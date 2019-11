കേരളത്തിലെ ആദിവാസി ഊരുകളിൽ മാവോയിസ്റ്റ് സാന്നിധ്യം വർധിക്കുന്നതായുള്ള വാർത്തകൾക്കിടയിലാണ് അട്ടപ്പാടി വനമേഖലയിൽ പൊലീസുമായുള്ള ഏറ്റുമുട്ടലിൽ മാവോയിസ്റ്റുകൾ കൊല്ലപ്പെട്ടത്. അട്ടപ്പാടിയിലെ ഏറ്റുമുട്ടൽ വ്യാജമാണെന്ന ആക്ഷേപവും അതിനെച്ചൊല്ലിയുള്ള രാഷ്ട്രീയ തർക്കങ്ങളും ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു. മാവോയിസ്റ്റുകൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് ആദിവാസി മേഖലയിലേക്കു കടന്നുകയറാൻ കഴിയുന്നതെന്നും ഭരണകൂടത്തിനെതിരെ ആദിവാസികൾക്കിടയിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് അതൃപ്തി വളരുന്നതെന്നുമുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഉയരുന്നു. നിർഭാഗ്യവശാൽ, കാതലായ ഈ പ്രശ്നത്തിൽ ശ്രദ്ധയൂന്നാതെ ആയുധം ഉപയോഗിച്ചുള്ള പ്രതിരോധത്തിനാണ് അധികൃതർ എക്കാലവും ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളത്.



ആദിവാസി മേഖലകളിലെ അടിച്ചമർത്തലും ഭീഷണിയും വെടിവയ്പും ഒന്നിനും പരിഹാരമല്ല. സാന്ത്വനവും അനുകമ്പയും കരുത്തുറ്റ പരിരക്ഷയുമാണ് മേഖല ആത്മാർഥമായി ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ആദിവാസികളുടെ അസന്തുഷ്ടിയും നിരാശാബോധവും മുതലെടുക്കുവാൻ പല ദുഷ്ടശക്തികളും വെമ്പി നിൽക്കുന്നുണ്ട് . അവരുടെ കയ്യിലെ കളിപ്പാവകളായി ആദിവാസികൾ മാറാതിരിക്കാനുള്ള ചുമതല പരിപൂർണമായും ഭരണസംവിധാനത്തിനു തന്നെയാണ്. ഇതിനായി അടിയന്തരശ്രദ്ധ പതിയേണ്ട മേഖലകളുണ്ട്.



ആദിവാസി ഊരുകൾ ഏറെയുള്ള കോട്ടയം, ഇടുക്കി, പത്തനംതിട്ട, വയനാട്, പാലക്കാട്, കണ്ണൂർ തുടങ്ങിയ ജില്ലകളിൽ ഓട്ടോണമസ് പദവിയുള്ള ആദിവാസി സെറ്റിൽമെന്റുകൾ അടിയന്തരമായി സ്ഥാപിക്കണം. മജിസ്റ്റീരിയൽ പദവിയുള്ള ഒരു ഉയർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ നേരിട്ടുള്ള നിയന്ത്രണത്തിലായിരിക്കണം ഇവ. അലാസ്കയിലുള്ള എസ്കിമോകളുടെയും കാനഡയിലെയും സൈബീരിയയിലെയും പുരാതന ഗോത്രവർഗങ്ങളുടെയും അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകളിലെ റെഡ്ഇന്ത്യൻ വംശജരുടെയും നിലനിൽപിന് ഇത്തരം സെറ്റിൽമെന്റുകൾ വലിയ പങ്കുവഹിച്ചിട്ടുണ്ട്.



ഈ രാജ്യങ്ങളിൽ ഇത്തരം പദ്ധതികൾ എങ്ങനെ വിജയകരമായി നടപ്പിലാക്കിയെന്നു പഠിക്കാനും അതു പ്രാവർത്തികമാക്കാനും സംസ്ഥാനത്ത് യുദ്ധകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു സമിതി രൂപീകരിക്കണം. സംസ്ഥാനത്തിനു മാത്രമായി ഒരു ട്രൈബൽ കമ്മിഷണറെയും നിയമിക്കാവുന്നതാണ്. വിദ്യാഭ്യാസ, ആരോഗ്യ, തൊഴിൽ മേഖലകളിൽ ആദിവാസികൾക്കു ലഭിക്കേണ്ട എല്ലാ ആനുകൂല്യങ്ങളും ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടത് ട്രൈബൽ കമ്മിഷന്റെ ചുമതലയായിരിക്കണം. ആദിവാസികൾക്കായി വകയിരുത്തിയിട്ടുള്ള ധനം കൃത്യമായി വിനിയോഗിക്കുന്നുണ്ടെന്നും അത് ഏതൊക്കെ തലത്തിൽ എങ്ങനെയാണു ചെലവിട്ടതെന്നുമുള്ള ഒരു രൂപരേഖ മൂന്നു മാസത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും പൊതുജനങ്ങൾക്കായി പ്രസിദ്ധീകരിക്കണം.



