ഏഴു ദിവസത്തെ ഉയർച്ചയ്ക്കു ശേഷം ഓഹരി വിപണി കരടികളുടെ പിടിയിൽ

കൊച്ചി∙ തുടർച്ചയായ ഏഴുദിവസത്തെ ഉയർച്ചയ്ക്കു ശേഷം ഇന്ന് ഇന്ത്യൻ ഓഹരി വിപണിയിൽ വിൽപന സമ്മർദമാണ് പ്രകടമാകുന്നത്. ഇന്നലെ ബോംബെ ഓഹരി സൂചിക അതിന്റെ എക്കാലത്തെയും ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിലയിൽ എത്തിയിരുന്നു. ഇന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത ശേഷം വിപണി തുടക്കത്തിൽ ഒരു പോസിറ്റീവ് പ്രവണത കാണിച്ചെങ്കിലും പിന്നീട് കരടികളുടെ പിടിയിൽ അമരുന്നതാണ് കണ്ടത്. മധ്യനിര ചെറുകിട ഓഹരികളിലാണ് രണ്ടു ദിവസമായി വിൽപന സമ്മർദം കാണുന്നത്. ബോംബെ സൂചിക എക്കാലത്തെയും ഉയർന്ന നിലയിൽ എത്തിയെങ്കിലും എൻഎസ്ഇ സൂചിക അതിന്റെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ലവലിലേക്ക് എത്താൻ 200 പോയിന്റ് അകലെയാണ്.

ഇന്നലെ 40301.96ൽ ക്ലോസ് ചെയ്ത സെൻസെക്സ് ഇന്നു രാവിലെ 140 പോയിന്റിൽ അധികം ഉയർച്ചയോടെ 40445.67 പോയിന്റിലാണു വ്യാപാരം ആരംഭിച്ചത്. തുടർന്ന് കടുത്ത വിൽപന സമ്മർദം നേരിടുന്നതാണ് കണ്ടത്. ഒരുവേള സെൻസെക്സ് വ്യാപാരം 40113.43 വരെ ഇടിവ് രേഖപ്പെടുത്തി. നിഫ്റ്റിയാകട്ടെ 11941.30ൽ ഇന്നലെ ക്ലോസ് ചെയ്ത് നേരിയ ഉയർച്ചയിൽ 11974.60ന് ഇന്ന് വ്യാപാരം ആരംഭിച്ചു. തുടർന്ന് കരടികളുടെ ആധിപത്യത്തിൽ നിഫ്റ്റി 11875.45 വരെ ഇടിവു രേഖപ്പെടുത്തി. നിഫ്റ്റിക്ക് ഇന്ന് ഷോർട് ടേമിൽ 11650 – 11700 ലവലിൽ സപ്പോർട് ലഭിച്ചേക്കുമെന്ന് ചോയ്സ് ബ്രോക്കിങ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ബിനു ജോസഫ് വിലയിരുത്തുന്നു. മുകളിലേയ്ക്ക് അതിന്റെ എക്കാലത്തെയും ഉയർന്ന നിലയായ 12100 ലവലിൽ വിൽപന സമ്മർദം നേരിട്ടേക്കാം എന്നാണു വിലയിരുത്തൽ.



വിപണിയിൽ നിന്നുള്ള പ്രധാന പ്രവണതകൾ:



∙ ഇന്ന് സെക്ടറുകളിലൂടെ നോക്കിയാൽ മെറ്റൽ ഓഹരികൾക്ക് നേരിയ പുരോഗതിയുണ്ട്. ഓട്ടോ സെക്ടറിലും വലിയ ഇടിവോ ഉയർച്ചയൊ ഇല്ല. ബാങ്കിങ് സെക്ടറിൽ സമ്മിശ്ര പ്രവണതയാണുള്ളത്. ബാക്കി എല്ലാ സെക്ടറുകളിലും ഇടിവ് പ്രവണതയാണുള്ളത്.

∙ ഐടി സെക്ടറിലാണ് വിൽപന സമ്മർദം ഏറ്റവും അധികമായി പ്രകടമാകുന്നത്. ഇന്ത്യൻ രൂപ ഡോളറിനെതിരെ കൂടുതൽ ശക്തമാകുന്നത് ഐടി സെക്ടറിലെ ഓഹരികൾക്ക് വിൽപന സമ്മർദമുണ്ടാക്കുന്നു.

∙ എഫ്എംസിജി സ്റ്റോക്കുകളും ഇന്ന് ഇടിവ് പ്രവണത കാണിക്കുന്നുണ്ട്.

∙ ബാങ്കിങ് പിഎസ്‍യു സെക്ടറിൽ എസ്ബിഐ ഓഹരികളിൽ ഇന്ന് മുന്നേറ്റം കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്.

∙ ബജാജ് ഫിനാൻസിന്റെ ക്യുഐപിക്ക് മികച്ച ഡിമാൻഡ് ലഭിച്ചത് ഈ ഓഹരികളിൽ ഇന്ന് ഒരു പോസിറ്റീവ് പ്രവണതയുണ്ടാക്കുന്നു.

∙ കഴിഞ്ഞ ഏതാനും ദിവസങ്ങളായി വിദേശ ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങൾ കാര്യമായി വിപണിയിൽ ഇല്ല.

∙ ഇന്ത്യയുടെ ജി‍ഡിപി വരുന്ന നാളുകളിലും ഇടിവായിരിക്കും എന്നാണ് വിദേശ ഏജൻസികളുടെ റിപ്പോർട്ട്.

∙ ഇന്ന് രണ്ടാം പാദ പ്രവർത്തന ഫലങ്ങൾ പുറത്തു വിടുന്ന പ്രധാന കമ്പനികൾ ടൈറ്റാൻ, ടെക് മഹീന്ദ്ര തുടങ്ങിയവയാണ്. ഇതു കൂടാതെ പിഎൻബി, ഡാബർ ഇന്ത്യ തുടങ്ങിയ കമ്പനികളുടെ ഫലം പുറത്തു വരാനുണ്ട്.

∙ ആഗോള വിപണികളിൽ ഇന്ന് ഒരു പോസിറ്റീവ് പ്രവണതയാണുള്ളത്. മിക്ക ഏഷ്യൻ വിപണികളിലും ഇത് പ്രകടമാണ്.

∙ ജപ്പാനിലെ വിപണികൾ ഒരുവർഷത്തെ അതിന്റെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിലയിലാണ് ഇപ്പോഴുള്ളത്. യുഎസ് – ചൈന വ്യാപാരച്ചർച്ചകൾക്ക് അതിന്റെ ആദ്യ റൗണ്ട് വ്യാപാരക്കരാർ ഇരു രാജ്യങ്ങളും ഒപ്പുവച്ചേക്കും എന്ന പ്രതീക്ഷയാണ് ഈ ഉയർച്ചയ്ക്ക് പിന്നിൽ.

