയിസ്റ്റുകളുടെ പ്രവർത്തനം.

അടുത്ത സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ സുരക്ഷ ശക്തമാക്കിയതിനുശേഷം കേരളത്തെ ഒളിവിൽ കഴിയാനുള്ള ‘സ്വർഗമായാണ്’ മാവോയിസ്റ്റുകൾ കാണുന്നത്. അതിർത്തിയിൽ ശത്രുവിനെതിരെ പോരാടുന്ന സൈനികരെ നാം കുറ്റപ്പെടുത്താറില്ല. അതേ സേവനമാണ് നമ്മുടെ പോലീസുകാരും മാവോയിസ്റ്റുകളോട് പൊരുതുന്നതിലൂടെ ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ എന്തിനാണ് പൊലീസിനെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നതെന്നും ലേഖനത്തിൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറി ചോദിക്കുന്നു.

അതേസമയം, ചീഫ് സെക്രട്ടറി ടോം ജോസിന്റെ മാവോയിസ്റ്റു വിരുദ്ധ ലേഖനം വായിച്ചിട്ടില്ലെന്നും വായിച്ചശേഷം അഭിപ്രായം പറയാമെന്നും നിയമസഭയിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ. ടോം ജോസിന്റെ ലേഖനം ചട്ടവിരുദ്ധമാണെന്ന പ്രതിപക്ഷനേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തലയുടെ വിമർശനത്തോടു പ്രതികരിക്കുകയായിരുന്നു പിണറായി.

വാളയാറിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട പെൺകുട്ടികളുടെ മാതാപിതാക്കൾ സിബിഐ അന്വേഷണം കോടതിയിൽ ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ സർക്കാർ അതിനെ പിന്തുണയ്ക്കുമെന്നു മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. വിഷയം സഭ നിർത്തിവച്ചു ചർച്ച ചെയ്യാനുള്ള അടിയന്തരപ്രമേയ നോട്ടീസ് സ്പീക്കർ അനുവദിച്ചില്ല. ഇതിൽ പ്രതിഷേധിച്ചു പ്രതിപക്ഷം നടുത്തളത്തിൽ. പിന്നീട് വിഷയം സഭയുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്താൻ വി.ടി. ബൽറാമിന് അവസരം നൽകി.

English Summary : CPI against chief secretary who wrote article in national daily supporting police act in attapadi