ആദിവാസി ഊരുകളിൽ സാമൂഹികപരമായും തൊഴിൽപരമായും വിദ്യാഭ്യാസപരമായും അഭിവൃദ്ധി ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടത് ട്രൈബൽ കമ്മിഷണറുടെ ചുമതലയായിരിക്കും. ആദിവാസി സമൂഹത്തിലെ അസംതൃപ്തിയുടെയും നിരാശാബോധത്തിന്റെയും ഫലമായ അഭിപ്രായ പ്രകടനങ്ങൾ (അവ അൽപം കടുത്തതായാൽപോലും) കലാപത്തിന്റെ കുഴലൂത്തായി അധികാരികൾ കാണരുത്. ആപത്ഘട്ടങ്ങളിൽ സർക്കാർസംവിധാനം ഒപ്പമുണ്ടെന്ന വിശ്വാസം ഗോത്രസമൂഹങ്ങളിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കേണ്ടതുണ്ട്.



ആദിവാസി സമൂഹങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന എൻജിഒകളുടെ പ്രവർത്തനശൈലി നിരീക്ഷിക്കണം. ദുഷ്ടലാക്കോടെയും പ്രത്യേക അജൻഡകളോടെയും പ്രവർത്തിക്കുന്ന സംഘടനകളെ മുഖ്യധാരയിൽനിന്ന് ഒഴിവാക്കേണ്ട ചുമതലയും ട്രൈബൽ കമ്മിഷണർക്കായിരിക്കണം. ആദിവാസി മേഖലയിൽ വൃത്തിയുള്ള, സുസജ്ജമായ ആശുപത്രികളും ആരോഗ്യക്ലിനിക്കുകളും കുട്ടികൾക്കും സ്ത്രീകൾക്കുമായുള്ള മാനസികാരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളും ഉണ്ടാകണം. ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിനും സാമൂഹിക അവബോധത്തിനും വ്യക്തിത്വ വികസനത്തിനും വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന സെല്ലുകൾ സ്ഥാപിക്കണം. മൊബൈൽ മെഡിക്കൽ യൂണിറ്റുകൾ ആദിവാസിമേഖലകൾ സന്ദർശിക്കുകയും ആരോഗ്യപരിപാലനത്തിന്റെയും ലഹരിവിമുക്ത ജീവിതത്തിന്റെയും പ്രാധാന്യം മനസ്സിലാക്കിക്കൊടുത്ത് കാര്യശേഷിയുള്ള പുതുതലമുറയെ വാർത്തെടുക്കുകയും വേണം.



അട്ടപ്പാടിയിലെ പൊലീസ് നടപടികളും വിമർശന വിധേയമാകുകയാണ്. പരിശീലനത്തിലെ പിഴവും മികച്ച നേതൃത്വമില്ലായ്മയുമെല്ലാം സേനയുടെ പ്രവർത്തനത്തെ ബാധിക്കുന്നുണ്ട്. വികസിത രാജ്യങ്ങള്‍ സിവിൽ പൊലീസ് പരിശീലനത്തെ ഗൗരവത്തോടെ കാണുമ്പോള്‍, ബാഹ്യ ഇടപെടലുകൾ കാരണം പരിശീലനം എന്ന സങ്കൽപം തന്നെ ഇന്നു കേരള പൊലീസില്‍ താറുമാറായിരിക്കുകയാണ്. ക്രിമിനൽ ട്രാക്ക് റെക്കോർഡ്, സ്ക്രീനിങ് ലീഡർഷിപ് ക്വാളിറ്റി ഇവാലുവേഷൻ, ക്രൈസിസ് മാനേജ്മെന്റ് കേപ്പബിലിറ്റി, റാഷനൽ തിങ്കിങ് തുടങ്ങിയ വസ്തുതകൾ ഉൾപ്പെടുത്തി പൊലീസിലേക്കുള്ള തിരഞ്ഞെടുക്കൽ പ്രക്രിയ നമുക്കില്ല. പൊതുജനങ്ങളുമായി സംസാരിക്കുമ്പോള്‍ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ, അവസരത്തിനൊത്ത് ഉയരൽ, വിഷമ ഘട്ടങ്ങളെ തരണം ചെയ്യൽ, ശാസ്ത്രീയ അന്വേഷണത്തിലെ പുതുവഴികൾ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളിൽ ഊന്നൽ നൽകിയുള്ള പരിശീലനസംവിധാനമല്ല നിലവിലുള്ളത്.



പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പ്രഫഷനലായി പ്രവർത്തിച്ചാൽ ഈ സ്ഥിതി മാറും. പൊലീസ് സേനയിലേക്കുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പിനു കൃത്യമായ പെരുമാറ്റച്ചട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാകണം. തിരഞ്ഞെടുപ്പു പ്രക്രിയയും പരിശീലന പദ്ധതികളും പാഠ്യവിഷയങ്ങളും പുനരാവിഷ്കരിച്ചു കൊണ്ടു പരിശീലനം നടത്തിയാൽ മാത്രമേ പ്രഫഷനലിസത്തിന്റെ ആദ്യപടിയിലേക്ക് ഒരു പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനു കാലെടുത്ത‌ു വയ്ക്കാൻ കഴിയൂ.

English Summary: Maoist conundrum in Kerala, criticism on the light of maoist encounter