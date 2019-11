ആയിരങ്ങൾ തെരുവിൽ; ഡൽഹിയിൽ അസാധാരണ പൊലീസ് പ്രതിഷേധം

ന്യൂഡൽഹി∙ പൊലീസ് ആസ്ഥാനത്തിനു മുന്നിൽ അസാധാരണ പ്രതിഷേധവുമായി ഡൽഹി പൊലീസ്. തീസ് ഹസാരി കോടതി വളപ്പിൽ പൊലീസുകാരെ അക്രമിച്ച അഭിഭാഷകർക്കെതിരെ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടാണ് വനിതകളടക്കമുള്ള പൊലീസുകാർ തെരുവിൽ ഇറങ്ങിയത്. ഇവര്‍ക്കു പിന്തുണയുമായി ഹരിയാന പൊലീസും രംഗത്തെത്തി. നിരവധി പൊലീസുകാര്‍ ഡല്‍ഹിയിലേക്കു തിരിച്ചു.

തമിഴ്നാട്, ബിഹാർ, ഹരിയാന പൊലീസ് സംഘടനകൾ പ്രക്ഷോഭത്തിനു പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനിടെ, പൊലീസ്–അഭിഭാഷക സംഘര്‍ഷത്തെക്കുറിച്ച് ആഭ്യന്തരമന്ത്രാലയം റിപ്പോര്‍ട്ട് തേടി. നൂറോളം പൊലീസുകാരാണ് പ്രതിഷേധവുമായി ആദ്യം രംഗത്തെത്തിയത്. പതിനൊന്നരയോടെ ആയിരക്കണക്കിന് പൊലീസുകാർ തെരുവിലിറങ്ങി. പ്ലക്കാർഡുകൾ ഉയർത്തിയും മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ചും പ്രതിഷേധക്കാർ റോഡ് ഉപരോധിച്ചു. അനുനയ നീക്കങ്ങളുമായി ഉന്നത പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ രംഗത്തെത്തിയെങ്കിലും പ്രതിഷേധക്കാർ വഴങ്ങിയില്ല

കൃത്യ നിർവഹണത്തിനിടയിൽ അക്രമത്തിനിരയാകുന്നത് ഇനി സഹിക്കേണ്ടതില്ല എന്നായിരുന്നു പൊലീസുകാരുടെ നിലപാട്. യൂണിഫോമിനൊപ്പം കറുത്ത റിബണുകളും പ്ലക്കാർഡുകളും പിടിച്ചായിരുന്നു പ്രതിഷേധം. ശനിയാഴ്ചയായിരുന്നു തീസ് ഹസാരി കോടതി വളപ്പിൽ പാർക്കിങ്ങിനെ ചൊല്ലി പൊലീസും അഭിഭാഷകരും ഏറ്റുമുട്ടിയത്. സംഘർഷത്തിനിടെ ഉണ്ടായ വെടിവയ്പ്പിൽ ഒരു അഭിഭാഷകന് ഗുരുതരമായി പരുക്കേറ്റു. അഭിഭാഷകരുടെ അക്രമത്തിൽ 15 പൊലീസുകാർക്കും പരുക്കെറ്റിരുന്നു . ഇന്നലെ ജില്ലാ കോടതി നടപടികൾ ബഹിഷ്കരിച്ച അഭിഭാഷകർ കോടതി ഡ്യൂട്ടിയിലുണ്ടായിരുന്ന ചില പൊലീസുകാരെ മർദിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

