'അറസ്റ്റ് എന്തിനെന്ന് ഇന്നും അറിയില്ല'; ആദ്യ യുഎപിഎ കേസിന് കുറ്റപത്രം പോലുമില്ല

കൊച്ചി ∙ ‘‘എന്തിനാണ് എന്നെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതെന്നോ ജയിലില്‍ അടച്ചതെന്നോ ഇന്നും എനിക്കറിയില്ല. പന്ത്രണ്ട് വര്‍ഷമായിട്ടും കുറ്റപത്രം സമര്‍പ്പിക്കുകയോ കേസ് റദ്ദാക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല.’’ – പറയുന്നത് കേരളത്തില്‍ യുഎപിഎ ചുമത്തി ആദ്യം രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്ത കേസിലെ പ്രതി, അതും ഒരു പത്രാധിപർ. ‘പീപ്പിള്‍സ് മാര്‍ച്ച്’ പത്രാധിപരായിരുന്ന ഐഎസ്ആര്‍ഒ മുന്‍ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഗോവിന്ദന്‍കുട്ടിയാണ് തന്റെ അനുഭവം പങ്കുവയ്ക്കുന്നത്.

‘‘യുഎപിഎ കരിനിയമം തന്നെയാണ്, കേസില്‍ ഞാന്‍ കുറ്റം ഏറ്റിരുന്നെങ്കില്‍ തന്നെ ഇപ്പോള്‍ ശിക്ഷ കഴിഞ്ഞ് പുറത്തിറങ്ങേണ്ട കാലം കഴിഞ്ഞു. ഞാന്‍ എന്തു കുറ്റമാണ് ചെയ്തതെന്നു പറയാനുള്ള ബാധ്യത പൊലീസിനുണ്ട്. വര്‍ഷങ്ങളായി തീരാദുരിതം പേറുകയാണ്.’’ – ഗോവിന്ദന്‍കുട്ടി മനോരമ ഓണ്‍ലൈനോട് പറഞ്ഞു.

2007 ഡിസംബര്‍ 19 ന് എറണാകുളം ജില്ലയിലെ തൃക്കാക്കര പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലാണ് ഗോവിന്ദന്‍ കുട്ടിക്കെതിരെ യുഎപിഎ ചുമത്തി കേസ് റജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തത്. വി.എസ്. അച്യുതാനന്ദന്‍ മുഖ്യമന്ത്രിയും കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണന്‍ ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയുമായിരിക്കെ രാജ്യാദ്രോഹപരമായ ലേഖനം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതിനു ഗോവിന്ദന്‍കുട്ടിക്കെതിരെ യുഎപിഎ ചുമത്തപ്പെട്ടത്. കേസന്വേഷണം പൂര്‍ത്തിയായിട്ടില്ലെന്നാണ് പൊലീസിന്റെ മറുപടി. 2007 ല്‍ തൃക്കാക്കര അസി. കമ്മിഷണര്‍ സേതുരാമയ്യനാണ് ഗോവിന്ദന്‍കുട്ടിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. യുഎപിഎ (അണ്‍ലോഫുള്‍ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഓഫ് പ്രിവന്‍ഷന്‍ ആക്ട് – നിയമവിരുദ്ധപ്രവർത്തന നിരോധന നിയമം) പത്രാധിപര്‍ക്കെതിരെ ചുമത്തപ്പെട്ടതു മുൻനിർത്തി പീപ്പീള്‍സ് മാര്‍ച്ച് മാസിക ജില്ലാ കലക്ടര്‍ തന്നെ ഇടപെട്ട് നിരോധിച്ചു.

നക്‌സല്‍ ആശയങ്ങള്‍ പ്രചരിപ്പിച്ചുവെന്നും രാജ്യദ്രോഹപരമായ ലേഖനം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചുവെന്നും ആരോപിച്ചായിരുന്നു അറസ്റ്റെങ്കിലും പൊലീസ് മറ്റുകാരണങ്ങളാണ് കോടതിയില്‍ പറഞ്ഞത്. 2008 ഫെബ്രുവരി 24 ന് ഹൈക്കോടതി ജാമ്യം നല്‍കിയതിനെ തുടര്‍ന്നാണ് മോചിതനായത്. ദേശീയതലത്തില്‍ പത്രമാധ്യമങ്ങൾക്കെതിരായ കേസുകള്‍ പരിശോധിക്കുന്ന ട്രിബ്യൂണലിനെ സമീപിച്ചതോടെ പീപ്പിള്‍സ് മാര്‍ച്ചിനുണ്ടായിരുന്ന നിരോധനം നീക്കി.



