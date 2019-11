മഹാരാഷ്ട്രയുടെ അടുത്ത മുഖ്യമന്ത്രി ശിവസേനയിൽ നിന്നുതന്നെ: സഞ്ജയ് റാവുത്ത്

മുംബൈ ∙ മഹാരാഷ്ട്രയുടെ അടുത്ത മുഖ്യമന്ത്രി ശിവസേനയിൽ നിന്നായിരിക്കുമെന്ന് മുതിർന്ന നേതാവ് സഞ്ജയ് റാവുത്ത് എംപി. നിയസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ച് 12 ദിവസത്തിനു ശേഷവും ബിജെപിയും ശിവസേനയും തമ്മിലുള്ള സർക്കാർ രൂപീകരണ ചർച്ചകൾ എങ്ങുമെത്താതിരിക്കെയാണ് റാവുത്തിന്റെ പ്രസ്താവന. മഹാരാഷ്ട്രയുടെ മുഖ്യമന്ത്രി ശിവസേനയിൽ നിന്നായിരിക്കും, എൻസിപിയിൽ നിന്നായിരിക്കില്ല. സംസ്ഥാനത്തിന്റെ മുഖവും രാഷ്ട്രീയവും മാറുകയാണ്. ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത് വെറും തർക്കങ്ങളല്ല, നീതിക്കും അവകാശങ്ങൾക്കും വേണ്ടിയുള്ള പോരാട്ടമാണ്. വിജയം തങ്ങളുടേതായിരിക്കുമെന്നും സഞ്ജയ് റാവുത്ത് പറഞ്ഞു.

കഴിഞ്ഞ മാസം നടന്ന നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബിജെപി 105 സീറ്റും ശിവസേന 56 സീറ്റും നേടിയിരുന്നു. നാഷണലിസ്റ്റ് കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി (എൻസിപി) 54 ഉം കോൺഗ്രസ് 44 ഉം നേടി. സ്വതന്ത്രരും ചെറു പാർട്ടികളും ചേർന്ന് 29 സീറ്റുകളും നേടി. കേവലഭൂരിപക്ഷത്തിന് 145 സീറ്റുകളാണ് വേണ്ടത്. ഷിരോളിൽ നിന്നുള്ള സ്വതന്ത്ര എം‌എൽ‌എ രാജേന്ദ്ര പാട്ടീൽ യാദരവ്കർ ശിവസേനയ്ക്ക് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചതോടെ ശിവസേനയുടെ അംഗബലം വർധിച്ചു. എട്ട് സ്വതന്ത്ര എം‌എൽ‌എമാരുടെ പിന്തുണയോടെ സീറ്റുകളുടെ എണ്ണം 64 ആയി ഉയർന്നതായി സേന അവകാശപ്പെടുന്നു.

ഇതിനിടെ, എൻ‌സി‌പി മേധാവി ശരദ് പവാർ തിങ്കളാഴ്ച കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷ സോണിയ ഗാന്ധിയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയിരുന്നു. സർക്കാർ രൂപീകരണത്തിന് ശിവസേനയെ പിന്തുണയ്ക്കേണ്ടതില്ലെന്നാണ് സോണിയയുടെ നിലപാട്. മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവ് എ.കെ.ആന്റണിയും യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്നു. എന്നാൽ കൂടിക്കാഴ്ചയിലെ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഇതുവരെ പുറത്തുവന്നിട്ടില്ല.

മുഖ്യമന്ത്രി ദേവേന്ദ്ര ഫഡ്‌നാവിസ് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷായുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. തിങ്കളാഴ്ച മഹാരാഷ്ട്രയിൽ സർക്കാർ രൂപീകരിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്ന് ഫഡ്നാവിസ് പറഞ്ഞു. ‘എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട്, ആത്മവിശ്വാസവും. സർക്കാർ രൂപീകരിക്കും,’ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. നിലവിലെ നിയമസഭയുടെ കാലാവധി അവസാനിക്കുന്ന നവംബർ 9 ആണ് സർക്കാർ രൂപീകരണത്തിനുള്ള സമയപരിധി. അതിനുമുൻപു സർക്കാർ രൂപീകരിച്ചില്ലെങ്കിൽ സംസ്ഥാനത്ത് രാഷ്ട്രപതി ഭരണം പ്രഖ്യാപിക്കും.

