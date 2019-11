ന്യൂഡൽഹി ∙ മഹാരാഷ്ട്രയിൽ സർക്കാർ രൂപീകരണത്തിന് ശിവസേനയെ പിന്തുണയ്ക്കേണ്ടതില്ലെന്ന് കോണ്‍ഗ്രസ് അധ്യക്ഷ സോണിയ ഗാന്ധി. ഇന്നലെ എൻസിപി അധ്യക്ഷന്‍ ശരദ് പവാറുമായി നടത്തിയ കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ ശിവസേനയെ പിന്തുണയിക്കുന്നില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയതായാണ് റിപ്പോർട്ട്. പാർട്ടിയിലെ സംസ്ഥാന നേതാക്കളിൽ ഒരു വിഭാഗം സേനയുമായുള്ള സഖ്യത്തെ അനുകൂലിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും സോണിയ ഗാന്ധിക്ക് താൽപര്യമില്ലെന്ന് കോൺഗ്രസ് വൃത്തങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കി.



കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് പറയുന്നില്ല. ഭാവിയിൽ മറ്റൊരു കൂടിക്കാഴ്ച കൂടി ഉണ്ടായേക്കാം. സോണിയാ ഗാന്ധിയുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്കു ശേഷം പവാർ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. ഇന്നലത്തെ ചർച്ച അനുകൂലമല്ലെന്ന സൂചനയും നൽകി. ‘സേനയും ബിജെപിയും തമ്മിലുള്ളത് അവരുടെ ആഭ്യന്തര പ്രശ്‌നമാണ്. പ്രതിപക്ഷത്ത് ഇരിക്കാൻ തയാറാണ്. കോൺഗ്രസും എൻ‌സി‌പി നേതാക്കളും മുന്നോട്ടുള്ള വഴി ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ട്’, സന്ദർശനത്തെക്കുറിച്ച് പവാർ പറഞ്ഞു.

മുഖ്യമന്ത്രി പദവി പങ്കിടുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് ബിജെപിയുമായി തർക്കത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ശിവസേന ശരദ് പവാറിന്റെ നാഷണലിസ്റ്റ് കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയും കോൺഗ്രസുമായി ചേർന്ന് സർക്കാർ രൂപീകരിക്കാൻ തയ്യാറാണെന്ന് സൂചന നല്‍കിയിരുന്നു.

ഇതിനിടെ മുതിർന്ന ശിവസേന നേതാവ് സഞ്ജയ് റാവത്ത് തിങ്കളാഴ്ച ഗവർണറെ സന്ദർശിച്ചു. സംസ്ഥാനത്തെ രാഷ്ട്രീയ സ്ഥിതിയെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്തതായി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ജനവിധിയുള്ള ആർക്കും സർക്കാർ രൂപീകരിക്കാം. എനിക്ക് ഗവർണറെ ഉപദേശിക്കാൻ കഴിയില്ല. അദ്ദേഹം സ്വന്തം തീരുമാനം എടുക്കട്ടെ, റാവത്ത് വ്യക്തമാക്കി. മഹാരാഷ്ട്ര നിയമസഭയുടെ കാലാവധി നവംബർ എട്ടിന് അവസാനിക്കും. അതിനുമുമ്പ് സർക്കാർ രൂപീകരിച്ചില്ലെങ്കിൽ സംസ്ഥാനത്ത് രാഷ്ട്രപതി ഭരണം പ്രഖ്യാപിക്കും.

