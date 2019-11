മംഗളൂരു∙ മാവോയിസ്റ്റ് ബന്ധം ആരോപിച്ചു കോഴിക്കോട് 2 വിദ്യാർഥികളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതോടെ, സമാനമായ രീതിയിൽ ഏഴര വർഷം മുൻപു ദക്ഷിണ കന്നഡയിൽ വിദ്യാർഥിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതു വീണ്ടും ചർച്ചയാകുന്നു. സജീവ സിപിഎം പ്രവർത്തകനായിരുന്ന ബൽത്തങ്ങാടി കുത്‌ലൂരിലെ വിട്ടൽ മലെക്കുടിയ, പിതാവ് ലിങ്കണ്ണ എന്നിവരെ 2012 മാർച്ച് മൂന്നിനാണു കർണാടക പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.



ആദിവാസി വിഭാഗത്തിൽ പെട്ട, അന്ന് 21 വയസ്സു പ്രായമുള്ള വിട്ടൽ മംഗളൂരു സർവകലാശാലയിൽ ബിരുദാനന്തര ബിരുദ വിദ്യാർ‌ഥിയായിരുന്നു. ബൽത്തങ്ങാടി മേഖലയിൽ നക്സൽ–പൊലീസ് ഏറ്റുമുട്ടലിന്റെ തുടർച്ചയായാണു വിട്ടലിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. വിട്ടലിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് 21,000 രൂപയും ഭഗത്‌സിങിനെക്കുറിച്ചു മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ കുൽദീപ് നയ്യാർ എഴുതിയ പുസ്തകത്തിന്റെ കന്നഡ വിവർത്തനവും കണ്ടെടുത്തിരുന്നു. ഈ പുസ്തകമാണു നക്സൽ ബന്ധത്തിനു തെളിവായി പൊലീസ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയത്. പണം നക്സലുകളെ സഹായിക്കാനാണെന്നും പൊലീസ് ആരോപിച്ചു.



4 മാസത്തോളം ജയിലിൽ കിടന്ന ശേഷമാണു വിട്ടലിനും പിതാവിനും ജാമ്യം ലഭിച്ചത്. വിട്ടലിന്റെ അറസ്റ്റിനെതിരെ സിപിഎമ്മും ഡിവൈഎഫ്ഐയും സമരങ്ങൾ നടത്തി. അന്നത്തെ സിപിഎം ജനറൽ സെക്രട്ടറി പ്രകാശ് കാരാട്ട്, അന്ന് പാലക്കാട് എംപിയായിരുന്ന എം.ബി.രാജേഷ് തുടങ്ങിയവർ മംഗളൂരു ജില്ലാ ജയിലിലെത്തി വിട്ടലിനെ സന്ദർശിക്കുകയും ദേശീയ തലത്തിൽ വിഷയം ചർച്ചയാക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.



അന്നു കർണാടകം ഭരിച്ചതു ബിജെപിയാണെങ്കിൽ, കോഴിക്കോട് അറസ്റ്റു നടക്കുമ്പോൾ കേരളം ഭരിക്കുന്നത് സിപിഎം ആണ് എന്നതൊഴിച്ചാൽ പല വിധത്തിലും സമാനതകളുള്ളതാണു 2 സംഭവങ്ങളും. കോഴിക്കോട് അറസ്റ്റിലായവർക്കതിരെ യുഎപിഎ ചുമത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നതാണു പ്രധാന വ്യത്യാസം.



English Summary: CPM hold protest for Vittal Malekudiya and his father