പിണറായിയും കോടിയേരിയും മോദിയുടെ പാദസേവകര്‍: പ്രതികരിച്ച് മാവോയിസ്റ്റുകൾ

പാലക്കാട്∙ അട്ടപ്പാടിയിൽ മാവോയിസ്റ്റുകളെ കൊലപ്പെടുത്തിയ സംഭവത്തോടെ പിണറായി വിജയനും കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണനും ഉൾപ്പെടുന്ന കപട കമ്യൂണിസ്റ്റുകാർ ഹിന്ദുത്വ ഫാഷിസ്റ്റ് നരേന്ദ്രമോദിയുടെ പാദസേവകരാണെന്ന് ഒരിക്കൽകൂടി തെളിയിച്ചതായി സിപിഐ (മാവോയിസ്റ്റ്) നാടുകാണി ഏരിയ സമിതിയുടെ പത്രക്കുറിപ്പ്. അട്ടപ്പാടിയിൽ ഏറ്റുമുട്ടലിൽ 4 മാവോയിസ്റ്റുകൾ കൊല്ലപ്പെട്ട സംഭവത്തിനു ശേഷം ആദ്യമായാണ് സംഘടനയുടെ പ്രതികരണം.



സംഘടനയ്ക്കു വേണ്ടി വക്താവ് അജിതയാണ് പത്രക്കുറിപ്പ് തയാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഏറ്റുമുട്ടലുകളിൽ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടുന്നതു ന്യായീകരിക്കാനാകില്ലെന്നു പറയുന്ന മുഖ്യമന്ത്രി തന്നെ തണ്ടർബോൾട്ടുകൾ സ്വയരക്ഷയ്ക്കു വെടിയുതിർത്തതാണെന്നു പറയുന്നത് ഇരട്ടത്താപ്പാണ്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ പുന്നപ്ര–വയലാർ തുടങ്ങിയ ജനകീയ പോരാട്ടങ്ങൾക്കു നേരെ ബ്രിട്ടീഷുകാർ വെടിവച്ചത് സ്വയരക്ഷയ്ക്കാണെന്നു പറയേണ്ടിവരും.



കൂത്തുപറമ്പിൽ 5 ചെറുപ്പക്കാരെ വെടിവച്ചുകൊന്നതും അങ്ങനെയാണെന്നു പറയേണ്ടിവരും. കൂത്തുപറമ്പിലെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന രക്തസാക്ഷി പുഷ്പനെ ഉൾപ്പെടെ അപമാനിക്കുമ്പോൾ തന്നെ മറുവശത്തു രക്തസാക്ഷികളെ വിറ്റുകാശാക്കുന്നു. അട്ടപ്പാടിയിലെ ഭരണകൂട ഭീകരതയ്ക്കെതിരേ ജനാധിപത്യ–പൗരാവകാശ–മനുഷ്യാവകാശ സംഘടനകൾ തെരുവിലിറങ്ങണമെന്നും പത്രക്കുറിപ്പ് ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നു.



English Summary: Pinarayi and Kodiyeri are sycophants of Narendra Modi; says maoists after thunderbolt operation