സിപിഐ(എംഎല്‍) നേതാക്കളായിരുന്ന ശ്യാം, മഹേഷ് മുരളി എന്നിവരെ ആന്ധ്രാ പൊലീസ് വ്യാജ ഏറ്റുമുട്ടലില്‍ കൊലപ്പെടുത്തിയ സംഭവത്തെ ആസ്പദമാക്കി ജനനേതാക്കളെ വേട്ടയാടി കൊല്ലുന്നത് ശരിയല്ലെന്ന നിലപാട് എടുത്ത 2003 ലെ മുഖപ്രസംഗത്തിന്റെ പേരിലാണ് 2007 ല്‍ ഗോവിന്ദൻ കുട്ടി അറസ്റ്റിലായത്. 1985 ല്‍ കൊലപാതകക്കേസില്‍ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരുന്നതും കേസില്‍ ഗോവിന്ദന്‍കുട്ടിക്ക് തിരിച്ചടിയായി.



2007 ഡിസംബര്‍ 17 ന് അങ്കമാലിയില്‍ മാവോയിസ്റ്റ് നേതാവ് മല്ലരാജ റെഡ്ഡിയെയും ഭാര്യ സുഗുണയെയും പൊലീസ് പിടികൂടുന്നതോടെയാണ് സംഭവങ്ങളുടെ ആരംഭം. സിപിഐ മാവോയിസ്റ്റ് കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗം രാജമൗലിയെ കൊല്ലത്തു നിന്ന് പിടികൂടി ആന്ധ്രയില്‍ കൊണ്ടു പോയി വെടിവച്ചു കൊന്നതു പോലെ മല്ലരാജ റെഡ്ഡിയെയും അവസാനിപ്പിക്കാനായിരുന്നു പൊലീസിന്റെ പദ്ധതി. എന്നാല്‍ ഈ പദ്ധതി വിജയിച്ചില്ല. കേരളം മാവോയിസ്റ്റുകളുടെ കേന്ദ്രമാണെന്ന പ്രചാരണത്തെ തടയിടാന്‍ പൊലീസ് മാവോയിസ്റ്റുകളെ തേടിയിറങ്ങുകയായിരുന്നു. ആരെയും കിട്ടാതെ വന്നപ്പോഴാണ് നക്‌സല്‍ ആശയങ്ങള്‍ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നുവെന്ന ആരോപണമുള്ള പീപ്പീള്‍സ് മാര്‍ച്ചും പത്രാധിപരായ താനും അവരുടെ കണ്ണില്‍പെടുന്നതെന്ന് ഗോവിന്ദന്‍കുട്ടി പറയുന്നു.



മല്ലരാജ റെഡ്ഡിയുടെ അറസ്റ്റിനു മണിക്കൂറുകള്‍ക്കു മുന്‍പ് അസി. കമ്മിഷണര്‍ സേതുരാമയ്യന്‍ തന്നെ വന്നു കണ്ടിരുന്നുവെന്നും അയാള്‍ക്കൊപ്പം ചെല്ലണമെന്ന ആവശ്യം താന്‍ തള്ളിയെന്നും ഗോവിന്ദന്‍കുട്ടി പറയുന്നു. ഡിസംബര്‍ 19 ന് മുപ്പതോളം പൊലീസുമായി വന്ന് സേതുരാമയ്യന്‍ താന്‍ താമസിച്ചിരുന്ന കാക്കനാടുള്ള ലോഡ്ജ് റെയിഡ് ചെയ്യുകയും തന്നെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. നിരപരാധിയാണെന്നും അറസ്റ്റിനുള്ള കാരണം അറിയണമെന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ജയിലില്‍ ഗോവിന്ദന്‍കുട്ടി നിരാഹാരം കിടന്നത് വാര്‍ത്തയായിരുന്നു. തൃക്കാക്കര പൊലീസ് സ്റ്റേഷനില്‍ ഗോവിന്ദന്‍കുട്ടി നടത്തിയ സമരത്തെ തുടര്‍ന്നാണ് മാസികയുടെ റജിസ്ട്രേഷന്‍ വിവരങ്ങള്‍ എഫ്ഐആറില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്താന്‍ പൊലീസ് തയാറായതും പോലും.



