യുഎപിഎ നീക്കില്ല, യുവാക്കൾക്കെതിരെ തെളിവുണ്ട്; ഉറച്ച് പൊലീസ്

കോഴിക്കോട്∙ മാവോയിസ്റ്റ് അനുകൂല ലഘുലേഖകളും മറ്റും കൈവശം വച്ചതിന് അറസ്റ്റിലായ രണ്ടു സിപിഎം പ്രവർത്തകർക്കു മേൽ ചുമത്തിയ യുഎപിഎ നീക്കില്ലയെന്ന് പൊലീസ്. ഗവ. പ്ലീഡര്‍ കോടതിയിൽ നിലപാട് അറിയിക്കും. യുഎപിഎ നിലനില്‍ക്കാനുള്ള തെളിവുകളുണ്ടെന്ന നിലപാടിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയാണ് പൊലീസ്. അലന്‍ ശുഹൈബും താഹ ഫസലുമാണ് പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലുള്ളത്.

ഇവരുടെ ജാമ്യാപേക്ഷ കോടതി ഇന്ന് വീണ്ടും പരിഗണിക്കും. ജാമ്യം ലഭിക്കുന്നതിന് പ്രോസിക്യൂഷൻ നിലപാട് നിർണായകമാണ്. യുഎപിഎ നില നിൽക്കുമെന്നും നിർണായക തെളിവുകൾ ഉണ്ടെന്നും പൊലീസ് ഇന്നലെയും കോടതിയിൽ ജാമ്യാപേക്ഷയെ എതിർത്തുകൊണ്ടു പറഞ്ഞിരുന്നു. നിരോധിത പ്രസ്ഥാനങ്ങളിൽ അംഗമാവുക, അവരുടെ ആശയങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുക തുടങ്ങിയ കുറ്റങ്ങളാണ് ഇവർക്കെതിരെ ചുമത്തിയിരിക്കുന്നത്. പന്തീരാങ്കാവിൽ ഇവർക്കൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്ന മൂന്നാമനു വേണ്ടി തിരച്ചിൽ തുടരുകയാണ്.



English summary : Strong evidences against the students arrested, UAPA cannot be removed, says police