ഐസ്വാൾ ∙ ബിജെപി കേരള ഘടകം മുൻ അധ്യക്ഷൻ പി.എസ്.ശ്രീധരൻ പിള്ള മിസോറം ഗവർണറായി ചുമതലയേറ്റു. രാവിലെ രാജ്ഭവനിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ ഗുവാഹത്തി ഹൈക്കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് അജയ് ലാംബ സത്യവാചകം ചൊല്ലികൊടുത്തു. മുഖ്യമന്ത്രി സോറാംതാംഗ, മറ്റു മന്ത്രിമാർ, മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ലാൽ തൻവാല, മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർ എന്നിവർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു. കേരളത്തിൽ നിന്നു നാലു ബിഷപുമാർ, കൊച്ചി ബാർ കൗൺസിൽ പ്രതിനിധികൾ, ബിജെപി നേതാക്കളായ അൽഫോൻസ് കണ്ണന്താനം, എം.ടി.രമേശ്‌ തുടങ്ങിയവരും സന്നിഹിതരായിരുന്നു.

ഡൽഹിയിൽ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷായുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്കു ശേഷം തിങ്കളാഴ്ചയാണ് ശ്രീധരൻ പിള്ള കുടുംബത്തോടൊപ്പം മിസോറമിലെത്തിയത്. രാജ്ഭവനിൽ ഗാർഡ് ഓഫ് ഓണർ നൽകിയാണ് അദ്ദേഹത്തെ സ്വീകരിച്ചത്. കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് എല്ലാവിധ സഹായങ്ങളും ലഭിക്കുന്നതിനു ജനാധിപത്യപരമായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് സാധ്യമായ എല്ലാ പിന്തുണയും നൽകുമെന്നു സത്യപ്രതിജ്ഞയ്ക്കു ശേഷം ശ്രീധരൻ പിള്ള പറഞ്ഞു.

കഴിഞ്ഞ മാസം 25നാണ് ശ്രീധരൻ പിള്ളയെ മിസോറം ഗവർണറായി നിയമിച്ചുകൊണ്ടു രാഷ്ട്രപതി ഭവൻ വിജ്ഞാപനം പുറപ്പെടുവിച്ചത്. കുമ്മനം രാജശേഖരൻ ഗവർണർ സ്ഥാനമൊഴിഞ്ഞ ശേഷം അസം ഗവർണർക്കായിരുന്നു മിസോറമിന്റെ അധികച്ചുമതല. മിസോറം ഗവർണർ ആകുന്ന മൂന്നാമത്തെ മലയാളിയാണ് പി.എസ്.ശ്രീധരൻ പിള്ള. 2011 മുതൽ 2014 വരെ വക്കം പുരുഷോത്തമനായിരുന്നു മിസോറം ഗവർണർ.

English Summary: P S Sreedharan Pillai takes oath as new Governor of Mizoram