‘പീപ്പിള്‍സ് മാര്‍ച്ച്’ പത്രാധിപരായിരുന്ന ഗോവിന്ദന്‍കുട്ടി. ചിത്രം മനോരമ

കൊലപാതക കേസില്‍ ആന്ധ്രാ ജയിലില്‍ കിടക്കുമ്പോഴാണ് പീപ്പീള്‍സ് വാര്‍ എന്ന നക്സല്‍ ഗ്രൂപ്പുമായി അടുക്കാന്‍ തുടങ്ങിയത്. 1995 ല്‍ ജയില്‍ മോചിതനായി 2003 ല്‍ എറണാകുളത്ത് വന്നാണ് മാസിക തുടങ്ങിയത്. നിരോധിക്കപ്പെടുന്ന സംഘടനയില്‍ അംഗമാകുന്നത് കുറ്റമല്ലെന്ന് സുപ്രീംകോടതിയുടെ ഉത്തരവ് നിലനില്‍ക്കെ തന്നെയായിരുന്നു മുഖപ്രസംഗമെഴുതിയതിനു തന്നെ അവര്‍ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. ബുര്‍ഷ്വാകോടതി നശിക്കട്ടെ, മാവോയിസ്റ്റുകള്‍ ദേശദ്രോഹികള്‍ അല്ല, അന്യായത്തിനും അനീതിക്കും വേണ്ടി പോരാടിയ പോരാളികളാണ് മാവോയിസ്റ്റുകള്‍ എന്ന് ആലുവകോടതിയില്‍ മുഷ്ടി ചുരുട്ടി മുദ്രവാക്യം വിളിച്ചതും ഇന്ന് വാര്‍ത്തയായെന്നും ഗോവിന്ദന്‍കുട്ടി ഓർക്കുന്നു.



നിയമപ്രകാരം റജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യുകയും പരസ്യമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്ന ഒരു മാസികയുടെ പത്രാധിപരെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തിട്ട് 12 വര്‍ഷം കഴിഞ്ഞിട്ടും പൊലീസ് മൗനം പാലിക്കുകയാണെന്നാണ് ഗോവിന്ദന്‍കുട്ടിയുടെ ആരോപണം. യുഎപിഎ കേസില്‍ അറസ്റ്റിലായ സിപിഎം പ്രവര്‍ത്തകന്‍ താഹ ഫസലിന്റെ വീട്ടില്‍ തെളിവെടുപ്പ് നടത്തുന്നതിനിടെ ‘മാവോയിസം സിന്ദാബാദ്, നക്‌സല്‍ബാരി സിന്ദാബാദ്’ എന്നിങ്ങനെയുള്ള മുദ്രാവാക്യങ്ങള്‍ അയാള്‍ മുഴക്കിയെന്നാണ് പൊലീസ് പറയുന്നത്.



ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന എന്റെ ഭാര്യയെ ഞാന്‍ കൊന്നുവെന്നാണ് പൊലീസ് കോടതിയില്‍ പറഞ്ഞത്. പൊലീസിന്റെ വാദങ്ങള്‍ ന്യായീകരിക്കാന്‍ അവര്‍ ഏതറ്റം വരെയും പോകും. യുഎപിഎ കരിനിയമം തന്നെയാണെന്നാണ് തന്റെ അഭിപ്രായമെന്നും കേസില്‍ ഭരണകൂടത്തിന്റെ വ്യക്തവും ശക്തവും ആയ ഇടപെടല്‍ ഉണ്ടാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുവെന്നും ഗോവിന്ദന്‍കുട്ടി പറയുന്നു.

English Summary: First UAPA Arrest in Kerala under UAPA for ‘Maoist’ ties