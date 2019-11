തൃശൂര്‍∙കുന്നംകുളം െപരുമ്പിലാവ് മേഖലയില്‍ ആറു പ്രഫഷനല്‍ കോളജ്, രണ്ടു ഡെന്റല്‍ കോളജ്, മൂന്നു എന്‍ജിനീയറിങ് കോളജ്, ഒരു മെഡിക്കല്‍ കോളജ്. ഒട്ടേറെ കോളജ് വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ എത്തുന്ന സ്ഥലം. കഞ്ചാവു വില്‍പനയ്ക്കു വളക്കൂറുള്ള ഇടം. പൊലീസും എക്സൈസും കണ്ണില്‍ എണ്ണയൊഴിച്ച് കാത്തിരുന്നിട്ടും ‘കഞ്ചാവു റാണി’ ശ്രീദേവി കഞ്ചാവു വില്‍പന തകൃതിയായി നടത്തി. അതും ഒന്നരവര്‍ഷം.



‘സ്റ്റഫ് ക്യൂന്‍’ എന്ന പേരില്‍ നമ്പര്‍



സ്റ്റുഡന്റ് പൊലീസ് കേഡറ്റും ജനമൈത്രി പൊലീസും ഒരു കാര്യം കണ്ടെത്തി. ചില കോളജ് വിദ്യാര്‍ഥിനികളുടെ മൊബൈല്‍ ഫോണില്‍ ‘സ്റ്റഫ് ക്യൂന്‍’ എന്ന പേരില്‍ ഒരു നമ്പര്‍. കൂട്ടുകാരികള്‍ സ്റ്റഫ് ക്യൂനിനെ വിളിക്കുന്നത് സ്റ്റുഡന്റ് പൊലീസ് കേഡറ്റുകളാണ് ആദ്യം ശ്രദ്ധിച്ചത്. ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് പലരും പറ‍ഞ്ഞില്ല. ഈ നമ്പര്‍ രഹസ്യമായി പൊലീസിനെ വിളിച്ചറിയിച്ചു സ്റ്റുഡന്റ് പൊലീസ് കേഡറ്റുകള്‍. കുന്നംകുളം ഇന്‍സ്പെക്ടര്‍ കെ.ബി.സുരേഷ് ഈ നമ്പര്‍ സൈബര്‍ സെല്ലിനു നല്‍കി ഉടമയെ കണ്ടെത്തി. പെരുമ്പിലാവ് സ്വദേശി ശ്രീദേവി ഉപയോഗിക്കുന്ന നമ്പര്‍.



രണ്ടു മാസം നിരീക്ഷിച്ചു



ശ്രീദേവി ആരാണെന്ന് വിശദമായി അന്വേഷിച്ചു. ഇവര്‍ പോകുന്നിടത്തെല്ലാം പൊലീസും പോയി. ആന്ധ്രയിലെ കാട്പാടി വരെ ശ്രീദേവി കഴിഞ്ഞ ദിവസം യാത്ര ചെയ്തു. കഞ്ചാവു വാങ്ങാനാണെന്ന് ഉറപ്പായി. കഞ്ചാവുമായി കയ്യോടെ പിടികൂടാന്‍ പൊലീസ് വലയൊരുക്കി കാത്തിരുന്നു. കഞ്ചാവുമായി ട്രെയിനിറങ്ങി പെരുമ്പിലാവിലെ വീട്ടില്‍ എത്തിയ ഉടനെ വീടു വളഞ്ഞു കയ്യോടെ പിടികൂടി.



മരുമകനാണ് പഠിപ്പിച്ചത്



മുപ്പത്തൊന്‍പതുകാരിയായ ശ്രീദേവിയുടെ മൂത്ത മകള്‍ വിവാഹം കഴിച്ചതാണ്. ഭർത്താവിനും പണി കഞ്ചാവു വില്‍പന. മരുമകന്‍റെ കഞ്ചാവു വില്‍പനയ്ക്കു സഹായിക്കാന്‍ ഒപ്പംകൂടി. ചുരുങ്ങിയത് പ‍തിനഞ്ചു തവണയെങ്കിലും ആന്ധ്രയില്‍ നിന്നും തമിഴ്നാട്ടില്‍ നിന്നും കഞ്ചാവു കൊണ്ടുവന്നു മറിച്ചുവിറ്റു. രണ്ടു പെണ്‍കുട്ടികളും ഒരു മകനുമുണ്ട്. ശ്രീദേവിക്ക്. ഭര്‍ത്താവ് രാജന്‍ തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശിയാണ്. കഞ്ചാവു വില്‍പനയാണെന്ന് വീട്ടുലള്ളവര്‍ക്ക് അറിയാം. കൈനിറയെ കാശും മക്കള്‍ക്ക് സ്വര്‍ണാഭരണങ്ങളും നല്‍കുന്നതിനാല്‍ ആരും പുറത്തു പറഞ്ഞില്ല.

വില്‍പന ശൃംഖല വിപുലം



ശ്രീദേവിയുടെ കഞ്ചാവു വില്‍പന ശൃംഖലയില്‍ കോളജ് വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ ഒട്ടേറെയുണ്ടെന്ന് പൊലീസ് കണ്ടെത്തി. ശ്രീദേവിയുടെ ഫോണിലേക്ക് വിളിക്കുന്നവരുടെ ഫോണ്‍ നമ്പറുകള്‍ പൊലീസ് ശേഖരിച്ചു. ഈ നമ്പര്‍ ഉപയോഗിക്കുന്ന കോളജ് വിദ്യാര്‍ഥികളുടെ രക്ഷിതാക്കളെ പൊലീസ് വിളിച്ചുവരുത്തും. കഞ്ചാവ് ഉപയോഗിക്കുന്നവര്‍ക്കു മാത്രമായി വാട്സാപ് ഗ്രൂപ്പുകളുണ്ടെന്നും പൊലീസ് പറഞ്ഞു.

