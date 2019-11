ഡൽഹിയിൽ പൊലീസ് സമരം അവസാനിച്ചു; അഭിഭാഷകർക്കെതിരെ നടപടിയെന്ന് ഉറപ്പ്

ന്യൂഡൽഹി∙ ഡൽഹിയിൽ പൊലീസുകാർ 11 മണിക്കൂറായി നടത്തിവന്ന സമരം അവസാനിപ്പിച്ചു. പൊലീസ് നേതൃത്വം നൽകിയ ഉറപ്പുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് സമരം അവസാനിപ്പിച്ചത്. പരുക്കേറ്റ പൊലീസുകാർക്ക് സർക്കാർ 25000 രൂപ നഷ്ടപരിഹാരം നൽകും. പൊലീസിനെ ആക്രമിച്ച അഭിഭാഷകർക്കെതിരെ നടപടി ഉറപ്പാക്കും. സമരത്തിൽ പങ്കെടുത്ത ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ നടപടി സ്വീകരിക്കില്ലെന്നും നേതൃത്വം ഉറപ്പു നൽകി. പൊലീസുകാരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളും സമരത്തിൽ പങ്കുചേർന്നിരുന്നു.

വൈകിട്ടു ലഫ്റ്റനന്റ് ഗവർണറുടെയും മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന അനുനയശ്രമം പരാജയപ്പെട്ടിരുന്നു. വാഹനനിയന്ത്രണത്തിനു പൊലീസ് ഇല്ലാത്തതിനാൽ പലയിടത്തും വൻഗതാഗതകുരുക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടു. കേരള ഐപിഎസ്, ഡൽഹി ഐഎഎസ് അസോസിയേഷനുകളും സമരത്തിനു പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചു. തമിഴ്നാട്, കർണാടക, ബിഹാർ, ഹരിയാന പൊലീസ് സംഘടനകളും സമരത്തിനു പിന്തുണയുമായി എത്തി. പ്രധാനമായും അഞ്ച് ആവശ്യങ്ങള്‍ ഉന്നയിച്ചാണ് പൊലീസുകാർ സമരം നടത്തിയത്.

∙ പൊലീസുകാരുടെ സസ്പെന്‍ഷനും സ്ഥലംമാറ്റവും റദ്ദാക്കുക.

∙ പൊലീസുകാരെ ആക്രമിച്ച അഭിഭാഷകരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുക,

∙ പരുക്കേറ്റ പൊലീസുകാർക്ക് നഷ്ടപരിഹാരം നൽകുക

∙അഭിഭാഷകരെ അറസ്റ്റു ചെയ്യരുതെന്ന കോടതി ഉത്തരവ് പിൻവലിക്കുക

∙അക്രമികളായ അഭിഭാഷകരുടെ ലൈസൻസ് റദ്ദാക്കുക.

പൊലീസുകാരുടെ സമരത്തിൽ കേന്ദ്രത്തിനെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി കോൺഗ്രസും സിപിഎമ്മും രംഗത്തെത്തി. കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി എവിടെ എന്നാണ് കോൺഗ്രസിന്റെയും സിപിഎമ്മിന്റെയും ചോദ്യം.

തീസ് ഹസാരി കോടതി വളപ്പിൽ പൊലീസുകാരെ അക്രമിച്ച അഭിഭാഷകർക്കെതിരെ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടാണ് വനിതകളടക്കമുള്ള ആയിരക്കണക്കിന് പൊലീസുകാർ തെരുവിൽ ഇറങ്ങിയത്. ശനിയാഴ്ചയായിരുന്നു തീസ് ഹസാരി കോടതി വളപ്പിൽ പാർക്കിങ്ങിനെ ചൊല്ലി പൊലീസും അഭിഭാഷകരും ഏറ്റുമുട്ടിയത്.

സംഘർഷത്തിനിടെ ഉണ്ടായ വെടിവയ്പ്പിൽ ഒരു അഭിഭാഷകന് ഗുരുതരമായി പരുക്കേറ്റു. അഭിഭാഷകരുടെ അക്രമത്തിൽ 15 പൊലീസുകാർക്കും പരുക്കേറ്റിരുന്നു. തിങ്കളാഴ്ച ജില്ലാ കോടതി നടപടികൾ ബഹിഷ്കരിച്ച അഭിഭാഷകർ കോടതി ഡ്യൂട്ടിയിലുണ്ടായിരുന്ന ചില പൊലീസുകാരെ മർദിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

